Электромобили: pro et contra

С годами автомобили стали более доступными. Семьи могли позволить себе более одного автомобиля и вскоре стали многодетными семьями. С увеличением количества автомобилей, производимые выбросы увеличились, создав загрязнение, которое вызывает много проблем.

Используя современные технологии, производители пытаются найти способы сделать электромобили более доступными, надежными и эффективными. Как только электромобили станут более доступными по цене, смогут путешествовать на большие расстояния и будет установлено достаточно зарядных станций, выбросы уменьшатся, а состояние окружающей среды улучшится из-за отсутствия загрязнения.

Есть несколько преимуществ электромобилей. Во-первых, исчезла бы зависимость от ископаемого топлива от стандартных автомобилей, что снизило бы стоимость топлива, если бы был приобретен гибрид автомобиля. Если бы вы купили полностью электрический автомобиль, то расходы на топливо были бы полностью сокращены, что позволило бы экономить деньги, не расходуя топливо.

Техническое обслуживание является еще одной проблемой как для стандартных, так и для электромобилей. Существует разница в стоимости между ними. Преимущество электромобилей заключается в том, что многие механики отмечают, что, хотя двигатели электромобилей все еще имеют движущиеся части, техническое обслуживание намного проще, быстрее и дешевле.

Экологические преимущества электромобиля по сравнению со стандартным заключается в том, что электромобиль не выделяет никаких выбросов. Стандартный автомобиль выделяет загрязняющие вещества от того, как они работают. Работа стандартного автомобиля заключается в сжигании топлива, что, в свою очередь, приводит к образованию углекислого газа, который нельзя минимизировать с помощью устройств контроля выбросов. Полноценный электромобиль не требует топлива, которое, в свою очередь, не выделяет никаких выбросов.

Хотя у электромобиля много преимуществ, есть и недостатки. Одним из них является то, как в настоящее время используется электричество для зарядки. В зависимости от источника вырабатываемой электроэнергии будет определяться величина загрязнения. Есть несколько разных источников, используемых для производства электроэнергии. Есть возобновляемые источники, такие как солнечная, ветровая и гидроэнергетика. Затем идут газовые, угольные и атомные электростанции. В то время как возобновляемые источники означают, что электромобиль будет производиться без воздействия на окружающую среду. Следующим по наименьшему количеству загрязнения являются заводы по производству природного газа, в то время как работающие на угле электростанции являются наихудшими источниками выбросов двуокиси углерода и твердых частиц. Атомные электростанции, хотя и не являются угрозой с точки зрения глобального потепления или загрязнения, вызывающего смог, представляют собой опасную угрозу ядерных катастроф и распространения ядерного оружия. Возобновляемые источники все еще слабо включаются в текущие технологии и образ жизни.

Фото: autoreview.ru

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