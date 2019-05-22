Машины, которые Джонни Депп уже не может себе позволить

Будучи одним из самых популярных, успешных и, как следствие, высокооплачиваемых актеров современности, Джонни Депп просто обязан совершать дорогие покупки. Несмотря на свою долгую карьеру в кинематографе и участие во многих популярных фильмах, самое значительное пополнение своего кошелька актер ощутил после того, как исполнил роль капитана Джека Воробья в фильмах серии "Пираты Карибского моря".



«Пираты Карибского моря» останутся без Джонни Деппа / Новости от 29.10.2018 09:16

Персонаж стал таким популярным, что продюсеры четыре раза обращались к Деппу, чтобы он возвращался к этой роли. При этом за каждый фильм он получал около 30 миллионов долларов. Это позволяло ему не раздумывая покупать дома, собственный самолет, яхту и, конечно же, автомобили. В гараже Деппа немало самых различных машин. Несмотря на то, что состояние актера оценивается примерно в 400 миллионов долларов, за последнее время он пережил несколько финансовых катастроф, поэтому над покупкой некоторых автомобилей теперь он, вероятнее всего, задумался бы.

Chevrolet Nova

Большинство из автомобилей Деппа представляют собой классические модели. Одна из них — Chevrolet Nova. Эта модель выпускалась на протяжении пяти поколений. Первое из них вышло в качестве замены для модели Chevrolet Citation. У "Новы" восьмицилиндровый двигатель мощностью в 295 лошадиных сил. Несмотря на то, что ранним моделям исполнилось уже несколько десятков лет, они до сих пор выглядят превосходно, а их дизайн почти не устарел. Стоимость такой машины на аукционах составляет, по меньшей мере, 300 тысяч долларов.

Rolls-Royce Wraith

Знаменитости, которые любят роскошь и хотят получить наиболее явное ее воплощение, покупают автомобили этой марки. В этих собранных вручную машинах совершенно почти все. Просторный салон этой модели являет собой именно ту роскошь, которую могут надеяться получить за свои деньги суперзвезды и знаменитости. А под капотом у машины таится двигатель объемом 4,25 литра с 624 лошадиными силами. Минимальная цена такого автомобиля составляет 317 тысяч долларов, что не очень подойдет даже сверхпопулярному актеру с финансовыми затруднениями.

BMW 7

Немецкий производитель создает одни из самых надежных и эффектных автомобилей. Фирма гордится тем, что роскошные интерьеры ее машин всегда пребывают в гармоничном соответствии с внешним видом, а мощный двигатель выдерживает сильные нагрузки. Когда компания захотела представить роскошный седан, появилась седьмая серия. Несмотря на то, что машина длинная и выглядит массивной и неповоротливой, у нее превосходные скоростные характеристики. Она является собой великолепный пример сочетания мощности и роскоши.

Lamborghini Aventador

Итальянская фирма Lamborghini производит одни из самых лучших суперкаров, какие только касались колесами асфальта. Эта модель представляет собой механическое и дизайнерское чудо, поражающее как своим внешним видом, так и техническими особенностями. У нее двенадцатицилиндровый двигатель объемом 6,5 литра мощностью 690 лошадиных сил, который позволяет ей разгоняться до скорости в 350 километров. Стоимость ее составляет 390 тысяч долларов.

Фото: news. ru

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