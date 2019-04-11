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Автор Дарья Сергейчик

Как выбрать автомобиль для женщины

Авто

Женщина за рулем сегодня уже никого не удивляет - это стильно, удобно, а порой и практично. Не все же быть мужу трезвенником, иногда можно немного расслабиться и выпить чашечку, другую... коньячку. Жена, умеющая управлять автомобилем в такой ситуации - бесценна. А самостоятельно ездить на работу, детей отвозить в школу или сад, устраивать шоппинг или поход по салонам красоты? Муж должен быть благодарен ее желанию иметь собственный автомобиль.

Как выбрать автомобиль для женщины. 402744.jpeg

Но выбор транспортного средства для прекрасных дам дело не простое. К нему нужно подойти со всей серьезностью и знанием дела. Предпочтения следует отдавать не только внешне красивым моделям. Подход должен быть комплексным.

Критерии выбора

Выбираемый для женщины автомобиль должен ей нравиться, соответствовать по уровню и стилю, быть удобен и не доставлять особых технических проблем. Рекомендуется придерживаться следующих критериев выбора:

1. Красота. Автомобиль должен быть красивым, но без излишеств. Плавные формы, гармоничное сочетание переходов, форма фар. Важный момент - цвет. Женскими являются светлые, мягкие тона. Серый, черный - больше подойдут для рабочей лошадки. Цвет машины должен нравиться сразу. Не нужно надеяться, что стерпится - слюбится. Если колорит авто сразу был не по душе, со временем он будет только смущать и даже раздражать.

2. Габариты. Женский, не обязательно маленький. Но следует принять во внимание, что чем машина меньше, тем проще в управлении.

3. Безопасность. Этот параметр тесно связан с предыдущим. Слишком маленький автомобиль не способен обеспечить должное чувство безопасности. Следует обратиться к известным брендам, таким как Toyota, BMW, Audi, у них ограниченные размеры кузова сочетаются с достойной безопасностью.

4. Функциональность. Автоматическая коробка передач, теплые сидения, кондиционер - все сделано с мыслью о женщинах. Не может истинная леди терпеть жару, холод, тугой руль без гидро- или электро-усилителя. Одно переключение скорости, сколько силовых усилий требует! Все это могут предложить брендовые модели.

5. Надежность. Автомобиль для девушки должен быть надежным. Копаться в моторе, подтягивая регулировочные винты на карбюраторе, или затягивая хомут на резиновом патрубке системы охлаждения, во избежание протечек - не женское это дело.

Автомобиль для прекрасной половины человечества выбирается с учетом ее положения в обществе, финансовых возможностей, личных пристрастий. Но не стоит стопроцентно полагаться на мнение мужчины, пусть даже опытного автомобилиста. Будущее приобретение должна оценить та, которой предстоит на нем ездить: посидеть за рулем, погладить сидения, сделать селфи на его фоне, прокатиться кружок-другой. Понравился - надо брать!

Фото: eva.ru

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