Почему современные машины такие тяжелые

Автомобили, выпускаемые в наши дни, в среднем весят намного больше своих предшественников. Дополнительные килограммы увеличивают стоимость машины и могут затруднять управление ею. Производители изо всех сил стараются уменьшить вес автомобилей, но получается это плохо. Автомобили основных производителей, такие как Honda Accord, Toyota Camry и FordTaurus, за последние двадцать лет набрали немало килограммов.



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Такая же история случилась и со спортивными седанами: BMW 3-ей серии, Mercedes-Benz C-класса и Audi A4, которые тоже прибавили в весе. Несмотря на то, что относительно легкие Toyota Corolla и Honda Civic остаются компактными машинами, им не удалось избежать лишнего веса. Есть несколько причин, по которым машины набирают жирок.

Требования безопасности. Для соответствия современным нормам безопасности, автомобили должны быть оснащены большим количеством различных технологических приспособлений, предназначенных для увеличения безопасности. К таковым относятся антиблокировочная система тормозов, электронная система контроля устойчивости, система контроля давления в шинах, подушки безопасности, многослойное стекло, защитные балки дверей и многое другое.

Несмотря на то, что большинство из этих нововведений приветствуется всеми, в первую очередь владельцами автомобилей, все эти системы и приспособления добавляют вес машинам. В некоторых случаях требуется устанавливать полностью новые системы, в других — производить усиление или изменение уже имеющихся элементов конструкции для дополнительного сопротивления деформации при столкновении.

Комфорт и удобство также увеличивают вес. Современные автомобили даже самого дешевого ценового сегмента предлагают множество функций, которые раньше были доступны только дорогим и роскошным машинам. Некоторые из этих функций используются редко, другие же являются приятным и необходимым дополнением. Потребитель в наши дни хочет, чтобы в его машине были нагреваемые сиденья, климат-контроль всего салона, соединение со всеми устройствами через Bluetooth, развлекательные и информационные системы и многое другое. По отдельности все это может добавлять не так уж и много веса, но в совокупности набираемые таким образом килограммы впечатляют.

Более тяжелая машина при этом требует большей мощности двигателя, более сильного крутящего момента. Благодарить за это следует Исаака Ньютона и его подружку инерцию. При наличии слабого двигателя не только уменьшается скорость и становится более медленным разгон, но машина может стать менее маневренной и управляемой, не говоря уже об отсутствии запаса мощности при возникновении сложной ситуации на дороге. Новые технологии в создании двигателей позволяют увеличить их эффективность.

Железо меняется на алюминий и композитные материалы. Выпущенная в 1990 году Toyota Corolla с двигателем в 1,6 литра и автоматической коробкой передач имеет такой же расход топлива, как Corolla 2010 года с двигателем объемом 2,4 литра. Правда, выигрыш в мощности будет небольшим, ведь за это время машина набрала около 200 килограммов веса.

Дополнительный вес не только увеличивает требования к двигателю и, в некоторых случаях, расход топлива. Более массивный автомобиль потребует более мощных тормозов и подвески, больших по размеру шин и многих других добавляющих вес изменений. Все эти части в свою очередь увеличивают не только вес, но и цену автомобиля. И очевидно, чем больше, мощнее, массивнее деталь, тем больше она стоит.

Фото: 1gai. ru

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