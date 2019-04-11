Пятерку популярных внедорожников в России возглавила "Нива"

1. Lada 4×4

Возможно, это кому-то покажется удивительным, но первым по популярности внедорожником в России является обновленная версия всем известной "Нивы". Причем в независимости от того, новый это автомобиль либо бывший в употреблении. Потребительский спрос на Lada 4×4 отличается завидной стабильностью. Секрет популярности этого автомобиля столь же прост и понятен, как его конструкция, проверенная не одним десятилетием. Lada 4×4 не имеет аналогов на автомобильном рынке, у которых так же сбалансировано сочетались бы параметры стоимости и проходимости. Прибавим к этому доступность запчастей, неприхотливость в обслуживании и годами отшлифованную схему устранения всех потенциальных поломок и неисправностей и получим на выходе абсолютный хит отечественного автопрома.

2. Chevrolet Niva

Если покупатель оценивает внедорожник, исходя не только из его проходимости, но и наличия в нем некоторого намека на комфорт, он выбирает Chevrolet Niva. Эта модель совсем незначительно уступает той же Lada 4×4 по отдельным характеристикам как, например, чуть меньший клиренс или "растянутая" колесная база. При этом владельцу подобного автомобиля будут гарантированы более комфортные условия пребывания в салоне и возможность транспортировки большего количества груза в багажном отделении.

3. Toyota RAV4

Народная любовь российских жителей к легендарному японскому бренду Toyota в совокупности с хорошими потребительскими качествами самой модели автомобиля делают RAV4 вполне востребованным кроссовером. А если добавить полный привод и высококачественную резину, то автомобиль легко даст фору любым другим внедорожникам. Плюс ко всему многие дилеры готовы предложить весьма заманчивые варианты приобретения такого авто по программе trade-in, чем спешат воспользоваться те, кто желает сменить свой автомобиль.

4. Toyota Land Cruiser

Land Cruiser оказался на втором месте после RAV4 и вполне может претендовать на звание самого востребованного японского внедорожника на российских рынках. Такую машину, как правило, приобретают те, кто, во-первых, может себе позволить её по статусу и, во-вторых, часто вынужден ездить именно по бездорожью.

5. Toyota Land Cruiser Prado

Замыкает пятерку популярных внедорожников снова Toyota и на сей раз Land Cruiser Prado. Автомобиль, благодаря своей долговечной конструкции, не теряет свойств и характеристик даже в подержанном состоянии. Если попытаться уместить основные плюсы этой модели авто в три слова, то это будет безопасность, вездеходность и надежность. Преимущество, которое отличает его от Toyota Land Cruiser, кроется в цене — он стоит дешевле.

Фото: tours. com.ru

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