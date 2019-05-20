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Автор Ирина Гусакова

Машины Киану Ривза

Авто print

Киану Ривз является одним из самых прославленных актеров современности, он с одинаковым успехом снимается как в блокбастерах и боевиках, так и в драматических и авторских фильмах. Мы помним его по ролям в фильмах "Скорость", "На гребне волны" и, конечно же, по игре в "Матрице".


Два часа с Киану Ривзом

В ближайшее время нам вновь предстоит увидеть его на экранах кинотеатров в роли Джона Уика. В отличие от многих других звезд, Киану старается не афишировать свою личную жизнь, почти не присутствует в соцсетях и ведет достаточно скромный образ жизни. Иногда, посещая Нью-Йорк, он передвигается по городу на автобусе и в метро. Киану известен своей любовью к мотоциклам. Тем не менее у него имеется и достаточно большая коллекция автомобилей.

PORSCHE 911

Несмотря на свою страсть к двухколесным средствам передвижения, Киану все же не мог пройти мимо хорошей машины. Эта модель считается одной из самых известных и популярных за всю историю автомобильной промышленности. Иметь ее в своем гараже хочет каждый любитель автомобилей или коллекционер. Стоит она, конечно же, немало, но являет собой воплощение спокойного и элегантного стиля, с которым в последние годы ассоциируется (во многом благодаря Джону Уику) Киану Ривз. Впрочем, актер не забывает и об утилитарном использовании этой машины. Не так давно он вез на ней рождественскую елку.

Поклонник Ferrari

Любой поклонник транспортных средств, будь они двух- или четырехколесными, не сможет пройти мимо великолепного механизма, каким являются автомобили Ferrari. Эти машины великолепно выглядят, демонстрируют превосходные качества на дороге, служат воплощением стремительной мощности. Невольное уважение к этим машинам Киану выказал, добавив как минимум одну из них в свою коллекцию. Не так давно его видели посетившим автомобильный салон и побывавшим на водительском сиденье еще одного спорткара этой фирмы. Возможно, Киану присматривает новый экземпляр в свою коллекцию.

VOLVO 122

Для того, кто говорит, что предпочитает мотоциклы, Киану собрал в своем гараже весьма примечательные образцы автомобильного искусства. Многие из них, вдобавок ко всему, еще и очень редкие. Купе Volvo 122 — это классическая и одна из самых редких моделей этой марки. Эту машину Киану не просто приобрел, а еще и восстановил. Это был один из его первых автомобилей, которые он купил, перебравшись в Лос-Анджелес в 1985 году. За многие годы она прошла через множество различных косметических и не только изменений, но по-прежнему остается одной из жемчужин его коллекции.

MUSTANG Джона Уика

Машина, которую связывают с этим персонажем, имевшая для него особую ценность и показавшая себя самым лучшим образом в фильмах, не принадлежит Киану. Некоторые актеры, такие как Сильвестр Сталлоне, любят иметь в своем гараже машины, за рулем которых снимались в фильмах. Сталлоне, в частности, выкупил Mercury Monterey Coupe, которую он водил в фильме "Кобра" 1986 года. Киану не испытывает подобных желаний, возможно потому, что предпочитает не ассоциировать себя в реальной жизни со своими персонажами.

Фото: topgearrussia. ru

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