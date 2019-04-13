Перевод машины на газ поощряется: российские власти разработали новый проект

Перевод частных транспортных средств жителей России на газомоторное топливо (метан) будет происходить с финансовой помощью властей страны. Документ с этими вводными данными находится в проекте федеральной подпрограммы "Развитие рынка газомоторного топлива".
Кроме того, финансы будут выделяться на создание и проектировку газовых машин, приобретение битопливных автомобилей для нужд страны и регионов, а также перевод с бензина на газ транспорта таксистов, пассажирских и грузовых перевозчиков.
Автолюбители могут рассчитывать на 27 тысяч рублей при переводе на газ легковой машины, и предельные 147 тысяч рублей может быть выплачено для магистрального тягача. Со слов специалистов, данная программа разработана с целью улучшения экологической составляющей планеты.
Газ рубль бережет
Документ создан Минэнерго нашей страны при участии компании "Газпром газомоторное топливо". Данная подпрограмма являются частью гораздо крупного государственного проекта "Энергоэффективность и развитие энергетики". Основное задание программы — простимулировать перевод автомобилей и техники специального назначения на газ. Субсидией могут воспользоваться обычные физические лица, а также коммерческие частные авто, официально трудящиеся в сфере транспортировки людей и грузов. Стоит знать, что в программе могут участвовать автомобили не старше 5 лет.
По итогу получается, что для легковых машин предварительная сумма максимальной выплаты равна 27 тыс. рублей. Для подобных авто только коммерческого плана — 48 тыс. рублей, для автобусов до 8 м — 63 тыс. рублей, более 8 м — 111 тыс. рублей, грузовиков — 114 тыс. рублей, магистральных тягачей — 147 тыс. рублей.
Финансовая помощь от государства также будет выделяться для возмещения некоторых трат на приобретение разного рода техники и оборудования, работающего на метане.
Стоит отметить, что перевод на сжиженные углеводородные газы, говоря простым языком на грязный пропан-бутан, субсидироваться не будет.
Госпрограмма будет действовать для каждого автомобиля, не беря во внимание тот факт, кем является владелец. По предварительным подсчетам специалистов, не менее 80% переоборудованных машин придется на обычных физических лиц. Заниматься финансовым обеспечением данного проекта будет государство, а вот организацию и распределение денежных средств возьмут на себя субъекты России. Ввиду этого, программа будет действовать только в тех регионах, власти которых своевременно изъявили желание на получение финансирования.
Фото: brc161. ru
Не забудьте подписаться на канал "Автоколонка" в Яндекс. Дзене. Мы намерены и дальше рассказывать нашим читателям то, что будет вас удивлять…
Читайте также:
История японской автомобильной промышленности
История робототехники в автомобильной промышленности
Удивительные факты об автомобилях
Автомобильная революция. Почему вы можете купить свой последний автомобиль?
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Признав Голанские высоты частью Израиля, американцы в очередной раз кинули "подлянку" многим своим подопечным, которые на них активно работали в своих странах.