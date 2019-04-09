Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Авто
Непознанное Наследие Эврика Недвижимость Кино Силовые структуры Криптовалюты Авто Телебашня Интересные Новости Спорт Шоу-бизнес MoneyTimes.ru Политика Мир Общество Наука Экономика Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия События недели Религия Экспертное мнение Правда ТВ Гороскоп Садоводство Зоосфера
Автор Ирина Гусакова

На каких машинах ездят "ангелы" Victoria’s Secret

Авто

Никто не сможет отрицать, что Victoria's Secret — это нечто совершенно особое в индустрии нижнего белья. Этот бренд стал популярен не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру. На протяжении многих лет показы Victoria's Secret — самые обсуждаемые в мире моды.

На каких машинах ездят "ангелы" Victoria’s Secret. 402551.jpeg

В них участвовали самые популярные, знаменитые и красивые модели, такие как Тайра Бэнкс, Хайди Клум, Жизель Бюндхен, Миранда Керр, Адриана Лима и многие другие. Несмотря на то, что эти модели уже не появятся на подиуме Victoria's Secret, они навсегда останутся иконами модельного дела. Быть ангелом Victoria's Secret — это почетная обязанность. Некоторым моделям требуется немалое время для того, чтобы получить свои крылья ангела. Вместе с ними приходят и высокие гонорары и все, им соответствующее, включая роскошные машины.

Сара Сампайо, Audi A4

Будучи ангелом Victoria's Secret, Сара впервые участвовала в показе для этого бренда в 2013 году. Уже через два года она получила свои крылья. Помимо этого, португальская красотка участвует в показах для Kith x Versace, Philosophy и Dolce & Gabbana, снимается для обложек таких изданий, как Vogue Brazil, Vogue India, Vogue Portugal, GQ, Elle, Harper's Bazaar и Marie Claire. Когда Сара выбирается в город, ее можно увидеть за рулем ее седана Audi A4. Примерная стоимость такой машины 2019 года составляет 37 тысяч долларов.

Кэндис Свейнпол, Tesla Model X

Эта супермодель из Южной Африки участвует в показах Victoria's Secret с 2010 года. Также она выходила на подиум для таких брендов и дизайнеров, как Alex Wang, Givenchy, Michael Kors и Marc Jacobs. Ее снимки появлялись на обложках изданий Vogue Turkey, Vogue Brazil, Garage, Elle и Maxim. Кэндис — молодая мама, и ее вместе с дочерью неоднократно видели в салоне ее Tesla Model X.

Бехати Принслу, Porsche 911 Targa 4S

Уроженка Южной Африки Бехати впервые появилась на показах Victoria's Secret в 2009 году. С тех пор она пропустила только один показ, когда была беременна. Бехати также выступала на показах Prada, Miu Miu, Cavin Klein, Givenchy, Marc Jacobs и многих других. Принслу замужем за вокалистом группы Maroon 5 Адамом Левином. Пара поженились в 2014 году, и у них уже двое детей. Иногда Принслу с мужем можно увидеть разъезжающими на великолепном Porsche 911 Targa 4S.

Надин Леопольд, Chevrolet Suburban

Эта юная модель из Австрии впервые появилась на показе Victoria's Secret в 2017 году. Она снималась для различных изданий, в том числе Glamour, Grey Magazine, The Daily Summer and Harper's Bazaar Serbia. Когда Надин нужно доехать куда-либо, она садится за руль Chevrolet Suburban. Поскольку это достаточно большая и вместительная машина, то она выглядит вполне объяснимым выбором для супермодели, собравшейся пройтись по магазинам.

Фото: avto-dny.ru

Не забудьте подписаться на канал "Автоколонка" в Яндекс. Дзене. Мы намерены и дальше рассказывать нашим читателям то, что будет вас удивлять…

Читайте также:

Ford решил покинуть рынок легковых автомобилей в РФ

Автомобилистам поднимут "коммуналку"

Японские автомобили оснастят системой экстренного торможения

В столице Туркмении запретили автомобильные диски всех цветов, кроме серебристого

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...

Темы бренд марка стиль страна звезда машина скорость автомобиль гараж модель
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Виды спорта, подходяще женщинам
Недвижимость
Архитекторы из Германии предложили сделать из Букингемского дворца "общагу" ﻿
Авто
На каких машинах ездят "ангелы" Victoria’s Secret
Новости Все >
Правительство Карелии предложило расширить Арктическую зону России
Сотрудники ГК "СЕРКОНС" как "привет" из девяностых
Шесть VPN-сервисов отказались выполнять требования Роскомнадзора
Переселенцы по реновации могут переехать в другой район по своему желанию
Дачную амнистию хотят продлить до марта 2020 года
Минэкономразвития изменило прогноз по курсу рубля к доллару
Хоккеистки сборной России пропустили 10 шайб от команды США на чемпионате мира
В США создадут структуру по противодействию "пагубному" влиянию России в мире
Средний бюджет покупки коттеджа на Рублевке достиг 400 млн рублей
Мамаев - о показаниях свидетелей в суде: "Все четко"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Опасно не плоскостопие, а последствия

Быстро устают и болят ноги? Причиной может быть деформация стопы. Врачи говорят, что опасно не само плоскостопие, а его последствия. В первую очередь, нарушается работа позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. Неправильная нагрузка приводит к «зажатости» шейных мышц. Мозгу не хватает кислорода, отсюда - головные боли, головокружение и даже обмороки. Чтобы этого избежать, срочно отправляйтесь к ортопеду!

Опасно не плоскостопие, а последствия
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
Общество
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
Военные новости
Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив
Азия
Санкции против Турции обернутся "закрытием Дарданелл" - эксперт
Общество
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине

Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.

Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
В России сократилось производство космических кораблей, ракет и самолетов
Экономика
В России сократилось производство космических кораблей, ракет и самолетов
Новости Украины
Если Порошенко честно победит во втором туре - Зеленский пожмет ему руку
Новости Украины
Украинский депутат: немецкие делегаты в ПАСЕ грубо нас обругали
Общество
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине

Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.

Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
США вывели свои войска из Ливии из-за обострения ситуации в стране
Мир. Новости мира
США вывели свои войска из Ливии из-за обострения ситуации в стране
Наука и техника
Умер проектировщик первого пилотируемого космического корабля
Общество
Против закона о неуважении власти высказались более половины россиян
Дарья Митина Венесуэла: жизнь продолжается нормально Дарья Митина Любовь Степушова Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе Любовь Степушова Игорь Буккер Виновник крушения "Боинга" в Эфиопии определен Игорь Буккер
Комментарии
"Мемориал" признал задержанных украинских моряков политзаключенными
Хоккеистки сборной России пропустили 10 шайб от команды США на чемпионате мира
Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив
В США создадут структуру по противодействию "пагубному" влиянию России в мире
Главные хищения происходят в ЦБ - эксперт
Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив
Как в России вернуть власть народа
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
Олигархи всех стран, объединяйтесь!
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
ЕК: Россия и Украина должны заключить 10-летний договор по транзиту газа в этом году
Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив
Порошенко признал свой предвыборный плакат с Путиным неудачным
Порошенко признал свой предвыборный плакат с Путиным неудачным
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
Силовики получили новые установки по зачистке криминала
Как живут венесуэльцы на самом деле
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
Певец Лебединский призвал Россию "поклониться в ноги" Украине
История и современность Все >
Кто убил короля Карла XII? Об этом нет в учебниках истории
Кто убил короля Карла XII? Об этом нет в учебниках истории
Китаец с ампутированными ногами засеял территорию и вырастил 17,000 деревьев
Китаец с ампутированными ногами засеял территорию и вырастил 17,000 деревьев
В следующем году будет окончен ремонт крейсера "Адмирал Кузнецов"
В следующем году будет окончен ремонт крейсера "Адмирал Кузнецов"
Сирийская армия в Хаме попала под удар террористов-смертников
Сирийская армия в Хаме попала под удар террористов-смертников
Число жертв столкновений в Ливии превысило 50 человек
Число жертв столкновений в Ливии превысило 50 человек
Порошенко заявил, что Украина создала ракеты, дальность которых больше 1000 километров
Порошенко заявил, что Украина создала ракеты, дальность которых больше 1000 километров
Битва при Легнице: как монголы обманули и разгромили рыцарей
Битва при Легнице: как монголы обманули и разгромили рыцарей
Как Бавария стала советской - на один месяц
Как Бавария стала советской - на один месяц
Пенсионеров лишили льгот за ругань в маршрутках
Пенсионеров лишили льгот за ругань в маршрутках
Военные эксперты: корабли и самолеты НАТО будут таранить и сдувать
Военные эксперты: корабли и самолеты НАТО будут таранить и сдувать
Домашнее Все >
Дачная борьба с комарами - фумигатор или репеллент?
Вредители и болезни
Дачная борьба с комарами - фумигатор или репеллент?
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Цветы и растения
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Плодовые
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Цветы и растения
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Как сделать землю на даче плодороднее
Советы
Как сделать землю на даче плодороднее
Абрикос на даче: выращивание и уход
Плодовые
Абрикос на даче: выращивание и уход
Российский робот-хирург превзошел своего американского "коллегу"
Российский робот-хирург превзошел своего американского "коллегу"
В Новосибирске врачи впервые в России ввели кардиостимулятор через артерию
В Новосибирске врачи впервые в России ввели кардиостимулятор через артерию
Пять вещей, делающих женщину привлекательной в глазах мужчин
Пять вещей, делающих женщину привлекательной в глазах мужчин
Создан современный телефон, который является маршрутизатором
Создан современный телефон, который является маршрутизатором
Тина Канделаки о микро-радостях и кроссовках
Тина Канделаки о микро-радостях и кроссовках
Йодированную соль теперь доставят в школы
Йодированную соль теперь доставят в школы
Звезда сериала "Тайны Смолвиля" участвовала в секс-рабстве
Звезда сериала "Тайны Смолвиля" участвовала в секс-рабстве
Представители этих знаков Зодиака всегда вызывают желание с ними целоваться
Представители этих знаков Зодиака всегда вызывают желание с ними целоваться
Питомцы помогают пожилым людям быть в форме
Питомцы помогают пожилым людям быть в форме
Женщина прожила всю жизнь без витамина D
Женщина прожила всю жизнь без витамина D
Мужское Все >
Штаты США подают в суд на Трмпа из-за мексиканской стены
Штаты США подают в суд на Трмпа из-за мексиканской стены
Американцы временно ушли из Ливии
Американцы временно ушли из Ливии
Интерьер в стиле "модерн": особенности и характерные черты
Интерьер в стиле "модерн": особенности и характерные черты
Шесть секретов поддержания чистоты и свежести в холодильнике
Шесть секретов поддержания чистоты и свежести в холодильнике
“Эффект операционной”: чем вредна частая уборка
“Эффект операционной”: чем вредна частая уборка
В доме в центре Петербурга найден снаряд времен Второй мировой войны
В доме в центре Петербурга найден снаряд времен Второй мировой войны
Весенняя палитра в интерьере
Весенняя палитра в интерьере
Виды спорта, подходяще женщинам
Новости спорта
Виды спорта, подходяще женщинам
Что полезного в пляжном волейболе
Новости спорта
Что полезного в пляжном волейболе
Почему нельзя похудеть в одной части тела?
Новости спорта
Почему нельзя похудеть в одной части тела?
Немного о пользе ежедневного бега
Новости спорта
Немного о пользе ежедневного бега
Что нам мешает регулярно делать тренировки?
Новости спорта
Что нам мешает регулярно делать тренировки?
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Авто
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Самые быстрые факты о Ferrari
Авто
Самые быстрые факты о Ferrari
Ближний Восток
Голанские высоты преткновения: США снова обостряют

США признали Голанские высоты израильскими. Зачем и почему? И почему именно сейчас? Как это повлияет на отношения этих стран внутрисирийское урегулирование? На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.

Голанские высоты преткновения: США снова обостряют
Запад хочет "отжать" новые сербские земли
Балканы
Запад хочет "отжать" новые сербские земли
Приоритеты новой Армении: борьба с коррупцией и Нагорный Карабах
Новости Армении
Приоритеты новой Армении: борьба с коррупцией и Нагорный Карабах
Санкции против Турции обернутся "закрытием Дарданелл" - эксперт
Азия
Санкции против Турции обернутся "закрытием Дарданелл" - эксперт
Почему ливийцы предпочли войну мирной конференции
Новости Африки
Почему ливийцы предпочли войну мирной конференции
Как живут венесуэльцы на самом деле
Южная Америка
Как живут венесуэльцы на самом деле
Зеленский стал президентом. Что дальше?
Новости Украины
Зеленский стал президентом. Что дальше?
Афганистан, Ливия и Грузия: любовь с НАТО по принуждению
Мир. Новости мира
Афганистан, Ливия и Грузия: любовь с НАТО по принуждению
Когда распутается еврейско-арабский клубок
Ближний Восток
Когда распутается еврейско-арабский клубок
В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций
Новости Украины
В Германии определили, что будет для Путина хуже санкций
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ