Самые лучшие машины, которые Шарлиз Терон водила в кино

Шарлиз Терон родилась в Южной Африке в 1975 году, немного повзрослев, она покинула родные мета и перебралась в Лос-Анджелес, рассчитывая на успешную карьеру балерины. Однако Шарлиз повредила колено в 19 лет, и о танцах ей пришлось забыть.
В конце 1990-х Шарлиз получила свою первую большую роль, сыграв Джилл Янг в фильме "Могучий Джо Янг". Отец Шарлиз был мотоциклистом и всегда возился со своим "железным конем" на заднем дворе дома, Шарлиз, которая помогала отцу с детства, неплохо сама управляется с транспортными средствами. И в фильмах, где снималась Шарлиз, она самостоятельно водит машины. Некоторые из них были очень даже симпатичными.
Austin Mini Cooper, "Ограбление по-итальянски"
Эта лента, может, и является ремейком классической картины 1969 года с Майклом Кейном в главной роли, но любой, кто видел старый фильм, сразу узнает в новом маленький британский автомобиль, а также полюбуется на потрясающую блондинку за рулем. После появления в 1959 году Austin Mini Cooper произвел революцию на рынке. Это доказало, что компактные автомобили могут быть вместительными, а также функциональными. В фильме это был достаточно маневренный и мощный автомобиль, который мог проехать по узким улочкам, дабы герои ленты могли избежать столкновения с полицией.
Tatra 815-7 — "Рог войны", "Безумный Макс: Дорога ярости"
Новый фильм "Безумный Макс" показал отличный пример того, как должна продолжаться франшиза. В фильме Шарлиз играет главную роль мятежницы, которая думает, что, вернувшись домой, она выживет в пустыне. Но подвиг ей совершить не удалось бы, если бы не "Рог войны", гигантский тягач Tatra 815-7. Грузовик хорошо служит ей и ее друзьям-повстанцам, когда они пытаются пробиться через пустыню. Чешский автопроизводитель Tatra был известен тем, что делал неплохие грузовики и военную технику. Хотя истинные технические характеристики этой конкретной машины никто не знает.
1971 Alfa Romeo Montreal, "Взрывная блондинка"
Вы можете представить секретного агента без какой-нибудь красивой машины? У Бонда, например, есть шикарный Aston Martin… и что может быть более подходящим для красивой и опасной женщины, чем столь же потрясающая Alfa Romeo Montreal? Спроектированный Марчелло Гандини, автомобиль Alfa Romeo манит своими изящными очертаниями, хотя фигурирует в фильме не так часто, как Aston Martin Джеймса Бонда.
1967 Aston Martin DB6, "Знаменитость"
Играя супермодель в фильме Вуди Аллена, Шарлиз появляется в ленте в шикарном автомобиле Aston Martin DB6. С плавными линиями, определенно напоминая автомобиль Бонда, DB6 — еще одна машина, которая стоит неимоверных сумм в наши дни.
1930 Ford Model A, "Правила виноделов"
"Правила виноделов" — любопытная история, где Шарлиз играет вместе с такими голливудскими звездами, как Тоби Магуайр, Пол Радд и Майкл Кейн. В картине Шарлиз можно увидеть за рулем пикапа Ford Model A, эту модель нельзя назвать красивой, она была без изысков, но зато соответствовала своему назначению, и в этом была ее привлекательность. Пикап является прекрасным напоминанием о прошедшем времени.
Фото: avtika. ru
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