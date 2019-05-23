Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Авто
Непознанное Силовые структуры Наследие Эврика Недвижимость Кино Криптовалюты Авто Телебашня Интересные Новости Спорт Шоу-бизнес MoneyTimes.ru Политика Мир Общество Наука Экономика Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия Религия События недели Экспертное мнение Правда ТВ Гороскоп Садоводство Зоосфера
Автор Ирина Гусакова

Машины из гаража Тайгера Вудса

Авто print

Несмотря на все жизненные сложности и обвинения, Тайгер Вудс остается одним из лучших игроков в гольф в мире. Он доказал это, выиграв турнир Masters-2019. Призовые деньги и доход от различных рекламных контрактов позволяет знаменитому гольфисту приобрести любую машину, что они и делает, демонстрируя при этом вкус и тщательность выбора. Во время своих путешествий по миру он купил немало различных автомобилей для своего гаража, и вот некоторые из них.


Спортдайджест: король гольфа Тайгер Вудс выиграл первый титул за 10 лет / Новости от 15.04.2019 19:46

Buick Bengal Roadster

Один из рекламных контрактов, который позволил Вудсу стать богачом, был заключен с автомобильным гигантом Buick. Тайгер получил миллионы долларов за то, что превозносил качества машин этой фирмы, при этом он и сам владеет несколькими из них. Одной из них является Bengal. Это спортивная машина, которая выглядит двухместной, но которую можно превратить в четырехместную, подняв крышку за передним рядом. Buick хотела привлечь к этой марке внимание молодых покупателей, потому пригласила Вудса для рекламы машины. Автомобиль оснащается шестицилиндровым двигателем объемом 3,4 литра, имеющим мощность в 250 лошадиных сил.

Mercedes-Benz S65

Мало кто из имеющих большие деньги любителей автомобилей может устоять перед соблазном купить себе Mercedes-Benz. Эта марка имеет солидную репутацию производителя машин одновременно роскошных, надежных и имеющих великолепные характеристики. Не смог избежать приобретения «Мерседеса» и Вудс, выбрав для себя модель S65. Стоимость такой машины составляет 230 тысяч долларов. У нее просторный салон и 12-цилиндровый турбированный двигатель объемом 6 литров, прячущий в себе 630 лошадиных сил.

Porsche Carrera GT

На протяжении многих десятилетий Porshe производит великолепные спортивные автомобили. Когда компания решила сделать суперкар, она представила публике модель Carrera GT. Это достаточно редкая машина, ведь всего их было сделано 1200 штук. Многие из них оказались в гараже знаменитостей, таких как Джерри Сайнфелд и Ральф Лорен. Вудс также не смог избежать соблазна, приобретя эту машину, которую издание Sports Car International назвало лучшим спортивным автомобилем 2000-х. Цена на нее составляет 450 тысяч долларов. На автомобиль устанавливается двигатель объемом 5,7 литра с мощностью в 603 лошадиных силы.

Buick Velite

Большинство мужчин любят спортивные машины. Имея большие суммы на своих счетах, Тайгер Вудс мог бы приобрести любую машину. Но благодаря своей репутации и славе он бесплатно получил от Buick модель Velite. Эта машина является концептом родстера, который был разработан Buick, а построен Bertone, и была представлена на Нью-Йоркской международной автомобильной выставке 2004 года. У машины имеется все, что характерно для работ Bertone: изящная передняя решетка, элегантные волнистые линии, строгий и стремительный дизайн. Под капотом у нее дожидаются возможности проявить себя 400 лошадиных сил шестицилиндрового двигателя объемом 3,6 литра. Впрочем, даже внимания Вудса к машине оказалось недостаточно, чтобы она стала массовой.

Фото: upadka.net

Не забудьте подписаться на канал "Автоколонка" в Яндекс.Дзене. Мы намерены и дальше рассказывать нашим читателям то, что будет вас удивлять...

Читайте также:

Советский автопром: первые шаги за руку с Западом и Америкой

Как создавался автомобиль

Как правильно буксировать автомобиль

РДНИИ предложил сузить левую полосу на автомагистралях 

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы марка гараж дорога машина водитель транспорт автомобиль тайгер вудс
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Определяем стоимость квартиры - как не прогадать?
Авто
Машины из гаража Тайгера Вудса
Здоровье и профилактика
Питание при заболеваниях почек
Новости Все >
Medicalxpress: усы могут защитить мужчину от рака
Американский аналитик отверг идею санкций против "Северного потока-2" и его участников
Марадона опроверг задержание в аэропорту Буэнос-Айреса
В WhatsApp может появиться реклама
"Арсенал" и "Челси" не смогли продать и половины билетов на финал Лиги Европы в Баку
Признанный самостроем дом на 48 квартир в Сочи начали сносить
Путин лучше Трампа подготовился к их совместной встрече - Тиллерсон
Фигуристка Медведева решила заниматься йогой
Имущество коррупционеров в Мексике передадут бедным﻿
Жители России сокращают расходы, чтобы отложить на черный день
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов

Бывший специальный советник командующего войск США в Европе Марк Войджер сообщил, что Россия сможет применить боевую авиацию на Донбассе.

Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации в Донбассе после выдачи российских паспортов
Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы
Экономика
Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы
Новости Украины
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Новости Украины
Лукашенко проигнорировал инаугурацию Зеленского
США и Канада. Новости и аналитика
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы

Тысячи людей стремятся повысить свой уровень жизни и готовы для этого уехать в другую страну. Многие идут за "американской мечтой" и отправляются за океан — в США — в поисках лучшей жизни. И все-таки Соединенные Штаты — страна великих возмо﻿жностей или огромных трудностей?

Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Новости Украины
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Бывший СССР
Кадыров посоветовал Зеленскому забыть про Крым
Новости Украины
При Зеленском активистов будут убивать за русский язык - украинский блогер
Экономика
Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы

Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.

Клиенты Сбербанка жалуются на новый вид мошенничества через терминалы
Чудотворцы: святой Николай Угодник
Православие
Чудотворцы: святой Николай Угодник
Политика. Новости и аналитика
Депутат Госдумы: протесты в Екатеринбурге были проплачены
Новости Украины
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Любовь Степушова Королева в игре. Шахматная партия Киршнер против США Любовь Степушова Игорь Буккер В Британии изучают останки королевских особ Игорь Буккер Александр Артамонов США зря оскорбили Китай. Они пожалеют Александр Артамонов
Комментарии
Беспилотник США летал рядом с Крымом, чтобы С-400 перевели в боевой режим
Британцы запускают шоу с Путиным в качестве ведущего
Компания из США не поместила СССР на монету о победителях во Второй мировой
Британцы запускают шоу с Путиным в качестве ведущего
Представитель НАТО призвал РФ вернуть Крым и перестать поддерживать ДНР с ЛНР
Жители России сокращают расходы, чтобы отложить на черный день
В Крыму назвали неадекватным призыв НАТО вывести войска с полуострова
Подсчитаны потери США при войне с Ираном
Представитель НАТО призвал РФ вернуть Крым и перестать поддерживать ДНР с ЛНР
Компания из США не поместила СССР на монету о победителях во Второй мировой
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
История и современность Все >
Что замок в Аккре может рассказать об истории Ганы
Что замок в Аккре может рассказать об истории Ганы
Почему в ближайшие 10 лет люди перестанут покупать компьютеры
Почему в ближайшие 10 лет люди перестанут покупать компьютеры
Артиллерия в годы Великой Отечественной войны
Артиллерия в годы Великой Отечественной войны
На Кубани был показан новейший бронеавтомобиль ''Тайфун-ПВО''
На Кубани был показан новейший бронеавтомобиль ''Тайфун-ПВО''
Французы хотят разместить свои системы ПВО в Турции
Французы хотят разместить свои системы ПВО в Турции
Китай высоко оценил российские системы РЭБ
Китай высоко оценил российские системы РЭБ
Как служба в России спасла барона Мюнхгаузена от проблем с французами
Как служба в России спасла барона Мюнхгаузена от проблем с французами
"Златокипящая Мангазея": почему исчезла "сибирская Троя"
"Златокипящая Мангазея": почему исчезла "сибирская Троя"
Пассажиры плыли в автобусе под "Титаник"
Пассажиры плыли в автобусе под "Титаник"
Чем закончится референдум Зелинского на Украине
Чем закончится референдум Зелинского на Украине
Домашнее Все >
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Цветы и растения
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Виды и сорта капусты, их особенности
Овощи
Виды и сорта капусты, их особенности
Что нужно знать про обрезку деревьев и кустарников
Деревья и кустарники
Что нужно знать про обрезку деревьев и кустарников
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Овощи
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Создаем вечернее освещение в саду
Ландшафтный дизайн
Создаем вечернее освещение в саду
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Деревья и кустарники
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Мать до смерти закормила грудничка разведенными сливками
Мать до смерти закормила грудничка разведенными сливками
Отдельным категориям медработников могут вернуть доплату за вредность
Отдельным категориям медработников могут вернуть доплату за вредность
Анна Семенович призналась в любви к красному цвету
Анна Семенович призналась в любви к красному цвету
Полина Гагарина стала амбассадором ювелирного бренда
Полина Гагарина стала амбассадором ювелирного бренда
Дима Билан: для счастья нам не хватает южного солнца
Дима Билан: для счастья нам не хватает южного солнца
Ксения Собчак показала модную одежду
Ксения Собчак показала модную одежду
Варнава объяснила изменения в своей внешности
Варнава объяснила изменения в своей внешности
Полина Гагарина: почему на подмосковном солнце не получается загореть
Полина Гагарина: почему на подмосковном солнце не получается загореть
Разновидности жирных кислот
Разновидности жирных кислот
Топ-5 основных групп продуктов, помогающих стабильно худеть
Топ-5 основных групп продуктов, помогающих стабильно худеть
Мужское Все >
В Таджикистане не хватает рыбы
В Таджикистане не хватает рыбы
Пенсионеры в Волжске ловили рыбу в ходе нереста
Пенсионеры в Волжске ловили рыбу в ходе нереста
Как можно декорировать дверь своими руками
Как можно декорировать дверь своими руками
Как организовать рабочее пространство в небольшом помещении
Как организовать рабочее пространство в небольшом помещении
Как оформить интерьер в индустриальном стиле?
Как оформить интерьер в индустриальном стиле?
Десять лайфхаков по приготовлению и хранению продуктов
Десять лайфхаков по приготовлению и хранению продуктов
Привычные вещи, которые несут опасность для здоровья
Привычные вещи, которые несут опасность для здоровья
Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая
Новости спорта
Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая
Полный гид по креатину - популярной добавке
Новости спорта
Полный гид по креатину - популярной добавке
Йога для новичков: семь полезных советов
Новости спорта
Йога для новичков: семь полезных советов
Полезные лайфхаки для любителей бега
Новости спорта
Полезные лайфхаки для любителей бега
Питание до и после спортивной тренировки
Новости спорта
Питание до и после спортивной тренировки
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Бывший СССР
Элиты Украины, Грузии и Молдавии: от России оторваны, Западу "не по карману" - мнение эксперта

Запад оторвал постсоветские элиты Украины, Грузии и Молдавии от России, но оплачивать их фантазии Европа не хочет и пересмотрит с ними отношения.

Элиты Украины, Грузии и Молдавии: от России оторваны, Западу "не по карману" - мнение эксперта
Соединенные Штаты ведут наступление на аборты
США и Канада. Новости и аналитика
Соединенные Штаты ведут наступление на аборты
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Новости Украины
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Чего хотят русские эстонцы
Прибалтика
Чего хотят русские эстонцы
Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского
Новости Украины
Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского
Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского
Новости Украины
Не Моисей: эксперты назвали ключевые моменты в речи Зеленского
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
США и Канада. Новости и аналитика
Жизнь в США глазами иммигрантов. Плюсы и минусы
Кто и почему в Японии грезит "отвоевать" Курилы у России
Дальний Восток
Кто и почему в Японии грезит "отвоевать" Курилы у России
При Зеленском активистов будут убивать за русский язык - украинский блогер
Новости Украины
При Зеленском активистов будут убивать за русский язык - украинский блогер
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Новости Украины
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ