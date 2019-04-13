Перевод машины на газ поощряется: российские власти разработали новый проект

Перевод частных транспортных средств жителей России на газомоторное топливо (метан) будет происходить с финансовой помощью властей страны. Документ с этими вводными данными находится в проекте федеральной подпрограммы "Развитие рынка газомоторного топлива".

Кроме того, финансы будут выделяться на создание и проектировку газовых машин, приобретение битопливных автомобилей для нужд страны и регионов, а также перевод с бензина на газ транспорта таксистов, пассажирских и грузовых перевозчиков.

Автолюбители могут рассчитывать на 27 тысяч рублей при переводе на газ легковой машины, и предельные 147 тысяч рублей может быть выплачено для магистрального тягача. Со слов специалистов, данная программа разработана с целью улучшения экологической составляющей планеты.

Газ рубль бережет

Документ создан Минэнерго нашей страны при участии компании "Газпром газомоторное топливо". Данная подпрограмма являются частью гораздо крупного государственного проекта "Энергоэффективность и развитие энергетики". Основное задание программы — простимулировать перевод автомобилей и техники специального назначения на газ. Субсидией могут воспользоваться обычные физические лица, а также коммерческие частные авто, официально трудящиеся в сфере транспортировки людей и грузов. Стоит знать, что в программе могут участвовать автомобили не старше 5 лет.

По итогу получается, что для легковых машин предварительная сумма максимальной выплаты равна 27 тыс. рублей. Для подобных авто только коммерческого плана — 48 тыс. рублей, для автобусов до 8 м — 63 тыс. рублей, более 8 м — 111 тыс. рублей, грузовиков — 114 тыс. рублей, магистральных тягачей — 147 тыс. рублей.

Финансовая помощь от государства также будет выделяться для возмещения некоторых трат на приобретение разного рода техники и оборудования, работающего на метане.

Стоит отметить, что перевод на сжиженные углеводородные газы, говоря простым языком на грязный пропан-бутан, субсидироваться не будет.

Госпрограмма будет действовать для каждого автомобиля, не беря во внимание тот факт, кем является владелец. По предварительным подсчетам специалистов, не менее 80% переоборудованных машин придется на обычных физических лиц. Заниматься финансовым обеспечением данного проекта будет государство, а вот организацию и распределение денежных средств возьмут на себя субъекты России. Ввиду этого, программа будет действовать только в тех регионах, власти которых своевременно изъявили желание на получение финансирования.

Фото: brc161. ru

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