Самые странные правила ПДД

Всем известно, что во всех цивилизованных странах мира, существуют правила ПДД. Как правило, они имеют международные стандарты и в целом одинаковы независимо от страны.
Но в каждой отдельной стране, есть свои индивидуальные автомобильные правила, которые могут удивить и даже позабавить. Многие считают глупостью, что надо ехать днём за городом с включенными фарами, но это не самое странное, что можно встретить, когда разговор заходит о правилах дорожного движения. И сейчас мы вам расскажем про такие удивительные правила.
Фото: espanarusa.com
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