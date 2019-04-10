Устаревшие дизельные машины угрожают здоровью человека

Греция остается поставщиком в другие страны устаревших дизельных машин, намотавших тысячи километров. Специалисты Ассоциации импортеров считают, что использование для передвижения старых моторов представляет опасность на дорогах и причиняет вред здоровью человека.

Солярка и онкологические болезни

Мнение Ассоциации в этом вопросе полностью разделяют представители Всемирной организации здравоохранения. Они уверены, что выхлопы от солярки вызывают онкологические заболевания. Специалисты ВОЗ потратили свыше десяти лет на сбор соответствующих фактов, благодаря им выхлопы дизельного топлива стали относить не к «вероятным», а к «очевидным» канцерогенным веществам, которые приводят к раку легких и мочевого пузыря. В то же время самое распространенное топливо для автомобилей - бензин определен в разряд «потенциальных» канцерогенов, а значит менее опасен, чем дизтопливо.

По мнению члена Международного агентства по изучению онкологических заболеваний профессора Кристофера Уайльда, если власти разрешают пользоваться дизельными машинами, значит должны принять во внимание опасное влияние выхлопных газов на здоровье своих граждан и внедрять альтернативные, безвредные технологии.

Ученые предлагают включить соответствующие изменения в нормативную документацию безопасности для выхлопов дизтоплива. Необходимо вести работу и по снижению концентрации серы в дизельном топливе. Кроме того, дизельные моторы, выбрасывая в атмосферу более низкий процент углекислого газа, чем бензиновые, загрязняют воздух канцерогенами и диоксидом азота. Эти вещества становятся причиной заболеваний органов дыхательной и кровеносной систем, диабета и сердечно-сосудистых недугов.

Способы борьбы с дизельными двигателями в разных странах

Ряд государств уже включились в борьбу с устаревшими дизельными моторами. Так, в Великобритании, владельцы автомобилей с дизелем должны заплатить за парковку большую сумму, чем другие автолюбители, так как причиняют ощутимый урон экологии и здоровью людей.

В Германии мэр Мюнхена ввел запрет на использование машин с дизельным двигателем. В Штутгарте в прошлом году запретили эксплуатацию дизельных автомобилей, чей возраст старше 2015 года. Аналогичные меры собираются принять в Париже, Испании и Греции до 2025 года.

В 2015-м страны ЕС приняли «антидизельный» экологический норматив «Евро-6», в котором предусмотрена предельно допустимая концентрация оксидов азота в выхлопах - 0,08 г/км, ранее было 0,18 г/км. Кроме того, новый стандарт регулирует количество взвешенных частиц в выхлопных газах. Чтобы соответствовать «Евро-6» машина должна быть оснащена дорогостоящей рециркуляционной системой, которая нейтрализует вредные вещества методом дожигания.

В ряде европейских городов против дизельных двигателей приняли локальные меры. К примеру, в Осло таким машинам запрещено въезжать в центр с 6:00 до 22:00, в Париже вообще не разрешается выезжать на устаревших автомобилях с дизелем. Вскоре введут соответствующие санкции в мегаполисах Германии, Дании и Нидерландов.

Экологическая политика в Германии уже принесла свои результаты - за год на шесть процентов сократилось число зарегистрированных дизельных машин, которые принадлежат частным владельцам, государственным и бизнес структурам. В общем, в европейских странах сокращаются продажи устаревших дизельных машин. Сейчас вопросом ликвидации опасных выхлопных газов от дизельных двигателей озаботилась и Греция.

Фото: xn----etbbecbrbp5ahkja1ae7v.xn--p1ai

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