Знаменитости, которые сами водили автомобили в кино

Знаменитости всегда у всех на слуху. С экранов телевизоров и в различных СМИ нам вещают об их выходках и странном поведении, зачастую мы сами сплетничаем, обсуждая их истеричное поведение или самые громкие разводы.



Продюсеры «Бондианы» срочно ищут замену Крейгу / Новости от 03.04.2019 14:10

Таблоиды держат нас в курсе их личной жизни, однако при этом мы редко слышим об их профессионализме и творческих успехах. А ведь некоторые актеры отдаются так своей работе, что даже устраивают суровые голодовки, если надо сильно похудеть для роли. Многие из актеров идут на риск, отказываясь от дублеров и предпочитая выполнять трюки самостоятельно, будь то спуск с лозы или езда за рулем автомобиля. Мы предлагаем узнать, какие актеры предпочли сами управлять автомобилем на съемочной площадке.

Дэниел Крэйг

Джеймс Бонд, безусловно, самый известный шпион в истории кино. Но быть одним из самых безжалостных секретных агентов в мире - совсем непросто. Несмотря на то, что в течение разных лет Бонда играли многие великие актеры, Дэниела Крэйга по праву можно считать лучшим его воплощением, ведь актер любит быть сам за рулем и выполняет большинство трюков без дублера. Известно, что актер обожает езду на спортивных автомобилях, так что устроить погоню на сверхскоростях - для него только удовольствие.

Пол Уокер

Он был душой фильмов «Форсаж». Многие трюки, которые выполнялись в этих картинах, были очень трудными, и только опытный каскадер мог сделать такую работу на отлично. Однако некоторые действительно хорошие трюки были выполнены самим Полом, поскольку он был увлечен гоночными автомобилями. В гараже этого актера была неплохая коллекция спорткаров. Согласно The Sun, он владел парком из 30 машин. Напомним, что Пол погиб в 2013 году, попав в аварию. Причем сам он был на пассажирском сиденье, его друг, который находился за рулем спорткара Porsche Carrera GT, разогнавшись, не справился с управлением, автомобиль врезался в столб и загорелся.

Сильвестр Сталлоне

Он один из самых крутых парней в голливудском кинематографе, актер прошел долгий путь со времени своего дебюта в фильме «Итальянский жеребец», который состоялся в 1970 году. Сталлоне всегда любил выполнять трюки в боевиках самостоятельно, в том числе находясь за рулем авто.

Джеки Чан

Джеки, звезда комедийных боевиков, славится тем, что выполняет трюки самостоятельно, конечно, больше всего он известен своим мастерством в боевых искусствах, но все же он неплохо справляется и с ездой на авто. В большинстве своих фильмов, включая франшизу «Час пик», он сам управляет автомобилем.

Фото: rueconomics.ru

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