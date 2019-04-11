Как побороть водительские страхи

Автомобиль — объект повышенной опасности и сложное техническое устройство. Именно поэтому многие водители, садясь за руль, испытывают вполне определенные страхи. Эти страхи, как правило, со временем не исчезают полностью, а только притупляются.

Каждый человек уникален и по-разному реагирует на происходящее. Кто-то более рассеян, кто-то не в состоянии адекватно оценивать ситуацию и контролировать ее, а кому-то уверенно вести себя в статусе водителя автомобиля мешает заниженная самооценка. Чтобы побороть такие психологические страхи, достаточно бывает пригласить прокатиться с вами на соседнем сиденье опытного, по вашему мнению, водителя.

И попросить его оценить стиль вашего вождения. Так или иначе, подобный небольшой эксперимент пойдет на пользу и поможет, как закрепить отдельные навыки управления автомобилем, так и получить какие-то советы от более опытного автомобилиста. Во время езды не стоит обращать чрезмерное внимание на соседние автомобили. Просто соблюдайте правила дорожного движения, будьте увереннее в себе и примите тот факт, что ситуация на дороге не подвластна чьему-либо контролю.

Распространенным страхом является боязнь стать виновником дорожно-транспортного происшествия или, что еще хуже, сбить пешехода. Чтобы такие опасения не доставляли вам дискомфорт и не превращались в навязчивые мысли, — просто оформите страховку. Понятно, что по законодательству вы обязаны застраховать свою ответственность перед другими участниками дорожного движения. Но не лишним станет и приобретение "добровольного" ОСАГО, которое в случае возникновения непредвиденной и неприятной ситуации покроет большую часть ваших расходов.

Можно застраховать машину с помощью КАСКО по риску "Ущерб". Само собой, любая страховка стоит денег, но эти траты в любом случае оправдывают себя. И наличие страховки поможет вам существенно снизить напряженность и побороть страх перед возможным ДТП.

Часто водительские страхи возникают от того, что человек просто не умеет маневрировать и боится не сориентироваться вовремя в потоке транспорта или же не чувствует габаритов своего автомобиля. В таком случае стоит воспользоваться помощью профессионала и обратиться к инструктору по вождению. Чтобы справиться с опасениями такого рода, нужна практика. А если вы хотите чувствовать себя на дороге так же уверенно, как герои фильмов наподобие "Форсажа" — можно записаться на курсы экстремального вождения.

Всегда помните о том, что негативный опыт — тоже опыт. Из ошибок следует извлекать уроки, и стараться не совершать их в будущем. Негатив оставить в прошлом и развиваться, двигаясь вперед. Записывайтесь на аутотренинги, страхуйте автомобиль и себя на предмет всех возможных рисков, не бойтесь курсов вождения и повторяйте правила дорожного движения. Вот и весь секрет успешного и бесстрашного вождения.

Фото: 1gai. ru

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