Топ-5 самых долговечных моделей авто

Приобретение машины всегда важное и ответственное мероприятие. Будь это первый автомобиль или очередной, значение этой покупке придается особенное и не только потому, что она может стоить немалую сумму.



Тест-драйв Dodge Journey

Автомобиль должен удовлетворять множеству требований: быть красивым, вместительным, быстрым, мощным, экономичным. Но самое главное, он должен быть надежным и прослужить долго, чтобы оправдать свою немалую стоимость. Некоторые машины обманывают своим суровым внешним видом, уверяя в своей надежности, другие же выглядят хрупкими, но при этом выдерживают бесчисленные километры, почти не ломаясь.

Dodge Challenger

Dodge Challenger - это одна из самых мощных и стильных машин, которые касались своими колесами земли. Эта среднеразмерная спортивная машина входит в число лучших в своем классе. И при этом она признана как одна из самых надежных. На ней можно совершать и каждодневные поездки, не зная проблем, и не рискуя отправиться в долгое путешествие. Плюс ко всему, она великолепно выглядит и управляется, что позволяет наслаждаться дорогой и временем за рулем.

Hyundai Tucson

Этот небольшой внедорожник позволяет в полной мере почувствовать все выгоды от обладания им. У него просторный салон и много места в багажнике, но при этом он вовсе не является неповоротливым или маломаневренным. Стандартный набор поставки впечатляет сам по себе, а огромное количество опций и возможных улучшений делает машину еще более привлекательной. Машина также считается легкой в обслуживании, надежной и экономичной.

Kia Rio

При наличии ограниченного бюджета нередко обращают внимание на эту модель. Причем часто речь идет о подержанной машине, и покупатели не боятся этого, ведь она заслужила репутацию в хорошем смысле простой и надежной. Она маленькая, юркая и экономичная, поэтому расходы на бензин минимальны.

Lexus ES 350

Эта компактная роскошная машина создана, чтобы служить своему владельцу многие годы. Благодаря своей надежности, она является одной из самых популярных в своем классе, в том числе и среди подержанных автомобилей. Шестицилиндровый двигатель придает машине достаточную мощность, чтобы чувствовать себя уверенно на любой дороге.

Chevrolet Malibu

Машины этой модели предлагают комфортабельный салон и достаточно просторные для среднеразмерного седана салон и багажник. Malibu обычно возит своего владельца многие годы, а потом просто переходит к следующему, чтобы не менее верно служить и ему. Она считается одной из самых надежных не только в своем классе. С 2012 года она широко продается по всему миру, и убедиться в ее надежности и неприхотливости смогли водители во многих странах.

Фото: columbianachryslerjeepdodge.net

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