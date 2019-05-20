Актрисы из вселенной Marvel, у которых обычные машины

Вселенная Marvel богата на фильмы о супергероях, и, конечно же, в этих картинах есть и героини женского пола. Многие знаменитые актрисы попробовали себя в подобных приключенческо-фантастических лентах. И многие звезды имеют неплохую коллекцию авто, однако некоторые из них вовсе не беспокоятся о поддержании своего звездного статуса и ездят на вполне обычных машинах.
Кирстен Данст, Prius
Первая трилогия фильмов про Человека-паука до сих пор любима фанатами как этого супергероя, так и всей вселенной Марвел. Кирстен Данст отметилась в тех фильмах, в том числе и знаменитым «перевернутым поцелуем». Сыграв Мэри Джейн Уотсон, любовный интерес Питера Паркера, Данст не осталась в кинематографе только благодаря этой роли, снявшись позднее во многих успешных и арт-хаусных лентах. Будучи успешной актрисой, она купила себе немало самых разных автомобилей. У нее есть парочка Audi и Lexus. Но нередко Кирстен видят в Лос-Анджелесе на ее Prius. Как и Мэри Джейн, Кирстен предпочитает простой образ жизни.
Кристен Риттер, Prius
Эта актриса неизменно привлекала к себе внимание, даже когда появлялась в роли второго плана в эротической драме «Нарушая запреты». Сейчас ее популярность увеличилась благодаря сериалу «Джессика Джонс». В роли ироничного и отличающегося невероятной силой частного детектива, Риттер является настоящей находкой. К сожалению, третий сезон сериала станет последним. Риттер шутила, что ее первой машиной был Dodge Shadow 1989 года, который развалился на части через месяц. Сейчас Кристен разъезжает на Prius, но поговаривает о том, чтобы прикупить внедорожник, когда родится ее первенец.
Эмма Стоун, Mini Cooper
Время, которое Эмма Стоун работала с Marvel, было коротким, но ярким. В фильме «Новый Человек-паук» она исполнила роль Гвен Стейси, подружки Питера Паркера. Стоун понравилась поклонникам, которые были разочарованы, когда Гвен встретила свою жуткую смерть во втором фильме. С тех пор карьера Стоун идет по нарастающей. Она получила «Оскар» за «Ла-Ла Ленд» и является одной из самых популярных и высокооплачиваемых актрис Голливуда. В ее гараже имеются такие машины, как Tesla Model S и Audi Q5. Но при этом Стоун владеет также и Mini Cooper S, которую не принято считать особо роскошным или быстрым автомобилем. В сравнении с другими машинами знаменитостей она выглядит простенько и бедно.
Дженнифер Лоуренс, Volkswagen EOS
В 2011 году эта актриса была практически неизвестна в Голливуде. Но затем она была приглашена на роль Мистик в фильме «Люди Икс: Первый класс» и стала невероятно популярной. Затем последовали «Голодные игры» и получение «Оскара». Дженнифер уже несколько раз возвращалась к роли Мистик и вновь воплотит ее в грядущем «Темном Фениксе». Также актриса снялась и во многих других успешных фильмах. Все это вынуждает многих недоумевать о том, почему иногда ее можно видеть за рулем Volkswagen EOS. Судя по всему, Дженнифер больше беспокоится о том, чтобы ей было комфортно за рулем, или просто не хочет привлекать к себе лишнего внимания.
Фото: pinterest.co.uk
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