Покупать ли б/у шины и как их правильно хранить

Сегодня автомобилисты все чаще предпочитают приобретать шины б/у, чем новую резину. Связано это с несколькими факторами. Например, в странах Западной Европы ресурс автопокрышки достигает пятидесяти тысяч километров, но в России погода и качество дорог диктует свои правила и совершенно новая, дорогая, зимняя резина может прийти в негодность спустя лишь два сезона.
Вот автомобилист и встаёт перед дилеммой, покупать новую или б/у, которая иногда в пять раз дешевле. И нередко ресурс такой резины бывает такой, как и у новой. Второй фактор - это экономический кризис. Увы, но хорошая резина привязана к доллару, и постоянный рост курса, делает новую резину очень дорогой. Поэтому, если вы практичный человек не желающий пускать пыль в глаза окружающим, то шины б/у именно для вас. И вот несколько слов в защиту такого выбора.
Покупая б/у шины самого высокого класса, цена на них будет примерно, как за самые дешёвые на рынке. Это позволит почувствовать, что это такое, когда машина обута в самую крутую резину.
Невероятно низкая цена. Автомобильные шины, которые привозят из Европы практически нет износа, а цена на такую резину может составлять половину от стоимости новой. Ну а если брать шины б/у, которые эксплуатировались на отечественных дорогах, то цена иногда может составлять лишь десять процентов от цены таких же новых.
Кроме того, что можно приобретать б/у покрышки, но также можно и продать свои. Если они в нормальном состоянии, то можно продать или сдать на реализацию. Таким образом можно получить немного денег и при этом помочь делу сохранения окружающей среды.
Нередко конторы, которые реализуют шины б/у, имеют собственный, хорошо оборудованный шиномонтаж. Если клиент приобретает шины у них, то нередко услуги шиномонтажа будут бесплатными или цена на монтаж будет низкой.
Там, где продаются шины б/у, обязательно продаются такие же диски. Понятно, что цена на эти диски также приятно удивляет. Тут настоящий Клондайк для любителей всех видов дисков. Стальные штампованные, литые, кованые и легкосплавные диски, представлены в такой фирме в широком ассортименте. В таком месте можно найти диски и резину на любой вкус. Надо отметить, что очень часто человек посетивший такую организацию, раз и навсегда становится поклонником б/у колес. Также надо сказать, что подобная практика имеет место и в Европе, поэтому ничего постыдного в этом нет, а есть практичность и трезвый расчет. И если вам понравилась подобная услуга, то не грех привести в подобную организацию своих друзей и знакомых.
Хранение резины.
Ну вот мы и узнали, как приобрести хорошую резину по низкой цене. Осталось выяснить как правильно ее хранить. Нередко можно услышать истории, когда автомобилисты, оставляя на хранение летнюю резину в итоге получали кривые и потрескавшиеся шины, которые можно было отнести на помойку.
Оказывается, правильное хранение резины подразумевает целый комплекс действий. Колеса надо подвешивать на специальных крюках, периодически переворачивать и соблюдать строгий температурный режим.
Конечно это всего лишь шутка. Большинство автомобилистов не имеет на эти манипуляции времени и естественно, места. Не у каждого имеется помещение, где можно развесить на стенах покрышки и тем более ежедневно их переворачивать. Если вы не перфекционист, то для вас есть не настолько сложные рекомендации по хранению автопокрышек.
Как хранить.
Фото: kolobox.ru
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