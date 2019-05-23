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Автор Сергей Бухранский

Бронирование автомобильных стекол

Авто print

Когда мы слышим о бронировании автомобильных стеклах, то представляем себе лимузин с VIP персоной, который не боится автоматных пуль и даже готов противостоять обстрелу из гранатомета. И конечно существуют автомобильные стекла, которые могут выдержать чрезвычайно мощные разрушительные воздействия. Но когда речь идёт о наших автомобилях, то бронирование стекла означает несколько иное.


Бронирование фар защитной плёнкой #противотуманки

Сами по себе работы, по бронированию обычных автомобильных стекол достаточно сложные и трудоемкие. Даже после такой работы, автомобильные стекла не смогут останавливать пули или осколки от взрыва гранаты. Рассчитывать можно только на то, что такое подготовленное стекло будет лучше противостоять мелким камешкам и другим предметам которые могут вылететь из-под колеса другого автомобиля на трассе.

Но даже такая бронировка стекол способна, эффективно защитить водителя и пассажиров, от неприятностей, которые иногда случаются на дороге. Некоторые автомобилисты не ограничиваются бронированием лобового стекла, а предпочитают делать эту процедуру со всеми стеклами своей машины.

Процесс бронирования стекла.

Стекла бронируются специальной пленкой. Подобная пленка имеет достаточный запас прочности и сделана так, что при наклеивании на стекло увеличивает его прочность в несколько раз. Другими словами, если в стекло отскочит камень или другой небольшой предмет, то визуальных повреждений не останется или они будут сведены к минимуму. Если сравнивать бронированное пленкой стекло с обычным, то на обычном сразу появится скол или трещина через все стекло. Пленка не должна допустить сколов, а тем более трещин.

Принцип работы такой пленки основан на том, что нагрузка от повреждения распределяется на всю площадь пленки, тем самым снижая его с места соприкосновения со стеклом.

Другим интересным свойством этой пленки, является защита от хулиганов. Такой пленкой иногда покрывают окна и витрины магазинов. Но и в автомобиле бронирования пленка сильно усложнит работу ночным ворам, которые захотят проникнуть в салон, разбив стекло.

Недостатки бронированной пленки.

Увы, но у бронированной пленки существует несколько недостатков, о которых также надо упомянуть.

  • Если на лобовом стекле появится пыль или мелкий песок, то при работе дворников пленка может царапаться и через некоторое время подобные царапины сильно снизят обзор. Если на лобовом стекле установлена подобная пленка, то автомобилисту нужно хотя бы раз в два дня протереть стекло сухой чистой тряпкой.
  • Второй проблемой являются воздушные пузырьки. Время от времени они могут образоваться под пленкой, что сильно портит внешний вид, но защитные свойства пленки при этом не снижаются.

Фото: alarmspec.ru

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