Как выбрать автомобиль для женщины

Женщина за рулем сегодня уже никого не удивляет - это стильно, удобно, а порой и практично. Не все же быть мужу трезвенником, иногда можно немного расслабиться и выпить чашечку, другую... коньячку. Жена, умеющая управлять автомобилем в такой ситуации - бесценна. А самостоятельно ездить на работу, детей отвозить в школу или сад, устраивать шоппинг или поход по салонам красоты? Муж должен быть благодарен ее желанию иметь собственный автомобиль.

Но выбор транспортного средства для прекрасных дам дело не простое. К нему нужно подойти со всей серьезностью и знанием дела. Предпочтения следует отдавать не только внешне красивым моделям. Подход должен быть комплексным.

Критерии выбора

Выбираемый для женщины автомобиль должен ей нравиться, соответствовать по уровню и стилю, быть удобен и не доставлять особых технических проблем. Рекомендуется придерживаться следующих критериев выбора:

1. Красота. Автомобиль должен быть красивым, но без излишеств. Плавные формы, гармоничное сочетание переходов, форма фар. Важный момент - цвет. Женскими являются светлые, мягкие тона. Серый, черный - больше подойдут для рабочей лошадки. Цвет машины должен нравиться сразу. Не нужно надеяться, что стерпится - слюбится. Если колорит авто сразу был не по душе, со временем он будет только смущать и даже раздражать.

2. Габариты. Женский, не обязательно маленький. Но следует принять во внимание, что чем машина меньше, тем проще в управлении.

3. Безопасность. Этот параметр тесно связан с предыдущим. Слишком маленький автомобиль не способен обеспечить должное чувство безопасности. Следует обратиться к известным брендам, таким как Toyota, BMW, Audi, у них ограниченные размеры кузова сочетаются с достойной безопасностью.

4. Функциональность. Автоматическая коробка передач, теплые сидения, кондиционер - все сделано с мыслью о женщинах. Не может истинная леди терпеть жару, холод, тугой руль без гидро- или электро-усилителя. Одно переключение скорости, сколько силовых усилий требует! Все это могут предложить брендовые модели.

5. Надежность. Автомобиль для девушки должен быть надежным. Копаться в моторе, подтягивая регулировочные винты на карбюраторе, или затягивая хомут на резиновом патрубке системы охлаждения, во избежание протечек - не женское это дело.

Автомобиль для прекрасной половины человечества выбирается с учетом ее положения в обществе, финансовых возможностей, личных пристрастий. Но не стоит стопроцентно полагаться на мнение мужчины, пусть даже опытного автомобилиста. Будущее приобретение должна оценить та, которой предстоит на нем ездить: посидеть за рулем, погладить сидения, сделать селфи на его фоне, прокатиться кружок-другой. Понравился - надо брать!

Фото: eva.ru

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