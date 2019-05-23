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Автор Сергей Бухранский

Самые странные правила ПДД

Авто print

Всем известно, что во всех цивилизованных странах мира, существуют правила ПДД. Как правило, они имеют международные стандарты и в целом одинаковы независимо от страны.


В России введены новые правила регистрации автомобилей / Новости от 27.09.2018 17:43

Но в каждой отдельной стране, есть свои индивидуальные автомобильные правила, которые могут удивить и даже позабавить. Многие считают глупостью, что надо ехать днём за городом с включенными фарами, но это не самое странное, что можно встретить, когда разговор заходит о правилах дорожного движения. И сейчас мы вам расскажем про такие удивительные правила.

  • В канадском городе Монреаль, существует одно очень странное правило. Тут запрещено преграждать дорогу самому себе. Как это можно реализовать, совершенно непонятно. Но как говорят старожилы, случаи нарушения этого правила тут были несколько раз.
  • В Испании сотрудники дорожной полиции могут спокойно оштрафовать человека в очках, если он не предоставит им вторую пару очков, которую он возит в автомобиле. Для чего существует такое правило непонятно, но очкарики всегда имеют в бардачке запасные очки.
  • В странах Скандинавии автомобилисты всегда должны передвигаться с включенными фарами. Причем это надо делать как в городе, так и за городом. Возможно это правило существует по причине частой непогоды. И сурового климата.
  • В Сербии каждый автомобилист обязан возить с собой веревку длиной в три метра. Странно, но это совсем не зависит от того есть ли в автомобиле буксировочный трос. То есть даже при наличии буксировочного троса, в машине должна находится веревка.
  • Если у нас можно спокойно окатить грязной водой толпу, стоящую на остановке и при этом весело смеяться, то в Японии такой номер не пройдет. Тут за то, что обрызгал человека на тротуаре, водителю выписывают огромный штраф.
  • Например, в Таиланде запрещено передвигаться на автомобиле с голым торсом. Несмотря, что это курортная страна, за такую вольность назначается штраф.
  • Если вы любите возить собаку на крыше автомобиля, то Аляска не для вас. Тут за такую перевозку четвероногого друга могут прилично наказать.
  • В Бразилии действует интересное правило, если человека к несчастью сбили на дороге или в результате наезда автомобиля он умер, то даже покойник должен проходить тест на содержание в крови алкоголя.
  • США славится своими абсурдными законами. Например, в штате Теннеси, совершенно запрещено стрелять по китам из своей машины. Конечно логика имеется, ведь разве можно вообще стрелять по животным? Но вот как например стрелять в китов, совершенно непонятно.
  • Странное правило существует в Британии, например, в этой стране каждый таксист должен иметь в автомобиле мешочек с овсом и брикет прессованного сена.

Фото: espanarusa.com

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