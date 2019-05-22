Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Авто
Кино Силовые структуры Непознанное Наследие Эврика Недвижимость Криптовалюты Авто Телебашня Интересные Новости Шоу-бизнес Спорт MoneyTimes.ru Политика Мир Общество Наука Экономика Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия Религия События недели Экспертное мнение Правда ТВ Гороскоп Садоводство Зоосфера
Автор Ирина Гусакова

Не слишком впечатляющие машины Тайгера Вудса

Авто print

Многие любители гольфа считают Тайгера Вудса лучшим игроком за всю историю этого вида спорта. Он стал профессионалом в возрасте 20 лет и за следующий год выиграл три турнира. На протяжении более чем десяти лет он входил во все рейтинги лучших гольфистов и заключил огромное количество рекламных контрактов с различными компаниями.


Спортдайджест: гольфист Тайгер Вудс намерен поехать на Олимпиаду-2020

Несмотря на то, что в 2011 году некоторые личные проблемы и травмы вынудили Вудса временно лишиться своих позиций в гольф-рейтинге, он совершил триумфальное возвращение через несколько лет. Множество изданий отмечали, что Вудс стал первым спортсменом-миллиардером, но в действительности таковым был Майкл Джордан. Но несмотря на столь значимый статус, Вудс далеко не всегда приобретал для своего гаража машины, которые достойны миллиардера.

Buick Lacrosse

Не все машины, которые знаменитости рекламируют, получая огромные деньги от автомобильных гигантов, можно назвать великолепными. Иногда производителю требуется увеличить продажи определенной модели, и тогда знаменитостям приходится рекламировать машину, которая может быть не очень приятна на вид. Именно такой многие и сочли Buick Lacrosse. Дизайн этого автомобиля был назван не подобающим лучшей модели фирмы, каковой он считался. В наши дни Lacrosse пережил множество изменений и стал выглядеть значительно лучше, но та, на которой Вудс ездил в середине 2000-х, выглядела скорее как обычный седан. Некоторые поклонники Вудса говорили, что машина не принадлежит ему - настолько она ему не подходила.

Cadillac Escalade

Escalade является самым популярным внедорожником среди знаменитостей. Эта машина есть у таких звезд, как Эминем, Джастин Бибер и Дэвид Бекхэм. Большинство владельцев этого автомобиля предпочитают не жаловаться на некоторые неприятные моменты, ведь у нее просторный роскошный салон и мощный восьмицилиндровый двигатель объемом 6,2 литра и мощностью в 420 лошадиных сил. Вот только Escalade Вудса выглядит так, как будто на нем въехали в дерево. Собственно, именно в дерево на нем Тайгер и въехал. Машина была продана на аукционе и отправилась в штат Арканзас залечивать травмы.

Buick Lucerne

Еще одна машина, которую Вудс был обязан водить по договору с Buick. Машина производилась с 2005 по 2011 годы. В 2006 году был зафиксирован пик продаж - 95 тысяч машин. Но в 2011 продали всего 20 тысяч автомобилей, и столь низкие продажи вынудили автогиганта прекратить производство этой модели. Когда Lucerne только появился, он стоил 45 тысяч долларов. Машина снабжалась восьмицилиндровым двигателем и 18-дюймовыми хромированными колесами.

Фото: sport.kg

Не забудьте подписаться на канал "Автоколонка" в Яндекс.Дзене. Мы намерены и дальше рассказывать нашим читателям то, что будет вас удивлять...

Читайте также:

Советский автопром: первые шаги за руку с Западом и Америкой

Как создавался автомобиль

Как правильно буксировать автомобиль

РДНИИ предложил сузить левую полосу на автомагистралях 

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы марка гараж дорога машина водитель автомобиль тайгер вудс
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Врачи назвали основные минусы отказа от мяса
Новости спорта
Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая
Бывший СССР
Элиты Украины, Грузии и Молдавии: от России оторваны, Западу "не по карману" - мнение эксперта
Новости Все >
Токио попросил США и Европу писать имя премьера Японии иначе
Хакеры из Эстонии впервые в истории подделали электронное удостоверение личности
Лучший бомбардир сборной Канады пропустит четвертьфинал ЧМ по хоккею из-за дисквалификации
13 регионов РФ не могут провести индексацию зарплат из-за дефицита бюджета
Власти Екатеринбурга решили не строить храм на месте сквера﻿
Задержка строительства медучреждений в Севастополе недопустима — Путин﻿
Следующий чемпионат России по фигурному катанию примет Красноярск
Исследования времен Гражданской войны в США помогли ученым победить супермикробов
Марадона арестован в аэропорту Буэнос-Айреса
Арашуков прокомментировал решение Совфеда лишить его статуса сенатора
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Культура
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем

СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.

Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов
Военные новости
Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов
Экономика
Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы
Новости Украины
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Новости Украины
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму

Одесса и Харьков долго сопротивлялись украинскому нацизму. Население сохранило прежние ориентиры, а элиты в этот раз решили антибандеровский протест поддержать.

Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
США и Канада. Новости и аналитика
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Культура
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Власть
Путин "хирургически" зачистил Россию от олигархов - Греф
Экономика
Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы

Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.

Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Культура
Итоги "Евровидения-2019" могут пересмотреть из-за нарушения правил победителем
Православие
Чудотворцы: святой Николай Угодник
Новости Европы
Глава МВД Италии назвал европейских чиновников экстремистами
Любовь Степушова Королева в игре. Шахматная партия Киршнер против США Любовь Степушова Игорь Буккер В Британии изучают останки королевских особ Игорь Буккер Александр Артамонов США зря оскорбили Китай. Они пожалеют Александр Артамонов
Комментарии
Соединенные Штаты ведут наступление на аборты
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Власти Екатеринбурга решили не строить храм на месте сквера﻿
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Власти Екатеринбурга решили не строить храм на месте сквера﻿
Ляшко обвинил Зеленского "в стремлении захватить власть"
Эксперт: скупка золота Россией - это плохо для Запада
Омичка перевела 400 тыс. рублей мужчине, представившемуся пилотом ВВС Британии
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Долги Северного Кавказа за газ составляют 52,1% от общей задолженности по стране
Всемирный совет по золоту обвинил Россию и Китай в слишком больших запасах драгметалла
Долги Северного Кавказа за газ составляют 52,1% от общей задолженности по стране
В Британии видят необходимость в смене политических элит Украины, Молдавии и Грузии
В Британии видят необходимость в смене политических элит Украины, Молдавии и Грузии
Долги Северного Кавказа за газ составляют 52,1% от общей задолженности по стране
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Финляндия будет переманивать у России людей рабочих специальностей
Финляндия будет переманивать у России людей рабочих специальностей
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
История и современность Все >
Что замок в Аккре может рассказать об истории Ганы
Что замок в Аккре может рассказать об истории Ганы
Почему в ближайшие 10 лет люди перестанут покупать компьютеры
Почему в ближайшие 10 лет люди перестанут покупать компьютеры
Артиллерия в годы Великой Отечественной войны
Артиллерия в годы Великой Отечественной войны
На Кубани был показан новейший бронеавтомобиль ''Тайфун-ПВО''
На Кубани был показан новейший бронеавтомобиль ''Тайфун-ПВО''
Французы хотят разместить свои системы ПВО в Турции
Французы хотят разместить свои системы ПВО в Турции
Китай высоко оценил российские системы РЭБ
Китай высоко оценил российские системы РЭБ
Как служба в России спасла барона Мюнхгаузена от проблем с французами
Как служба в России спасла барона Мюнхгаузена от проблем с французами
"Златокипящая Мангазея": почему исчезла "сибирская Троя"
"Златокипящая Мангазея": почему исчезла "сибирская Троя"
Пассажиры плыли в автобусе под "Титаник"
Пассажиры плыли в автобусе под "Титаник"
Чем закончится референдум Зелинского на Украине
Чем закончится референдум Зелинского на Украине
Домашнее Все >
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Цветы и растения
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Виды и сорта капусты, их особенности
Овощи
Виды и сорта капусты, их особенности
Что нужно знать про обрезку деревьев и кустарников
Деревья и кустарники
Что нужно знать про обрезку деревьев и кустарников
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Овощи
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Создаем вечернее освещение в саду
Ландшафтный дизайн
Создаем вечернее освещение в саду
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Деревья и кустарники
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Что такое туберозный склероз?
Что такое туберозный склероз?
Педиатры: сон в автокресле может быть опасен для малыша
Педиатры: сон в автокресле может быть опасен для малыша
Полина Гагарина стала амбассадором ювелирного бренда
Полина Гагарина стала амбассадором ювелирного бренда
Дима Билан: для счастья нам не хватает южного солнца
Дима Билан: для счастья нам не хватает южного солнца
Ксения Собчак показала модную одежду
Ксения Собчак показала модную одежду
Варнава объяснила изменения в своей внешности
Варнава объяснила изменения в своей внешности
Полина Гагарина: почему на подмосковном солнце не получается загореть
Полина Гагарина: почему на подмосковном солнце не получается загореть
Самые горячие тренды макияжа весны и лета 2019
Самые горячие тренды макияжа весны и лета 2019
Плацента может использоваться для лечения инфаркта
Плацента может использоваться для лечения инфаркта
Ученые определили оптимальное время начала рабочего дня
Ученые определили оптимальное время начала рабочего дня
Мужское Все >
В Таджикистане не хватает рыбы
В Таджикистане не хватает рыбы
Пенсионеры в Волжске ловили рыбу в ходе нереста
Пенсионеры в Волжске ловили рыбу в ходе нереста
Как можно декорировать дверь своими руками
Как можно декорировать дверь своими руками
Как организовать рабочее пространство в небольшом помещении
Как организовать рабочее пространство в небольшом помещении
Как оформить интерьер в индустриальном стиле?
Как оформить интерьер в индустриальном стиле?
Десять лайфхаков по приготовлению и хранению продуктов
Десять лайфхаков по приготовлению и хранению продуктов
Привычные вещи, которые несут опасность для здоровья
Привычные вещи, которые несут опасность для здоровья
Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая
Новости спорта
Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая
Полный гид по креатину - популярной добавке
Новости спорта
Полный гид по креатину - популярной добавке
Йога для новичков: семь полезных советов
Новости спорта
Йога для новичков: семь полезных советов
Полезные лайфхаки для любителей бега
Новости спорта
Полезные лайфхаки для любителей бега
Питание до и после спортивной тренировки
Новости спорта
Питание до и после спортивной тренировки
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Бывший СССР
Элиты Украины, Грузии и Молдавии: от России оторваны, Западу "не по карману" - мнение эксперта

Запад оторвал постсоветские элиты Украины, Грузии и Молдавии от России, но оплачивать их фантазии Европа не хочет и пересмотрит с ними отношения.

Элиты Украины, Грузии и Молдавии: от России оторваны, Западу "не по карману" - мнение эксперта
Соединенные Штаты ведут наступление на аборты
США и Канада. Новости и аналитика
Соединенные Штаты ведут наступление на аборты
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Новости Украины
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Чего хотят русские эстонцы
Прибалтика
Чего хотят русские эстонцы
Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского
Новости Украины
Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского
Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского
Новости Украины
Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
США и Канада. Новости и аналитика
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Кто и почему в Японии грезит "отвоевать" Курилы у России
Дальний Восток
Кто и почему в Японии грезит "отвоевать" Курилы у России
При Зеленском активистов будут убивать за русский язык - украинский блогер
Новости Украины
При Зеленском активистов будут убивать за русский язык - украинский блогер
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Новости Украины
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ