Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака

О том, что ждет автомобилистов, читайте в нашем еженедельном автомобильном гороскопе для всех знаков Зодиака.

Овен. Когда находитесь за рулем, обращайте внимание на скоростной режим. Внимательно следите за другими участниками дорожного движения, чтобы при резком торможении в вас сзади не въехали, успев среагировать на ваш маневр.

Телец. Находясь за рулем, не ловите ворон, чтобы не проехать на запрещающий сигнул светофора или не пропустить нужный поворот. Не увлекайтесь самим процессом езды, старайтесь равномерно распределять свое внимание.

Близнецы. Наступившая неделя не таит в себе никаких подвохов, но тем не менее, бдительность за рулем никогда не помешает.

Рак. Эти семь дней следует посвятить ремонту своего "железного друга". Подрихтовать, перебрать двигатель, уделить внимание работе фар, что понадобится вам в ночное время. Если сами не справитесь с проблемами, то лучше всего отогнать машину на СТО.

Лев. Поездки на дальние расстояния лучше всего перенести на выходные дни, когда участников дорожного движения станет намного меньше. А в будние дни передвигаться исключительно по городу.

Дева. Не забывайте о том, что отвлекаться за рулем на телефонные разговоры, еду, напитки, сигареты крайне нежелательно, да и вообще запрещено правилами дорожного движения.

Весы. Всю неделю вам придется стоять в огромных пробках, что испортит вам настроение. А в пятницу возможны еще и кражи с вашей машины, если не будете ставить ее на парковке.

Скорпион. Хотите чувствовать настоящее удовольствие от езды на автомобиле, тогда чаще садитесь за руль своей машины. Неделя благоприятна для любых поездок, как в городской черте, так и за ее пределами.

Стрелец. Несмотря на плотный транспортный поток, вы можете смело садиться за руль собственного авто. Неделя будет беспроблемной в плане езды, но сами постарайтесь неукоснительно соблюдать все правила дорожного движения.

Козерог. Постарайтесь перемещаться на своем автомобиле только в случае крайних надобностей. Лучше в эту семидневку воспользоваться общественным транспортом, по причине того, что ваша машина может сломаться и вы опоздаете на важную встречу.

Водолей. Пристальное внимание уделите технике безопасности при вождении в черте города, а также остерегайтесь работников ДПС, которые уже начали собирать с водителей весеннюю дань к Пасхе.

Рыбы. Пять рабочих дней наступившей недели можете смело садиться за руль своего любимого автомобиля, а вот выходные лучше провести в походах пешком, дав отдохнуть себе от машины, да и ей от вас.

Фото: Bash. News

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