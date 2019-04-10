Удивительные факты об автомобилях. Часть 3-я.

Авария обычно происходит в среднем в течение трех секунд после того, как водитель отвлекается. Текстовые сообщения во время вождения увеличивают вероятность аварии в 23 раза.

Почти 65% населения мира ездит по правой стороне дороги.

Интересно, что половина всех новых автомобилей, продаваемых в Норвегии, являются электрическими или гибридными.

Вождение автомобиля со стандартной или механической коробкой передач не легкая работа для американцев. Обратите внимание, что более 95% автомобилей в США имеют автоматическую коробку передач. С другой стороны, в Европе и Японии более 80 процентов проданных автомобилей имеют механические коробки передач.

В 2013 году белый был самым любимым цветом автомобиля в мире. Согласно австралийскому исследованию, белые транспортные средства на 10% меньше подвержены авариям. Кроме того, автомобили, которые имеют основные цвета, более подвержены угонам, чем те, которые имеют менее популярные цвета.

В 2017 году Tesla стала второй по величине автомобильной компанией в мире.

В случае аварии или удара подушки безопасности надуваются всего за 0,3 секунды.

К удивлению, к середине 1960-х годов американские автомобили были поставлены розничным покупателям со средним количеством дефектов в 24 единицы, и многие из этих дефектов были связаны с безопасностью.

В 1980 году Япония стала ведущим мировым производителем автомобилей. Однако в настоящее время это третий по величине производитель автомобилей в мире (после Китая и США).

Знаете ли вы, что в 1982 году автомобильная промышленность обеспечивала одну из каждых 6 рабочих мест в США? Таким образом, автомобильная промышленность стала ключевой силой для перемен в Америке 20-го века.

С 1909 по 1927 год Ford произвел более 15 миллионов автомобилей. Изначально на сборку модели Т ушло 12 часов. С помощью техники конвейера это количество времени было сокращено до 8 минут для каждого автомобиля в 1913 году, и, наконец, в 1927 году, в последние годы производства модели T, завод поставлял полностью собранный автомобиль всего в 24 секунды. Теперь это сила инноваций.

Один из самых любимых автомобилей в мире - Volkswagen Beetle. Было продано более 20 миллионов единиц по всему миру и был самым популярным автомобилем 20 -го века.

Toyota Corolla - самый продаваемый автомобиль в мире. Corolla продается более чем в 150 странах и регионах, а компания продает 1 Corolla каждые 15 секунд. С момента своего запуска в 1966 году компания продала более 44,1 миллиона таких автомобилей, что примерно соответствует 20% от общего объема продаж компании.

Фото: kolesa.ru

Не забудьте подписаться на канал "Автоколонка" в Яндекс.Дзене. Мы намерены и дальше рассказывать нашим читателям то, что будет вас удивлять...

Читайте также:

Норвегия полностью запретит автомобили с бензиновым двигателем к 2025 году

Любопытные факты о первых автомобилях

Lada Vesta стала самым популярным автомобилем в России

Как напечатать автомобиль на 3D принтере