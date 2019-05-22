Не слишком впечатляющие машины Тайгера Вудса

Многие любители гольфа считают Тайгера Вудса лучшим игроком за всю историю этого вида спорта. Он стал профессионалом в возрасте 20 лет и за следующий год выиграл три турнира. На протяжении более чем десяти лет он входил во все рейтинги лучших гольфистов и заключил огромное количество рекламных контрактов с различными компаниями.



Спортдайджест: гольфист Тайгер Вудс намерен поехать на Олимпиаду-2020

Несмотря на то, что в 2011 году некоторые личные проблемы и травмы вынудили Вудса временно лишиться своих позиций в гольф-рейтинге, он совершил триумфальное возвращение через несколько лет. Множество изданий отмечали, что Вудс стал первым спортсменом-миллиардером, но в действительности таковым был Майкл Джордан. Но несмотря на столь значимый статус, Вудс далеко не всегда приобретал для своего гаража машины, которые достойны миллиардера.

Buick Lacrosse

Не все машины, которые знаменитости рекламируют, получая огромные деньги от автомобильных гигантов, можно назвать великолепными. Иногда производителю требуется увеличить продажи определенной модели, и тогда знаменитостям приходится рекламировать машину, которая может быть не очень приятна на вид. Именно такой многие и сочли Buick Lacrosse. Дизайн этого автомобиля был назван не подобающим лучшей модели фирмы, каковой он считался. В наши дни Lacrosse пережил множество изменений и стал выглядеть значительно лучше, но та, на которой Вудс ездил в середине 2000-х, выглядела скорее как обычный седан. Некоторые поклонники Вудса говорили, что машина не принадлежит ему - настолько она ему не подходила.

Cadillac Escalade

Escalade является самым популярным внедорожником среди знаменитостей. Эта машина есть у таких звезд, как Эминем, Джастин Бибер и Дэвид Бекхэм. Большинство владельцев этого автомобиля предпочитают не жаловаться на некоторые неприятные моменты, ведь у нее просторный роскошный салон и мощный восьмицилиндровый двигатель объемом 6,2 литра и мощностью в 420 лошадиных сил. Вот только Escalade Вудса выглядит так, как будто на нем въехали в дерево. Собственно, именно в дерево на нем Тайгер и въехал. Машина была продана на аукционе и отправилась в штат Арканзас залечивать травмы.

Buick Lucerne

Еще одна машина, которую Вудс был обязан водить по договору с Buick. Машина производилась с 2005 по 2011 годы. В 2006 году был зафиксирован пик продаж - 95 тысяч машин. Но в 2011 продали всего 20 тысяч автомобилей, и столь низкие продажи вынудили автогиганта прекратить производство этой модели. Когда Lucerne только появился, он стоил 45 тысяч долларов. Машина снабжалась восьмицилиндровым двигателем и 18-дюймовыми хромированными колесами.

Фото: sport.kg

Не забудьте подписаться на канал "Автоколонка" в Яндекс.Дзене. Мы намерены и дальше рассказывать нашим читателям то, что будет вас удивлять...

Читайте также:

Советский автопром: первые шаги за руку с Западом и Америкой

Как создавался автомобиль

Как правильно буксировать автомобиль

РДНИИ предложил сузить левую полосу на автомагистралях