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Автор Диана Гаврилова

Норвегия полностью запретит автомобили с бензиновым двигателем к 2025 году

Авто

Согласно отчетам, в следующем десятилетии Норвегия запретит продажу всех автомобилей на ископаемом топливе, продолжая становление одной из самых экологически прогрессивных стран на планете.

Норвегия полностью запретит автомобили с бензиновым двигателем к 2025 году. 402541.jpeg

По сообщениям, политики пришли к некоторым конкретным выводам о том, что к 2025 году 100 процентов норвежских автомобилей будут работать на экологически чистой энергии. Согласно норвежской газете Dagens Naeringsliv, "FRP избавиться от всех бензиновых автомобилей", заголовок, который ссылается на популистскую правую партию Framstegspartiet.

Тем не менее, есть некоторые отрицания со стороны других правых представителей, что этот шаг был подтвержден. Если план будет принят, это будет особенно важно, потому что большая часть средств Норвегии зависит от нефтяной промышленности страны. Отчет также следует за объявлением о том, что Норвегия станет первой страной в мире, которая обязуется покончить с обезлесением .

Говоря о возможном запрете на неэлектрические автомобили в 2025 году, исполнительный директор американской компании по производству электромобилей Tesla Motors Элон Маск одобрил это объявление.

"Только что слышал, что Норвегия запретит новые продажи топливных автомобилей в 2025 году. Какая удивительная страна. Вы, ребята, молодцы!".

Тем не менее, в то время как Демократическая партия и Либеральная партия подтвердили доклад Дагенса Наерингслива, ФРП заявила, что этот шаг все еще рассматривается.

Если эта мера будет полностью подтверждена, это будет более амбициозным, чем предложение лейбористской партии о том, что новые дизельные или бензиновые автомобили не должны продаваться к 2030 году.

Четыре партии, которые вместе управляют страной через систему пропорционального представительства, также согласовали новый климатический налог на электроэнергию. Около 24 процентов автомобилей в стране уже работают на электричестве, и Норвегия является крупным производителем возобновляемой энергии, причем более 99 процентов электроэнергии покрывается за счет гидроэнергетики.

Норвегия также намерена утроить мощность ветроэнергетики к 2020 году, а новые инвестиции в этом секторе в размере 3 млрд. долларов США уже утверждены.

Тем временем критики в Великобритании обвинили правительство консерваторов в том, что они отказались от своей приверженности экологически чистой энергии и вместо этого ищут решения в области крекинга и ядерной энергии. Это следует из 25-процентного роста инвестиций в возобновляемую энергию, поступающих в Великобританию в прошлом году, согласно глобальному документу на эту тему.

Фото: inosmi. ru

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