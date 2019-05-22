.Основные причины выхода из строя современных двигателей. Часть 2.

В первой части нашей статьи, мы подняли тему про то, что современные автомобили значительно уступают по надежности своим прошлым собратьям. В статье мы выяснили, почему так происходит и почему автопроизводители сознательно идут на такие меры. Также мы выяснили несколько сторонних причин, почему ломаются моторы современных машин. Продолжая нашу статью, мы расскажем и о других причинах, которые могут снижать надежность современных двигателей.



Ремонт мотора за 200 т.р. Поддельное масло убило движок. Лиса Рулит.

Некачественное топливо.

Как мы писали в первой части статьи, современные двигатели более чувствительны, чем их предки. Все прекрасно понимают, что качество топлива в России существенно отличается от топлива в странах Западной Европы. И если учитывать, что современные моторы крайне чувствительны качеству топливно-воздушной смеси, то именно у нас автомобили наиболее подвержены поломкам, связанными с топливной системой. Увы, но полностью обезопасить себя у нас в стране практически невозможно. Даже если заправляться на хорошей заправке известного бренда, всегда остается риск залить в бак вместо хорошего дорогого бензина откровенный суррогат. Возможно автовладелец даже не заметит этого, но все будет способствовать медленному, но уверенному выходу двигателя из строя, и в определенный момент водитель столкнется с очень серьезными проблемами. Как итог - это дорогостоящий ремонт топливной системы и двигателя, цена которого будет очень высока.

В данном случае трудно дать однозначный совет. Автовладелец может лишь стараться заправляться на проверенной заправке, где есть хоть какое-то доверие к персоналу и работе в целом. Также не следует пренебрегать сертификатами качества топлива, которые должны регулярно обновляется и быть доступными для любого желающего с ними ознакомится. Важно стараться избегать заправок, расположенных в глухих районах и на трассах. Именно на таких заправках очень часто можно встретить совершенно отвратительное топливо. И естественно, даже одна заправка автомобиля таким топливом может стоить автовладельцу ста тысяч рублей за ремонт.

Экономия и обслуживание.

Конечно все понимают, что любой даже самый современный и технологичный двигатель рано или поздно будет выходить из строя. И естественно ему понадобится ремонт. Если старые моторы прекрасно ремонтировались в собственном гараже, то двигатели на относительно новых автомобилях требуют серьезной диагностической аппаратуры, а также квалифицированных и обученных мастеров. Поэтому крайне важно воздержаться от сомнительных СТО. А подыскивать для ремонта серьезные мастерские с современным оборудованием и квалифицированными кадрами с большим опытом работы и положительными отзывами.

Также неплохо, если сервис является профильным, то есть практикует ремонт только какой-то одной марки автомобилей.

Другими словами, если дело касается серьезного ремонта, то крайне важно проводить его на сервисе дилера или в хорошей и известной мастерской. Только там смогут поставить правильный диагноз и провести сложные работы. Если пользоваться услугами сомнительных мастерских, то после капитального ремонта можно получить такие проблемы, что автомобиль даже продать на запчасти будет проблематично.

Неправильная эксплуатация.

Одной из причин частых поломок автомобиля, является неправильная его эксплуатация. Нередко владельцы автомобиля неправильно оценивают возможности своей машины. Например, эксплуатируют малолитражку, как полноценный семейный автомобиль. Выезжают на ней на природу, дачу или грузят ее тяжелыми грузами не понимая, что эта машина создавалась для других целей. Нередко многие автолюбители, принимают свою машину за спорткар и естественно она не выдерживает нагрузок от агрессивного вождения. Естественно уже на восьмидесяти тысячах, такому автомобилю требуется капитальный ремонт.

Подавляющее большинство современных городских автомобилей среднего класса не рассчитаны на резкие нагрузки. Они изначально создавались для спокойной и плавной езды. Резкие ускорения быстро изнашивают агрегаты и все это приводит к поломкам. Только бережное отношение к машине гарантирует ее длительное использование без существенных неисправностей.

В этом же контексте можно отметить и состояние дорог. Как известно в России с этим настоящая катастрофа. Постоянная езда по разбитым дорогам не только уничтожает ходовую, но и в последствии также сказывается на состоянии двигателя.

Любопытно, но еще одной проблемой для современного автомобиля может быть его простой. К примеру, в семье есть несколько автомобилей и при этом один из них используется редко. Если автомобиль будет неделям простаивать даже в теплом гараже, то это лишь ускорит его проблемы. У таких автомобилей начинаются проблемы со смазкой и другими резиновыми деталями. Специалисты настаивают на том, что машина обязана эксплуатироваться иначе она просто сгниет. Поэтому даже определенные части двигателя автомобиля должны постоянно двигаться, в противном случае, простой также негативно скажется на автомобильном моторе. Считается, что нормальным еженедельным пробегом будет расстояние в 200-300 км.

Фото: kavkazavtogaz.ru

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