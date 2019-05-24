Советы начинающему водителю

Сегодня на дороги нашей страны выезжают тысячи автомобилистов, которые только что закончили автошколы и имеют минимальный багаж знаний и что особенно опасно - опыта. И конечно эти автомобилисты представляют определенную опасность, как для окружающих, так и для самих себя. Многие из таких молодых автомобилистов переоценивают свои силы, в результате попадают в неприятности, которые сильно сказываются на характере вождения в будущем. Поэтому в нашей статье, мы хотим дать несколько советов именно для тех, кто только осваивает такую науку, как безопасное вождение.
Учимся после обучения.
Автошкола или индивидуальные занятия, даже если это было дорогое и качественное обучение, не смогут дать молодому водителю полный объем знаний и навыков. Самым важным для автомобилиста, является опыт. Только с опытом может прийти настоящее, безопасное вождение. Уметь правильно водить машину - это комплекс действий, которые в идеале автомобилист должен производить автоматически, не задумываясь над тем, что он делает. Этот комплекс включает в себя: спокойное безоткатное движение с места под гору, правильное ощущение габаритов автомобиля, умение двигаться задним ходом, умение экстренно тормозить, а также маневрирование в ограниченном пространстве. Поэтому начинающий автомобилист просто обязан оттачивать свои навыки, а для этого желательно попрактиковаться на улицах с несильным движением или тупиках. Очень неплохо, если выехать в город рано утром, когда дороги совсем пустые и с каждым часом трафик будет увеличиваться. Таким образом автомобилист незаметно вольется в плотное движение.
Реакция на раздражители.
Начиная путь настоящего автомобилиста, он сталкивается со множеством неприятных моментов. Например, ему могут сигналить клаксоном или моргать фарами. Иногда испугавшись, начинающий водитель может совершить резкий и необдуманный маневр. Надо изначально понимать, что спокойствие за рулём - это важнейший фактор безопасной езды. Важно не обращать внимания, если кто-то позади настойчиво пытается убрать вас с дороги. Нередко из соседней машины можно услышать ругань или увидеть неприличные жесты. Не следует вступать с такими автомобилистами в конфликтные ситуации, проще и спокойнее будет пропустить и забыть о нем. Важно в любой ситуации оставаться спокойным.
Важно понимать, вы "чайник".
Крайне важно, даже если у молодого автомобилиста дорогая машина премиум класса понимать, что вы в любом случае являетесь новичком. Понимание этого не позволит наделать глупостей. Это не шутки, ведь от самонадеянности может зависит жизнь реальных людей. Не надо стесняться налепить на заднее стекло значок с восклицательным знаком. Это избавит молодого водителя от того, что его будут подгонять и критиковать. Вы не поверите, но автомобилисты с пониманием относятся к новичкам, но только при условии, что они это видят. Поэтому первое время надо четко осознавать, что пока вы на дороге настоящий "чайник".
Мнимая уверенность.
Увы, но чаще всего молодой автомобилист попадает в аварию после того, как проехал первые пять тысяч километров. На этом пробеге у начинающего автомобилиста проходит страх и появляется уверенность. Вот именно эта уверенность и подводит. Увы, отсутствие опыта, умноженное на самоуверенность, неминуемо приведет к беде. Именно в этот период, неопытный автомобилист пытается доказать окружающим, что он уже стал частью семьи и это самая большая ошибка. Особенно ужасно, когда ещё толком не научившийся ездить человек, решает подражать тем, кто лихо подрезает и обгоняет автомобили на оживленной автостраде. Важно перетерпеть этот период, и тогда на свет появится настоящий и уважаемый автомобилист.
Учимся держать свой ряд.
Удивительно, как начинающие автомобилисты, которые уже неплохо водят автомобиль, не в состоянии удержать себя в одном ряду. Особенно это видно на поворотах, где поворачивают несколько рядов. Именно тут новичка поджидает опасность. Очень важно отработать именно этот навык, поскольку авария, которая происходит из-за несоблюдения рядности выглядит наиболее глупо. Намерения при маневре должны быть понятны окружающим. Первое время рекомендуется ехать в одном ряду и перестраиваться только по необходимости. Важно очень хорошо ощутить чувство ряда и правильно в нем держатся.
Не надо пассажиров.
Конечно сев недавно за руль, хочется похвастаться. Но надо помнить, что посадив человека в машину, вы берете его жизнь и здоровье в свои руки. И если эти руки не имеют опыта, то это очень опасно. Тем более что пассажиры часто отвлекают. Если нужна компания для первых поездок, то идеальным решением будет посадить рядом опытного автомобилиста и попросить указать вам на ошибки, которые вы будете делать во время движения.
Пешеходы.
Сев за руль, молодой водитель должен помнить, что и он когда-то был пешеходом и естественно он должен помнить, как пешеходы ведут себя на дороге. Увы, в России пешеходы крайне неорганизованы, а это значит, что в любой момент он может оказаться на дороге. Важно учитывать это и всегда предельно внимательно вести машину, если в поле зрения попадает пешеход.
Фото: Fvseverske.info
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