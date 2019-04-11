Индия запустила в продажу самую дешевую в мире машину

На индийском автомобильном рынке начаты продажи автомобиля Bajaj Qute. Этот "малыш" стоит дешевле всех автомобилей в мире. Ранее "автопром" Индии производил его исключительно для экспорта и в виде квадроцикла.

Стоимость машины составляет порядка 3,8 тыс. долларов или 263 тысячи индийских рупий.

Первый выпуск автомобиля был начат еще в 2015 году, однако тогда производитель поставлял Bajaj Qute лишь на экспорт, поскольку модель была обозначена на иначе как "квадроцикл", а на тот момент единые государственные правила Индии не предусматривали аналогичных средств категории транспортных средств самодвижущегося типа.

И лишь спустя два года, в 2017 году Минтранспорта Индии разработало и опубликовало проект поправки закона, допускающего продажу в стране квадроциклов и их эксплуатацию.

Законодатель принял его летом 2018 года, однако в силу он вступил только сейчас.

Что касается характеристик Bajaj Qute, то он оборудован одноцилиндровым двигателем в 13 л. с. и может развивать скорость до 70 км, но при условии, что в машине находится лишь водитель и нет груза.

Расход топлива составляет 3 литра на 100 километров.

В длину этот миниатюрный автомобиль достигает 2752 мм, а в ширину — 1312 мм. Его высота составляет 1652 мм.

Также стандартная комплектация автомобиля предполагает оснащение аудиосистемой с двумя динамиками, кожаным салоном, литыми дисками и даже шторками на окнах.

Как известно, ранее статус самого дешевого в мире автомобиля имело еще одно детище индийского концерна Tata Motors Tata Nano.

Изначально его стоимость достигала 2,5 тысяч долларов, однако, когда продажи авто пошли вверх — выросла и стоимость.

Разработка Tata Nano была полностью ориентирована на внутренний индийский рынок и автомобиль полностью отвечал нормам безопасности, которые приняты в государстве.

Чтобы сделать цену минимальной, производитель пошел на беспрецедентные меры экономии: вместо пятой двери была глухая стенка, а заднее сиденье прикрывало багажник и мотор. Кроме того, колеса автомобиля были прикреплены не четырьмя, а тремя болтами.

Концерн, выпуская автомобиль (а разработка обошлась ему миллиард долларов), предполагал, что индийцы, которых привлечет низкая цена, поменяют традиционные мопеды на их автомобили.

Но расчет оказался ложным: людям, у которых не было денег, даже такой автомобиль оказался не по карману, а тем, кто с легкостью мог себе позволить эту покупку, она не казалось достойной и комфортной.

Фото: autoreview. ru

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