Как ухаживать за автомобильными стеклами

Уход за стеклами машины не менее важен, чем регулярная мойка автомобиля. Чистые и правильно вымытые автомобильные стекла не только способствуют хорошему обзору, но и сохраняются в отличном состоянии намного дольше. Наша статья расскажет, как правильно ухаживать за стеклами автомобиля и даст несколько очень полезных советов и рекомендаций.



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Чтобы хорошо и правильно вымыть автомобильные стекла, не надо иметь какой-то специальный опыт. С этим может справится любой автомобилист. Важно сделать это правильно, чтобы во время мойки не повредить стекла. Как показывает практика, в теплое время года стекла требуют ухода раз в несколько дней, за это время они покрываются пылью. Ну а в другой период, делать это приходится по необходимости, поскольку грязь, слякоть, дождь и снег пачкают стекла значительно чаще.

В зависимости от того, как сильно испачкались стекла, для того, чтобы их вымыть потребуется следующее:

Мягкая, средних размеров губка и чистая тряпка. Можно использовать обычные кухонные губки и тряпки, но лучше купить специальные автомобильные. Во всяком случае лучше приобрести специальную автомобильную тряпку.

Если стекла загрязнены не сильно, то достаточно использовать мыльную воду, но если загрязнения существенны, то следует приобрести специальные средства для мойки автомобильных стекол. Купить их можно в автомагазине.

Общие советы.

Чтобы помыть автомобильные стекла, которые только слегка покрыты пылью, можно обойтись обычной водой или слабым раствором мыла. Для этого понадобится сухая чистая тряпка и губка.

Если стекла сильно загрязнены, то тут не обойтись без специальных автомобильных чистящих средств. Мыть стекла такими средствами надо осторожно, чтобы брызги и пена не попадали на лакокрасочное покрытие машины, а также на уплотнительные резинки окаймляющие автомобильные стекла.

Если нет возможности добыть воду, а стекла загрязнены, то можно пользоваться специальными впитывающим салфетками. С их помощью будет легко удалить со стекол чистящее средство или пену.

Холодной зимой не следует использовать для мойки автомобильных стекол воду. Тем более нельзя мыть стекла теплой водой. В результате резкого перепада температур стекло может лопнуть. Лучше всего использовать специальные незамерзающие средства, Которые моют стекла при низких температурах.

Не стоит пренебрегать специальными химическими средствами, которыми можно покрыть стекло после мойки. Такие средства помогают стёклам оставаться чистыми более длительный срок, отталкивая от поверхности частички пыли, грязи и влаги.

Важно протирать стекла не только снаружи автомобиля, но и внутри. При этом не лишним будет обработать стекла специальным средством от запотевания.

Все описанные выше рекомендации одинаково подходят как для обычных стекол, так и для тонированных. В случае с тонированными стеклами, их нежелательно тереть щетками или другими жёсткими предметами.

Советы по уходу за лобовым стеклом.

Лобовое стекло требует особенного подхода. Мойкой боковых стекол можно иногда пренебречь, то от обзора лобового стекла зависит безопасность водителя и пассажиров.

По возможности надо часто протирать дворники и очищать их от налипших твердых частичек. Это может быть песок, грязь или лед. Грязные дворники могут поцарапать стекло. Также не стоит использовать дворники по сухому стеклу. Всегда между дворником и стеклом должна находится жидкость, будь то капли дождя или омывайка.

В мороз не желательно использовать для очистки лобового стекла различные скребки. Лучше всего дождаться, когда стекло разморозится само и лёд растает в результате потока теплого воздуха из печки. Также можно использовать и специальные химические средства для размораживания автомобильных стекол.

Зимой обязательно следует использовать в качестве незамерзайки только сертифицированные жидкости. Практика показывает, что кустарная омывайка также хорошо справляется с замерзшим стеклом, но иногда неизвестная жидкость может быть весьма вредной как для стекла, так и для кузова автомобиля.

Когда зимой машина остаётся на стоянке на длительный период или на ночь, то лучше снять или отогнуть дворники. Таким образом они не примерзнут к стеклу и прослужат более длительный срок.

Важно иногда проверять дворники автомобиля на их целостность. Испорченный дворник может очень быстро испортить стекло. Особенно часто портятся дворники после зимнего периода. Если на резинках дворника появились различные дефекты, то их желательно поскорее заменить.

Если автомобиль длительное время простоял на палящей жаре, то мыть его в данном случае очень опасно. Часто после попадания холодной воды на раскаленное стекло, оно попросту рассыпается.

Чтобы избежать сильного обморожения стекал с утра, следует перед тем как оставить автомобиль на ночь, подержать его с открытыми дверями в течении десяти минут.

Все эти рекомендации подходят для большинства автомобилистов, живущих в нашей стране. Помимо вышеперечисленного, есть множество народных средств, чтобы не допустить сильного замерзания или запотевания автомобильных стекол. Все они имеют основания существовать. Единственное, что надо знать точно, что грязные стекла в ночное время унесли не одну человеческую жизнь.

Фото: mapioza.com

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