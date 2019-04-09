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Автор Ксения Семенова

Что делать, когда залили некачественное топливо?

Авто

Никто не застрахован от заправки паленым топливом. В некоторых АЗС вероятность такого события сведена к нулю, а в других, наоборот, достигает 80-100%. В текущей статье мы расскажем правильную схему действий, чтобы минимизировать риск и сэкономить личные финансы.

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Топливо на отечественных автозаправочных станциях становится качественнее, и даже современные модели машин, снабженные нежной и сложной топливной системой, вполне нормально его усваивают. Сюда входят двух- и трехнаддувные двигатели, модифицированные моторы люксовых машин и другое. Однако вероятность попадания на АЗС с плохим топливом все-таки осталась.

Главный совет, как не влить в свою "ласточку" некачественное топливо — тщательно выбирать заправочную станцию. Здесь можно обратиться к отзывам близких и друзей, либо ознакомиться с ними в интернете. Чаще всего люди отдают предпочтение крупным сетям, что верно.

Отметим, что даже доскональное изучение отзывов АЗС не дает 100%-ой уверенности в качестве топлива. Например, в начале марта в Санкт-Петербурге произошел весьма неприятный случай: автолюбители, приехавшие на заправку в одну известную сеть АЗС, следом отправлялись на эвакуаторе в СТО. Оказалось, что вместо 95-го бензина им заливали дизтопливо.

Порой происходит и так, что в подземные резервуары попадает вода. Конечно, это скорее исключение, чем правило. Вместе с этим в подобных ситуациях представители АЗС идут на контакт и на добровольной основе выплачивают компенсацию. Но так происходит не всегда. Если самый плохой исход все-таки настиг, то правды можно и нужно добиваться.

Первое, что нужно запомнить — сохраняйте чеки. Именно эта бумажка может стать главным свидетельством того, что автолюбитель действительно заправлялся на этой станции, и именно топливо этой нефтяной компании залито в бак. Квиток много места не займет, зато в плачевной ситуации выручит. В качестве доказательств можно использовать показания свидетелей, сидевших в машине и запись с видеорегистратора.

Когда топливо действительно отвратительного качества, то автолюбителю порой даже не удается покинуть пределы заправки. В данном случае нужно вежливо объяснить ситуацию сотрудникам АЗС и попросить связать с руководством. В обязательном порядке на каждой станции должны быть размещены контакты соответствующих органов, куда тоже необходимо позвонить. Выявлением нарушений занимается Росстандарт.

Чтобы подтвердить факт залива некачественного топлива, его необходимо отдать на экспертизу. Забор проводится по определенной технологии. Если неприятная ситуация произошла на крупной АЗС, то, скорее всего, специалисты самостоятельно приедут туда с компактной лабораторией.

Для заправочной станции факт залива паленого топлива чреват внушительными санкциями со стороны государства, а при повторном случае есть риск закрытия АЗС.

Собственник автозаправочной станции должен возместить ущерб в полном размере: от ремонта авто до затрат на анализ топлива. Основания для этого указаны в законе о защите прав потребителя. В ситуации, когда к качеству топлива вопросов нет, анализ придется делать за свой счет. Сумма потраченных средств на ремонт машины также должна быть подтверждена документацией из сервисного центра.

Специалисты рекомендуют перед ремонтными работами осуществить независимую экспертизу, потому что если в дальнейшем придется разбираться в суде, то авторитетное мнение эксперта о причинно-следственной связи между некачественным топливом и поломкой может сыграть основную роль.

Далее существует два варианта развития событий: представители станции идут на мировую и в полном объеме возмещают ущерб, либо потерпевшая сторона отправляется в суд и там добивается правды.

Фото: omskrevizor. ru

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