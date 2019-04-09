На каких машинах ездят "ангелы" Victoria’s Secret

Никто не сможет отрицать, что Victoria's Secret — это нечто совершенно особое в индустрии нижнего белья. Этот бренд стал популярен не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру. На протяжении многих лет показы Victoria's Secret — самые обсуждаемые в мире моды.

В них участвовали самые популярные, знаменитые и красивые модели, такие как Тайра Бэнкс, Хайди Клум, Жизель Бюндхен, Миранда Керр, Адриана Лима и многие другие. Несмотря на то, что эти модели уже не появятся на подиуме Victoria's Secret, они навсегда останутся иконами модельного дела. Быть ангелом Victoria's Secret — это почетная обязанность. Некоторым моделям требуется немалое время для того, чтобы получить свои крылья ангела. Вместе с ними приходят и высокие гонорары и все, им соответствующее, включая роскошные машины.

Сара Сампайо, Audi A4

Будучи ангелом Victoria's Secret, Сара впервые участвовала в показе для этого бренда в 2013 году. Уже через два года она получила свои крылья. Помимо этого, португальская красотка участвует в показах для Kith x Versace, Philosophy и Dolce & Gabbana, снимается для обложек таких изданий, как Vogue Brazil, Vogue India, Vogue Portugal, GQ, Elle, Harper's Bazaar и Marie Claire. Когда Сара выбирается в город, ее можно увидеть за рулем ее седана Audi A4. Примерная стоимость такой машины 2019 года составляет 37 тысяч долларов.

Кэндис Свейнпол, Tesla Model X

Эта супермодель из Южной Африки участвует в показах Victoria's Secret с 2010 года. Также она выходила на подиум для таких брендов и дизайнеров, как Alex Wang, Givenchy, Michael Kors и Marc Jacobs. Ее снимки появлялись на обложках изданий Vogue Turkey, Vogue Brazil, Garage, Elle и Maxim. Кэндис — молодая мама, и ее вместе с дочерью неоднократно видели в салоне ее Tesla Model X.

Бехати Принслу, Porsche 911 Targa 4S

Уроженка Южной Африки Бехати впервые появилась на показах Victoria's Secret в 2009 году. С тех пор она пропустила только один показ, когда была беременна. Бехати также выступала на показах Prada, Miu Miu, Cavin Klein, Givenchy, Marc Jacobs и многих других. Принслу замужем за вокалистом группы Maroon 5 Адамом Левином. Пара поженились в 2014 году, и у них уже двое детей. Иногда Принслу с мужем можно увидеть разъезжающими на великолепном Porsche 911 Targa 4S.

Надин Леопольд, Chevrolet Suburban

Эта юная модель из Австрии впервые появилась на показе Victoria's Secret в 2017 году. Она снималась для различных изданий, в том числе Glamour, Grey Magazine, The Daily Summer and Harper's Bazaar Serbia. Когда Надин нужно доехать куда-либо, она садится за руль Chevrolet Suburban. Поскольку это достаточно большая и вместительная машина, то она выглядит вполне объяснимым выбором для супермодели, собравшейся пройтись по магазинам.

Фото: avto-dny.ru

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