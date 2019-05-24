Советы начинающему водителю

Сегодня на дороги нашей страны выезжают тысячи автомобилистов, которые только что закончили автошколы и имеют минимальный багаж знаний и что особенно опасно - опыта. И конечно эти автомобилисты представляют определенную опасность, как для окружающих, так и для самих себя. Многие из таких молодых автомобилистов переоценивают свои силы, в результате попадают в неприятности, которые сильно сказываются на характере вождения в будущем. Поэтому в нашей статье, мы хотим дать несколько советов именно для тех, кто только осваивает такую науку, как безопасное вождение.



Vlog Вождение первый урок Маши

Учимся после обучения.

Автошкола или индивидуальные занятия, даже если это было дорогое и качественное обучение, не смогут дать молодому водителю полный объем знаний и навыков. Самым важным для автомобилиста, является опыт. Только с опытом может прийти настоящее, безопасное вождение. Уметь правильно водить машину - это комплекс действий, которые в идеале автомобилист должен производить автоматически, не задумываясь над тем, что он делает. Этот комплекс включает в себя: спокойное безоткатное движение с места под гору, правильное ощущение габаритов автомобиля, умение двигаться задним ходом, умение экстренно тормозить, а также маневрирование в ограниченном пространстве. Поэтому начинающий автомобилист просто обязан оттачивать свои навыки, а для этого желательно попрактиковаться на улицах с несильным движением или тупиках. Очень неплохо, если выехать в город рано утром, когда дороги совсем пустые и с каждым часом трафик будет увеличиваться. Таким образом автомобилист незаметно вольется в плотное движение.

Реакция на раздражители.

Начиная путь настоящего автомобилиста, он сталкивается со множеством неприятных моментов. Например, ему могут сигналить клаксоном или моргать фарами. Иногда испугавшись, начинающий водитель может совершить резкий и необдуманный маневр. Надо изначально понимать, что спокойствие за рулём - это важнейший фактор безопасной езды. Важно не обращать внимания, если кто-то позади настойчиво пытается убрать вас с дороги. Нередко из соседней машины можно услышать ругань или увидеть неприличные жесты. Не следует вступать с такими автомобилистами в конфликтные ситуации, проще и спокойнее будет пропустить и забыть о нем. Важно в любой ситуации оставаться спокойным.

Важно понимать, вы "чайник".

Крайне важно, даже если у молодого автомобилиста дорогая машина премиум класса понимать, что вы в любом случае являетесь новичком. Понимание этого не позволит наделать глупостей. Это не шутки, ведь от самонадеянности может зависит жизнь реальных людей. Не надо стесняться налепить на заднее стекло значок с восклицательным знаком. Это избавит молодого водителя от того, что его будут подгонять и критиковать. Вы не поверите, но автомобилисты с пониманием относятся к новичкам, но только при условии, что они это видят. Поэтому первое время надо четко осознавать, что пока вы на дороге настоящий "чайник".

Мнимая уверенность.

Увы, но чаще всего молодой автомобилист попадает в аварию после того, как проехал первые пять тысяч километров. На этом пробеге у начинающего автомобилиста проходит страх и появляется уверенность. Вот именно эта уверенность и подводит. Увы, отсутствие опыта, умноженное на самоуверенность, неминуемо приведет к беде. Именно в этот период, неопытный автомобилист пытается доказать окружающим, что он уже стал частью семьи и это самая большая ошибка. Особенно ужасно, когда ещё толком не научившийся ездить человек, решает подражать тем, кто лихо подрезает и обгоняет автомобили на оживленной автостраде. Важно перетерпеть этот период, и тогда на свет появится настоящий и уважаемый автомобилист.

Учимся держать свой ряд.

Удивительно, как начинающие автомобилисты, которые уже неплохо водят автомобиль, не в состоянии удержать себя в одном ряду. Особенно это видно на поворотах, где поворачивают несколько рядов. Именно тут новичка поджидает опасность. Очень важно отработать именно этот навык, поскольку авария, которая происходит из-за несоблюдения рядности выглядит наиболее глупо. Намерения при маневре должны быть понятны окружающим. Первое время рекомендуется ехать в одном ряду и перестраиваться только по необходимости. Важно очень хорошо ощутить чувство ряда и правильно в нем держатся.

Не надо пассажиров.

Конечно сев недавно за руль, хочется похвастаться. Но надо помнить, что посадив человека в машину, вы берете его жизнь и здоровье в свои руки. И если эти руки не имеют опыта, то это очень опасно. Тем более что пассажиры часто отвлекают. Если нужна компания для первых поездок, то идеальным решением будет посадить рядом опытного автомобилиста и попросить указать вам на ошибки, которые вы будете делать во время движения.

Пешеходы.

Сев за руль, молодой водитель должен помнить, что и он когда-то был пешеходом и естественно он должен помнить, как пешеходы ведут себя на дороге. Увы, в России пешеходы крайне неорганизованы, а это значит, что в любой момент он может оказаться на дороге. Важно учитывать это и всегда предельно внимательно вести машину, если в поле зрения попадает пешеход.

Фото: Fvseverske.info

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