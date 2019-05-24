Покупать ли б/у шины и как их правильно хранить

Сегодня автомобилисты все чаще предпочитают приобретать шины б/у, чем новую резину. Связано это с несколькими факторами. Например, в странах Западной Европы ресурс автопокрышки достигает пятидесяти тысяч километров, но в России погода и качество дорог диктует свои правила и совершенно новая, дорогая, зимняя резина может прийти в негодность спустя лишь два сезона.



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Вот автомобилист и встаёт перед дилеммой, покупать новую или б/у, которая иногда в пять раз дешевле. И нередко ресурс такой резины бывает такой, как и у новой. Второй фактор - это экономический кризис. Увы, но хорошая резина привязана к доллару, и постоянный рост курса, делает новую резину очень дорогой. Поэтому, если вы практичный человек не желающий пускать пыль в глаза окружающим, то шины б/у именно для вас. И вот несколько слов в защиту такого выбора.

Покупая б/у шины самого высокого класса, цена на них будет примерно, как за самые дешёвые на рынке. Это позволит почувствовать, что это такое, когда машина обута в самую крутую резину.

Невероятно низкая цена. Автомобильные шины, которые привозят из Европы практически нет износа, а цена на такую резину может составлять половину от стоимости новой. Ну а если брать шины б/у, которые эксплуатировались на отечественных дорогах, то цена иногда может составлять лишь десять процентов от цены таких же новых.

Кроме того, что можно приобретать б/у покрышки, но также можно и продать свои. Если они в нормальном состоянии, то можно продать или сдать на реализацию. Таким образом можно получить немного денег и при этом помочь делу сохранения окружающей среды.

Нередко конторы, которые реализуют шины б/у, имеют собственный, хорошо оборудованный шиномонтаж. Если клиент приобретает шины у них, то нередко услуги шиномонтажа будут бесплатными или цена на монтаж будет низкой.

Там, где продаются шины б/у, обязательно продаются такие же диски. Понятно, что цена на эти диски также приятно удивляет. Тут настоящий Клондайк для любителей всех видов дисков. Стальные штампованные, литые, кованые и легкосплавные диски, представлены в такой фирме в широком ассортименте. В таком месте можно найти диски и резину на любой вкус. Надо отметить, что очень часто человек посетивший такую организацию, раз и навсегда становится поклонником б/у колес. Также надо сказать, что подобная практика имеет место и в Европе, поэтому ничего постыдного в этом нет, а есть практичность и трезвый расчет. И если вам понравилась подобная услуга, то не грех привести в подобную организацию своих друзей и знакомых.

Хранение резины.

Ну вот мы и узнали, как приобрести хорошую резину по низкой цене. Осталось выяснить как правильно ее хранить. Нередко можно услышать истории, когда автомобилисты, оставляя на хранение летнюю резину в итоге получали кривые и потрескавшиеся шины, которые можно было отнести на помойку.

Оказывается, правильное хранение резины подразумевает целый комплекс действий. Колеса надо подвешивать на специальных крюках, периодически переворачивать и соблюдать строгий температурный режим.

Конечно это всего лишь шутка. Большинство автомобилистов не имеет на эти манипуляции времени и естественно, места. Не у каждого имеется помещение, где можно развесить на стенах покрышки и тем более ежедневно их переворачивать. Если вы не перфекционист, то для вас есть не настолько сложные рекомендации по хранению автопокрышек.

Как хранить.

Перед тем, как отправить автопокрышки на хранение, следует их хорошо помыть и обязательно высушить.

Когда покрышки хорошо просохнут, их следует обработать специальным консервирующим спреем. Подобное косметическое средство можно приобрести в автомагазине. Оно защитит покрышку от такого явления как "прошивка каучука".

Сегодня в продаже можно приобрести специальные ящики для хранения покрышек. Также можно хранить их в специальных чехлах. Важно, чтобы шины во время хранения не подвергались воздействию света.

Нежелательно хранить колеса на балконе. Мороз негативно сказывается на резине. Нужно найти место, где будет темно и прохладно, но не холодно.

В принципе совершенно не важно, как лежат колеса во время хранения. Их можно сложить колодцем или поставить рядом. Главное, чтобы на них не ставили тяжелые вещи. Лучше всего, если колеса будут стоять, так как их хранят в магазинах.

Если колеса хранятся вместе с дисками, то лучше их хранить в форме колодца. При этом не следует спускать их или перекачивать. Лучше хранить их с нормальным давлением.

На маркировке колеса, имеется срок годности. Следует изучить эти цифры. Если срок только вышел, это не значит, что такие шины следует немедленно выбросить, но надо понимать, что эти шины уже могут преподнести неприятные сюрпризы.

Если вы всё-таки желаете, чтобы ваши колеса находились на курорте во время хранения, то тогда можно сдать их в специальные пункты, где за небольшую плату они будут храниться по всем правилам. Там колеса будут находится при одной температуре, без света, а главное их будут время от времени переворачивать. Поэтому этот способ гарантирует, что ваши колеса сохранятся в самом лучшем состоянии.

Фото: kolobox.ru

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