Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Авто
Недвижимость Кино Непознанное Силовые структуры Наследие Эврика Криптовалюты Авто Телебашня Интересные Новости Спорт Шоу-бизнес MoneyTimes.ru Политика Мир Общество Наука Экономика Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия События недели Религия Экспертное мнение Правда ТВ Гороскоп Садоводство Зоосфера
Автор Ирина Гусакова

Машины, которые Джонни Депп может себе позволить

Авто print

Джонни Депп - очень успешный актер, получающий немалые гонорары за свою работу, но как выяснилось не так давно, Джонни - почти банкрот, он уже долгое время судится со своими финансовыми менеджерами, но так и осталось неясным, куда же ушли деньги актера. В коллекции актера есть немало шикарных машин, но есть и недорогие модели, которые ему теперь только и по карману.


Фото: Джонни Депп собирается жениться на танцовщице из Санкт-Петербурга / Новости от 25.04.2019 01:54

Chevrolet Corvette C1

В фильме «Ромовый дневник» можно было увидеть Джонни Деппа за рулем Chevrolet Corvette C1 1959 года. Но актер ездил на этой машине и после съемок фильма. По окончании работы продюсер Грэм Кинг подарил ее актеру в знак признательности за участие в проекте. Кинг отметил, что актер тяжело работал на съемочной площадке и заслужил подарок.

Cadillac Escalade

Многие знаменитости предпочитают именно этот автомобиль, когда речь заходит о внедорожниках. Он имеет просторный, роскошный и комфортабельный салон, а выглядит массивным, агрессивным и серьезным. Среди знаменитостей, которые владеют такими машинами, числятся Джастин Бибер и Эминем. Те, кто захочет приобрести базовую модель, должны быть готовы выложить 75 тысяч долларов, а вариант Platinum обойдется уже в 100 тысяч. На машину ставят восьмицилиндровый двигатель объемом 5,3 литра, развивающий мощность в 295 лошадиных сил.

Ford Mercury 1951 года

Деппу нравятся классические автомобили, и одной из машин, которую он приобрел еще в те времена, когда снимался в сериале «Джамп стрит, 21», стала Ford Mercury 1951 года. На тот момент машина была не в самом лучшем состоянии, ей требовались основательные ремонт и реставрация. Машина получила пятилитровый двигатель от Ford Crate мощностью в 300 лошадиных сил и автоматическую коробку передач.

Dodge Challenger

Многие любители мощных американских масл-каров считают, что лучшим из них является «Мустанг». Но самым явным его конкурентом является Dodge Challenger. Он поступил в продажу в 1958 году и с тех пор сменил три поколения. Третье поколение появилось в 2008 году и стало достойным соперником для автомобилей Mustang и Camaro. Внешность Challenger вызывает восхищение, как и его характеристики, но многие владельцы не самым лучшим образом отзывались о надежности машины.

Fiat 500

Уже несколько лет эта машина входит в список наименее надежных. В ней достаточно тесно, и она любит ломаться в самое неподходящее время. Не стоит ожидать и большой мощности от ее двигателя объемом 1,3 литра. Эта машина продается в 100 странах. В 2007 году журнал CAR Magazine назвал эту модель машиной года. Также она получила награду как самый красивый автомобиль в мире.

Cadillac Eldorado 1971 года.

Одна из тех машин, которые прославили компанию Cadillac - это Eldorado. Машина производилась с 1952 по 2002 год и имела десять поколений. Она изначально создавалась как роскошная машина. Модель 1971 года представляет собой седьмое поколение, получившее значительный редизайн. Она немного увеличилась в длине и была очень популярна в свое время. В 1971 году продали более 27 тысяч таких автомобилей. В последующие годы продажи выросли до 40 тысяч машин за двенадцать месяцев.

Фото: car-mania.ru

Не забудьте подписаться на канал "Автоколонка" в Яндекс.Дзене. Мы намерены и дальше рассказывать нашим читателям то, что будет вас удивлять...

Читайте также:

Советский автопром: первые шаги за руку с Западом и Америкой

Как создавался автомобиль

Как правильно буксировать автомобиль

РДНИИ предложил сузить левую полосу на автомагистралях 

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы гараж машина водитель автопарк транспорт автомобиль джонни депп
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Полный гид по креатину - популярной добавке
США и Канада. Новости и аналитика
Соединенные Штаты ведут наступление на аборты
Авто
Машины, которые Джонни Депп может себе позволить
Новости Все >
Сервисы объявлений фиксируют рост продаж смартфонов Huawei
Специалисты предупредили об опасности совмещения крепкого алкоголя и чая
Агент Марио Фернандеса подтвердил интерес к игроку со стороны "Атлетико"
МИД Чехии направил поздравление взошедшему на престол Вестероса
"Зенит" проведет чемпионский парад на теплоходе по рекам Санкт-Петербурга
Зеленский назначил досрочные выборы в Верховную раду на 21 июля
СМИ: Бердыев может возглавить ЦСКА вместо Гончаренко
Депутат Госдумы предложил запретить СМИ писать о звездах без их разрешения
Саакашвили отозвался на призыв Зеленского "вернуться и строить новую Украину"
Премьер Польши призвал финансово наказать Россию за некачественную нефть
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Культура
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем

СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.

Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы
Экономика
Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы
Военные новости
Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов
Власть
Путин "хирургически" зачистил Россию от олигархов - Греф
Бывший СССР
Кадыров посоветовал Зеленскому забыть про Крым

Глава Чеченской республики Разман Кадыров сделал публикацию в Telegram по итогам инаугурации Владимира Зеленского.

Кадыров посоветовал Зеленскому забыть про Крым
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Культура
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Власть
Путин "хирургически" зачистил Россию от олигархов - Греф
Новости Украины
Зеленский уверен, что Украина рано или поздно вернет себе Крым
Экономика
Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы

Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.

Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Культура
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Происшествия
В Таиланде собака спасла заживо похороненного младенца
Новости Европы
Глава МВД Италии назвал европейских чиновников экстремистами
Рустем Сафронов Соединенные Штаты ведут наступление на аборты Рустем Сафронов Любовь Степушова Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму Любовь Степушова Игорь Буккер Археологические загадки: "сосуды для мертвых" из Лаоса Игорь Буккер
Комментарии
Психолог советует молодежи не уступать место пожилым людям в метро
Кто разваливает Россию через нацвопрос
Чиновники "рисуют" благосостояние народа, чтобы получить премии - мнение
Чиновники "рисуют" благосостояние народа, чтобы получить премии - мнение
Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов
Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов
Как в России вернуть власть народа
Песков: чиновникам вернули урезанные несколько лет назад 10% зарплаты
Кто и почему в Японии грезит "отвоевать" Курилы у России
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Депутат Госдумы предложил запретить СМИ писать о звездах без их разрешения
Ксению Собчак назначили генеральным продюсером телеканала "Супер"
Саакашвили отозвался на призыв Зеленского "вернуться и строить новую Украину"
Психолог советует молодежи не уступать место пожилым людям в метро
Премьер Польши призвал финансово наказать Россию за некачественную нефть
Патриарх Кирилл раскритиковал язык SMS и мессенджеров
Губерниеву предложили сфотографироваться голым. Он согласился
Макрон призвал страны ЕС объединиться и вместе противостоять РФ, США и Китаю
Кадыров посоветовал Зеленскому забыть про Крым
Кадыров посоветовал Зеленскому забыть про Крым
США и страны Прибалтики договорились развивать сотрудничество в сфере энергетики
История и современность Все >
Парализованный броненосец катается в инвалидной коляске по зоопарку
Парализованный броненосец катается в инвалидной коляске по зоопарку
В Финляндии за превышение скорости могут оштрафовать на 200,000 долларов
В Финляндии за превышение скорости могут оштрафовать на 200,000 долларов
Замглавы МВД РФ сообщил о падении уровня жизни российских полицейских
Замглавы МВД РФ сообщил о падении уровня жизни российских полицейских
На Украине был создан новый боевой робот ''Ласка''
На Украине был создан новый боевой робот ''Ласка''
СК обвинил замглаву Росрезерва в хищении более 3 млрд рублей
СК обвинил замглаву Росрезерва в хищении более 3 млрд рублей
Правительство РФ признало невозможность сохранения ДРСМД
Правительство РФ признало невозможность сохранения ДРСМД
Почему Богдан Хмельницкий пошел на союз с разорителями украинских земель
Почему Богдан Хмельницкий пошел на союз с разорителями украинских земель
Как предотвратить рейдерский захват. Пресс-конференция в "Правде.Ру"
Как предотвратить рейдерский захват. Пресс-конференция в "Правде.Ру"
Порошенко обвинен в госизмене и провокации войны
Порошенко обвинен в госизмене и провокации войны
Получится ли у рейдеров "отжать" бизнес в Тюмени? Пресс-конференция в "Правде.Ру"
Получится ли у рейдеров "отжать" бизнес в Тюмени? Пресс-конференция в "Правде.Ру"
Домашнее Все >
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Цветы и растения
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Виды и сорта капусты, их особенности
Овощи
Виды и сорта капусты, их особенности
Что нужно знать про обрезку деревьев и кустарников
Деревья и кустарники
Что нужно знать про обрезку деревьев и кустарников
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Овощи
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Создаем вечернее освещение в саду
Ландшафтный дизайн
Создаем вечернее освещение в саду
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Деревья и кустарники
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Шелушение кожи: причины
Шелушение кожи: причины
Роспотребнадзор предупредил туристов об опасных комарах во Франции
Роспотребнадзор предупредил туристов об опасных комарах во Франции
Татьяна Абрамова и Юрий Беляев отпраздновали деревянную свадьбу
Татьяна Абрамова и Юрий Беляев отпраздновали деревянную свадьбу
Катя Гордон – педант и чистюля
Катя Гордон – педант и чистюля
Юлия Ковальчук: фото vs. текст
Юлия Ковальчук: фото vs. текст
Мэйси Уильямс отметила конец сериала новым цветом
Мэйси Уильямс отметила конец сериала новым цветом
Модный сад от Кейт Миддлтон
Модный сад от Кейт Миддлтон
Добрый человек в глазах Ксении Собчак
Добрый человек в глазах Ксении Собчак
Россиянам могут разрешить посещать родных в реанимации
Россиянам могут разрешить посещать родных в реанимации
Гаджет для просмотра мультиков поможет не испортить зрение ребенку
Гаджет для просмотра мультиков поможет не испортить зрение ребенку
Мужское Все >
Под Ярославлем возрос штраф за ловлю щук
Под Ярославлем возрос штраф за ловлю щук
ОНФ в Башкирии участвовал в рейде на браконьеров
ОНФ в Башкирии участвовал в рейде на браконьеров
Как оформить интерьер в индустриальном стиле?
Как оформить интерьер в индустриальном стиле?
Десять лайфхаков по приготовлению и хранению продуктов
Десять лайфхаков по приготовлению и хранению продуктов
Привычные вещи, которые несут опасность для здоровья
Привычные вещи, которые несут опасность для здоровья
Ошибки в дизайне интерьере, которых нужно избегать
Ошибки в дизайне интерьере, которых нужно избегать
Как перестать оставлять в магазинах большие суммы денег?
Как перестать оставлять в магазинах большие суммы денег?
Полный гид по креатину - популярной добавке
Новости спорта
Полный гид по креатину - популярной добавке
Йога для новичков: семь полезных советов
Новости спорта
Йога для новичков: семь полезных советов
Полезные лайфхаки для любителей бега
Новости спорта
Полезные лайфхаки для любителей бега
Питание до и после спортивной тренировки
Новости спорта
Питание до и после спортивной тренировки
Правила спортивной диеты для наращивания мышц
Новости спорта
Правила спортивной диеты для наращивания мышц
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Прибалтика
Чего хотят русские эстонцы

Даже после визита Керсти Кальюлайд в Москву враждебная пол﻿итика Эстонии не изменилась. Продолжаетс﻿я и притеснение русскоязычных. Может ли Россия их защитить?

Чего хотят русские эстонцы
Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского
Новости Украины
Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского
Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского
Новости Украины
Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
США и Канада. Новости и аналитика
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Кто и почему в Японии грезит "отвоевать" Курилы у России
Дальний Восток
Кто и почему в Японии грезит "отвоевать" Курилы у России
При Зеленском активистов будут убивать за русский язык - украинский блогер
Новости Украины
При Зеленском активистов будут убивать за русский язык - украинский блогер
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Новости Украины
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Ближний Восток
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Меркель может отказаться от "Северного потока - 2"
Евросоюз
Меркель может отказаться от "Северного потока - 2"
Давид Шнейдеров: почему Зеленский лучше
Новости Украины
Давид Шнейдеров: почему Зеленский лучше
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ