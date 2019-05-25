Как ухаживать за автомобильными стеклами

Уход за стеклами машины не менее важен, чем регулярная мойка автомобиля. Чистые и правильно вымытые автомобильные стекла не только способствуют хорошему обзору, но и сохраняются в отличном состоянии намного дольше. Наша статья расскажет, как правильно ухаживать за стеклами автомобиля и даст несколько очень полезных советов и рекомендаций.
Чтобы хорошо и правильно вымыть автомобильные стекла, не надо иметь какой-то специальный опыт. С этим может справится любой автомобилист. Важно сделать это правильно, чтобы во время мойки не повредить стекла. Как показывает практика, в теплое время года стекла требуют ухода раз в несколько дней, за это время они покрываются пылью. Ну а в другой период, делать это приходится по необходимости, поскольку грязь, слякоть, дождь и снег пачкают стекла значительно чаще.
В зависимости от того, как сильно испачкались стекла, для того, чтобы их вымыть потребуется следующее:
Общие советы.
Все описанные выше рекомендации одинаково подходят как для обычных стекол, так и для тонированных. В случае с тонированными стеклами, их нежелательно тереть щетками или другими жёсткими предметами.
Советы по уходу за лобовым стеклом.
Лобовое стекло требует особенного подхода. Мойкой боковых стекол можно иногда пренебречь, то от обзора лобового стекла зависит безопасность водителя и пассажиров.
Все эти рекомендации подходят для большинства автомобилистов, живущих в нашей стране. Помимо вышеперечисленного, есть множество народных средств, чтобы не допустить сильного замерзания или запотевания автомобильных стекол. Все они имеют основания существовать. Единственное, что надо знать точно, что грязные стекла в ночное время унесли не одну человеческую жизнь.
Фото: mapioza.com
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