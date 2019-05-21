Топ-5 самых долговечных моделей авто

Приобретение машины всегда важное и ответственное мероприятие. Будь это первый автомобиль или очередной, значение этой покупке придается особенное и не только потому, что она может стоить немалую сумму.
Автомобиль должен удовлетворять множеству требований: быть красивым, вместительным, быстрым, мощным, экономичным. Но самое главное, он должен быть надежным и прослужить долго, чтобы оправдать свою немалую стоимость. Некоторые машины обманывают своим суровым внешним видом, уверяя в своей надежности, другие же выглядят хрупкими, но при этом выдерживают бесчисленные километры, почти не ломаясь.
Dodge Challenger
Dodge Challenger - это одна из самых мощных и стильных машин, которые касались своими колесами земли. Эта среднеразмерная спортивная машина входит в число лучших в своем классе. И при этом она признана как одна из самых надежных. На ней можно совершать и каждодневные поездки, не зная проблем, и не рискуя отправиться в долгое путешествие. Плюс ко всему, она великолепно выглядит и управляется, что позволяет наслаждаться дорогой и временем за рулем.
Hyundai Tucson
Этот небольшой внедорожник позволяет в полной мере почувствовать все выгоды от обладания им. У него просторный салон и много места в багажнике, но при этом он вовсе не является неповоротливым или маломаневренным. Стандартный набор поставки впечатляет сам по себе, а огромное количество опций и возможных улучшений делает машину еще более привлекательной. Машина также считается легкой в обслуживании, надежной и экономичной.
Kia Rio
При наличии ограниченного бюджета нередко обращают внимание на эту модель. Причем часто речь идет о подержанной машине, и покупатели не боятся этого, ведь она заслужила репутацию в хорошем смысле простой и надежной. Она маленькая, юркая и экономичная, поэтому расходы на бензин минимальны.
Lexus ES 350
Эта компактная роскошная машина создана, чтобы служить своему владельцу многие годы. Благодаря своей надежности, она является одной из самых популярных в своем классе, в том числе и среди подержанных автомобилей. Шестицилиндровый двигатель придает машине достаточную мощность, чтобы чувствовать себя уверенно на любой дороге.
Chevrolet Malibu
Машины этой модели предлагают комфортабельный салон и достаточно просторные для среднеразмерного седана салон и багажник. Malibu обычно возит своего владельца многие годы, а потом просто переходит к следующему, чтобы не менее верно служить и ему. Она считается одной из самых надежных не только в своем классе. С 2012 года она широко продается по всему миру, и убедиться в ее надежности и неприхотливости смогли водители во многих странах.
Фото: columbianachryslerjeepdodge.net
Не забудьте подписаться на канал "Автоколонка" в Яндекс.Дзене. Мы намерены и дальше рассказывать нашим читателям то, что будет вас удивлять...
Читайте также:
Удивительные истории из мира автомобилей
Способы защиты автомобиля от коррозии
Неприятности с ГИБДД могут вызвать дрова, люди и добыча в багажнике автомобиля
Как выбрать автомобиль для женщины
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Политика на украинском направлении для Москвы сильно усложнится, под нее надо подбирать быстро и оперативно мыслящие кадры, считает политолог Андрей Манойло.