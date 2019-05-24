Перелив масла: причины и последствия

Каждый уважающий себя автомобилист, хорошо знает, как важно держать уровень масла в двигателе на должном уровне. Если этот уровень понижается, то масло можно доливать. Но что делать, если этот уровень превышает норму? Эта статья ответит на эти вопросы.



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Причины перелива масла.

Первой и главной причиной, почему уровень масла в автомобиле может быть повышен — это действия человека. Возможно его переливают, вовремя долива. Или на сервисе по незнанию конструктивных особенностей автомобиля, во время плановой замены масла было залито неправильное количество масла. В любом случае в данных ситуациях виноват человеческий фактор.

Нередко, неопытные автомобилисты пытаются самостоятельно поменять масло в автомобиле. При этом они не знают, что когда сливается масло, то определенная его часть остается в моторе. После этого они, руководствуясь данными сервисной книжки заливают в мотор то количество, которое указано в спецификации. Соответственно в этом случае уровень масла будет значительно превышен.

Важно понимать, что перелив масла также вреде для машины, как и недостаток. Нередко автомобилисты закрывают на это глаза, считая что лишнее масло только пойдет на пользу. Но это большая ошибка.

Последствия перелива.

Сильное давление масла, приводит к преждевременному износу сальников.

В современных автомобилях, где установлен инжектор, излишнее количество масла может способствовать попаданию его на регулятор холостого хода, что приводит к его неправильной работе.

Лишнее масло в двигателе однозначно приведет к повышенному расходу топлива.

Также масло будет попадать на свечи зажигания, что очень сократит их срок работы.

Излишнее масло повысит уровень выделения выхлопного газа, а также приведет к быстрому загрязнению глушителя.

Когда повышен уровень масла, то и вся масляная система работает с повышенными нагрузками. А это в свою очередь сказывается на износе масляного насоса и масляного фильтра.

Что делать?

Все зависит от того, насколько повышен уровень масла в автомобиле. От этого показателя зависят способы решения проблемы.