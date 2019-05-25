Что проверять и менять в зависимости от пробега

Эта статья будет полезна тем людям, которые любят все планировать заранее и живут четко, следуя ежедневника. В жизни такая привычка планировать заранее очень пригодится. И конечно содержание автомобиля не является исключением. Увы иметь автомобиль - это не просто лить в него топливо и кататься.



В передаче можно посмотреть, как идет покраска заднего правого крыла автомобиля Huyndai Sonata.

Машина требует ухода и регулярного обслуживания. Иногда автовладельцы жалуются, что в один момент все навалилось и закончив одни работы по обслуживанию автомобиля, появляется новая проблема, которую надо решать. Чтобы этого избежать, надо составить четкий план и записать все то, что требуется делать с автомобилем в зависимости от пробега, который он прошел. Такой список мне только позволит избежать проблем, связанных с забывчивостью, но и позволит все делать постепенно, что не отнимет много времени и сэкономит деньги.

Жидкость ГРУ.

Что касается жидкостей в автомобиле, то важно постоянно наблюдать за их уровнем. И если появилась причина их долива, то делать это надо с использованием жидкости той марки, которая использовалась до этого. Что касается жидкости ГРУ. То в замене она не нуждается, но вот уровень ее желательно проверять один раз в два месяца.

Аккумуляторная батарея.

Многие напрочь забывают, что под капотом находится аккумулятор. И вспоминают об этом, только тогда, когда к удивлению автомобилиста, машина перестает заводится. Конечно это не то такой элемент автомобиля как например масло. Но аккумуляторная батарея также должна меняться время от времени. Если брать средние показатели и качество самой батареи, то обычно она служит три, пять лет. Или выдерживает пробег от сорока до восьмидесяти тысяч. Примерно в этот отрезок времени надо готовится к смене аккумулятора. То есть, если в этот период времени или на таком пробеге начинаются некоторые проблемы, то это сигнал, что батарею надо поменять.

Жидкость в автоматической коробке.

Сама процедура замены масла в автоматической коробке не очень сложна. Иногда в спецификации автомобиля указывается, что масло в коробке рассчитано на весь срок службы автомобиля. Но это не совсем верно. Этот показатель говорит лишь о том, что в Европе автомобиль рассчитан на пять лет и пробег в сто пятьдесят тысяч. Поэтому масло всё-таки менять надо. Делать это надо не часто. Нет общих рекомендаций, поэтому надо самому выяснять, когда и на каком пробеге надо заменить масло в вашем конкретном автомобиле. Сделать это можно в интернете на пабликах посвященных вашей модели автомобиля.

Топливный фильтр.

Одним из важнейших элементов автомобиля, является топливный фильтр. А если исходить из того, что качество отечественного топлива оставляет желать лучшего. То фильтр, просто необходимая и крайне полезная вещь. Он стоит на страже, чтобы различный мусор не попал в двигатель и не заставил владельца платить сумасшедшие деньги за его ремонт. Топливный фильтр желательно менять раз в два года или после того, как автомобиль прошел тридцать тысяч километров.

Фото: avto-flot.ru

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