Чтобы аккумулятор служил долго: дорожные советы

Любой владелец автомобиля хотел бы, чтобы его "птичка" летала без устали, ремонта и денежных затрат. Но, к сожалению, так не бывает. Все со временем требует участия или замены. Аккумулятор — одна деталей, которую нужно периодически менять. А так как это "удовольствие" не их дешевых, то многим автовладельцам интересно будет узнать, как продлить срок его службы.

Автомобильная аккумуляторная батарея живет в основном 4-6 лет, в зависимости от производителя и условий эксплуатации. Следующие советы позволят сохранить аккумулятор в рабочем состоянии и даже увеличить его время работы.

Дальше — лучше

Производители аккумуляторов утверждают, что регулярная езда на короткие расстояния способствуют уменьшению срока службы батарей. Во время длительных поездок аккумуляторы хорошо заряжаются. Известно, что за 8 часов в движении можно полностью зарядить нулевую батарею.

Когда аккумулятор заряжен не до конца, на отрицательных пластинах образуются кристаллы солей, которые препятствуют зарядке. Это не значит, что непременно нужно откатать за день все 8 часов, но следует минимально использовать различные устройства, потребляющие электричество (телефоны, навигаторы, радио).

Избегать крайностей

Автомобильные аккумуляторы предназначены для эксплуатации в любой климатической зоне. Но важно помнить, что им, как и человеку, должно быть комфортно. Вредны крайности: слишком низкие и очень высокие температуры. В условиях жаркого климата может происходить испарение аккумуляторной жидкости. Это приведет к трудностям перезарядки и снизит срок службы батареи.

При минусовых температурах аккумуляторы разряжаются. Электролит в сильные морозы может замерзнуть, что неминуемо повлечет за собой вопросы с эксплуатацией. Рекомендуют машину держать в тепле, особенно если в зимнее время она простаивает.

Все любят внимание

При частом простаивании машины, или обилии краткосрочных поездок, аккумулятор в машине может быть постоянно разряженным.

Важно! Аккумуляторная батарея должна заряжаться не реже 1 раза в 6 недель. Нужно строго следить за процессом зарядки. Перезарядка губительна для него.

Если нет зарядного устройства и прибора для измерения заряда, рекомендуется раз в полтора месяца совершать поездки на автомобиле продолжительностью 2-3 часа. Так аккумулятор пополнит запас энергии и не переберет.

Регулярно осматривая транспортное средство, нельзя забывать и об источнике энергии. Аккумулятор следует временами тщательно обследовать на присутствие очагов коррозии и окисления (налет белого цвета на контактах и клеммах). При выявлении подобного следует произвести очистку. Наличие коррозийных мест — сигнал к покупке новой батареи. Чистота — залог здоровья не только для людей, но и для аккумуляторов.

Фото: tiida. pp.ua

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