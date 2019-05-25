Техническая помощь или эвакуатор, что выбрать?

Любой автомобиль может попасть в аварию или просто сломался. Хорошо, если неисправность или незначительное ДТП случилось в городе, но бывает так, что автомобиль попадает в беду на автостраде или в глухом, безлюдном месте.



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И если в городе до ближайшего автосервиса рукой подать, то за городом - это большая проблема. В такой ситуации автомобилисту не обойтись без помощи специальных служб. И если всё-таки неприятности настигли автомобилиста вдали от цивилизации, возникает вопрос к кому обращаться? Можно позвонить в специальный сервис, который оказывает техническую помощь на месте, а можно воспользоваться услугами эвакуатора.

На наш взгляд, наиболее оптимальным решением будет вызов эвакуатора. А вот почему это так, мы расскажем в нашей статье.

Техпомощь и время.

Конечно все понимают, что у человека, который попал в неприятности на дороге время ограничено. Из-за поломки нарушаются все планы и естественно это нервирует. Если вызвать техпомощь, то на устранение неполадок уйдет уйма времени. И все это время, водителю придется просто стоять и наблюдать за работой мастеров. И не важно каков объем работ, время будет потрачено впустую. Водителю придется смотреть со стороны, как будут делать диагностику, менять резину, колеса или заряжать аккумулятор. Время хозяина автомобиля будет потрачено зря. Соответственно, все планы будут нарушены, а встречи отменены.

Эвакуатор.

С другой стороны, можно вызвать эвакуатор. Для этого достаточно телефонного звонка. Через некоторое время, эвакуатор прибудет на место, можно сразу менять свои планы, но при этом время не будет упущено. На погрузку автомобиля уйдет немного времени и после того как автомобиль окажется на эвакуатора, можно быть уверенным, что очень скоро он окажется на стационарном сервисе или в собственном гараже. Даже такая процедура очень хорошо сбережет время и нервы. После того, как машина будет доставлена в указанное место, можно смело приступать к решению повседневных вопросов.

Эвакуатор - это гарантия.

Если вызвать эвакуатор, то это гарантирует то, что автомобиль окажется там, куда укажет автовладелец. Причем это произойдет в любом случае и в каком бы состоянии не находился автомобиль. С другой стороны, вызвав техническую помощь, можно столкнутся с тем, что мастер разведет руками и заявит, что возможность устранить неисправность на месте отсутствует. И чтобы все исправить, надо везти автомобиль на стационарный сервис. И уже после этого, автомобилисту все равно придется вызывать эвакуатор.

Эвакуатор дешевле.

Даже если техпомощь сможет устранить неисправность на месте, что еще остается под вопросом, то автовладелец вряд ли рискнет торговаться о стоимости такой работы. И естественно мастер может назвать самую высокую цену. Поскольку у водителя нет альтернативы, ему придется соглашаться на любые условия. С другой стороны, цена на услуги эвакуатора как правило фиксирована, и в любом случае намного дешевле, чем оплата за работы по ремонту на везде.

Даже при наличии технической помощи, нет уверенности, что поломка будет устранена. А даже если и будет устранена, то водителю все равно придется отправляться на сервис, чтобы довести все до ума, так как на выезде ремонт будет сделан абы как, чтобы только автомобиль смог самостоятельно передвигаться. Причем цена на такой ремонт будет запредельна.

В этом вопросе существует и другой нюанс. Если автомобиль сломался не по вине автомобилиста, а машина находится на гарантии, то вызвав техпомощь придется платить в любом случае. А вот если воспользоваться эвакуатором и доставить автомобиль в дилерский сервис, то ремонт будет произведен бесплатно, согласно условиям гарантийного обслуживания.

Надо отметить, что покупая автомобиль в салоне, продавец нередко подключает определенные сервисные услуги. Например, оплату эвакуатора в случае гарантийной неисправности автомобиля. Естественно надо хорошо помнить, что если воспользоваться технической помощью на выезде, то не исключено, что дилер впоследствии откажет в гарантийном ремонте. А если учесть заинтересованность отказа в гарантии автодилера, даже замена лампочки в заднем фанере, может служить поводом для отказа в гарантийном ремонте.

Даже если речь идет о не гарантийном автомобиле, то и тут автовладелец нередко хочет, чтобы ремонт его машины проводился на хорошем и проверенном сервисе. Поэтому даже если с обычным автомобилем произошла неприятность на дороге, то лучше вызвать эвакуатор и ремонтировать автомобиль нужное количество времени на стационарном СТО, чем спешить и делать все как попало на месте. Поэтому выбор эвакуатора и в этом случае очевиден.

Итог.

Возможно техническая помощь на дороге, услуга нужная. Но на практике она хороша только в городской среде и то в исключительных случаях, когда надо разогреть замерзший глушитель или если воры сняли с автомобиля все четыре колеса. Во всех остальных случаях эвакуатор будет в выигрыше. С одной стороны, он позволяет человеку ремонтировать свой автомобиль там, где ему удобнее, а с другой эта услугам недорога и универсальна. Поскольку каковы бы ни были проблемы, автомобиль можно доставить на нужное место.

Фото: sevtaxi.com

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