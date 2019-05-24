Что такое присадки и в чем их польза или вред

Сегодня в автомобильном мире можно встретить массу различных инноваций, которые создаются для того, чтобы упростить или улучшить жизнь автомобилиста. Среди этого разнообразия существует такая вещь как присадки. Многие слышали об этом, но мало понимают в чем смысл их использования.



Присадки в моторное масло, тесты и сравнения

Сами присадки являются химическими составами, которые обычно добавляются в автомобильные жидкости и по утверждениям производителей, служат для улучшения их качества и полезных свойств. Другими словами, присадка служит, для того, чтобы делать массу полезных вещей воздействуя на автомобильные жидкости. Сегодня на рынке есть огромное количество различных присадок, которые обещают улучшить множество вещей, связанных с эксплуатацией автомобиля.

Сегодня автомобилисты разделены на три лагеря. Одни считают присадки бесполезными веществами, от которых не стоит ждать особой пользы, но заметного вреда они также не доставляют. Вторые напрочь отвергают даже мысль о том, чтобы заливать в свою машину какие-либо строение вещества. Они уверены, что присадки крайне вредны. И их использование со временем приводит к порче автомобильных агрегатов. Ну а третья, продвинутая часть автомобилистов, активно используют присадки и реально приводят доводы в пользу такого использования.

Доводы противников присадок.

Разбирая данный вопрос, надо отдельно остановится о доводах противников использования присадок.

Присадки причиняют вреда больше, чем пользы. Противники считают, что эффект от использования присадок имеет очень непродолжительное время, но потом они начинают вредить. Более того, как правило сложно измерить и оценить уровень той пользы, которую оказывают присадки, а раз так, то их действие сильно преувеличивается производителем. Поэтому подобные химические вещества не стоят тех денег, за которые они продаются.

Вторым аргументом противников, является тот факт, что крупные компании, производящие топливо и масла, не производят такие чудо составы как присадки. При этом автомобилисты, которые используют присадки на равные с обычными автовладельцами, одинаково часто посещают автосервис.

Ну и третий аргумент, заключается в том, что современные автомобильные масла уже практически на одну треть состоят из различных присадок, которые и так улучшают смазочные характеристики масла. Поэтому противники присадок считают, что лучше переплатить за качественное масло, чем тратится на сомнительные и дорогостоящие химикаты.

Виды присадок.

Чтобы понять, что к чему, надо понять, что представляют из себя автомобильные присадки. Для начала присадки можно разделить на несколько видов. Одни предназначены для добавления в топливо. Другие добавляют в моторное масло двигателя автомобиля, а третьи предназначены для добавки в коробку передач.

В свою очередь присадки, которые добавляют в топливо служат для нескольких вещей. Они могут удалять из топлива влагу, которая очень пагубно сказывается на состоянии мотора, также присадки могут увеличивать октановое число бензина, а также чистить двигатель и топливную систему, в частности.

Сразу надо сказать, что присадки для топлива действительно очень помогают. И это оценило огромное количество автомобилистов. Например, присадки удаляющие влагу, позволяют защитит от автомобиль от пагубного влияния воды. Иногда для этого используют спирт, он позволяет сгорать воде без вредного воздействия. Другие присадки, например антигели эффективно разжижают дизельное топливо, которое может замерзнуть в сильный мороз, что не позволит машине завестись. Также некоторые присадки для топлива покрывают трущиеся детали тонкой пленкой, которая увеличивает их скольжение и тем самым увеличивает срок службы.

Добавки, которые улучшают качество топлива, могут пригодится, когда приходится заправляться на сомнительной заправке. Также существуют комплексные присадки, когда одна жидкость выполняет сразу несколько функций. Такая присадка одновременно является осушителем топлива от воды и в тоже время чистит топливную систему и двигатель от нагара.

Проблема заключается в том, что на рынке нередко встречаются присадки сомнительного качества от неизвестных производителей. Купив на автобазаре дешевую присадку, можно причинить автомобилю серьезный ущерб. Для того, чтобы не ошибиться в выборе качественной присадки, надо изначально разбираться в их изобилии. Следует посетить крупный автомагазин и проконсультироваться со специалистами. Также подобные присадки надо приобретать там, где можно взглянуть на сертификаты таких присадок. И конечно крайне нежелательно покупать подобные жидкости на рынке.

Вывод такой, если вовремя менять автомобильное масло и делать плановое техническое обслуживание автомобиля, то в присадках не будет необходимости. Также надо помнить, что использование присадок может сослужить плохую службу владельцу новой машины. Иногда узнав о использовании присадки, дилер отказывает автовладельцу в гарантийном ремонте.

С другой стороны, когда автомобиль старый с уставшим мотором, то в этом случае присадки могут хорошенько помочь. Например, снизить нагрузки при трении, а также немного очистить некоторые части двигателя от нагара. В любом случае, использование качественных присадок в старом автомобиле принесет пользу.

Фото: prosedan.ru

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