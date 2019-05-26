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Автор Ирина Гусакова

Известные итальянские автобренды: Lancia и Maserati

Авто print

Итальянские автомобили, особенно спорткары и роскошные машины, имеют заслуженную репутацию за свои потрясающие внешний вид и скорость. Начало итальянской автомобильной индустрии было положено в 1884 году, когда Энрико Бернарди создал трицикл с бензиновым двигателем. В 1896 году появился и первый настоящий итальянский автомобиль. Тремя годами позже Джованни Аньелли и его партнеры основали компанию Fiat и сделали свою первую машину.


Тут им не Дольче Вита: стоит ли покупать итальянские машины в России

В наши дни Италия является одним из пяти ведущих производителей автомобилей в мире. Компании Fiat принадлежит 90 процентов всех производимых итальянских машин. История итальянской автомобильной индустрии похожа на мыльную оперу с историями о ярких личностях, слияниях, прорывах и неудачах. Несмотря на некоторые финансовые затруднения, итальянские производители продолжают радовать поклонников автомобильного искусства, выпуская все новые модели красивых и мощных машин.

Lancia

Lancia Automobiles основали в 1906 году гонщики Винченцо Лянча и Клаудио Фоголин. Компания имеет долгую историю производства самых различных автомобилей. Выпущенные ею машины особенно хорошо показали себя в раллийных гонках. После смерти Винченцо в 1937 году его жена и сын стали управлять компанией. Lancia стала известна в том числе и благодаря многочисленным инновациям в автомобилестроении.

Среди таковых числятся: первая электрическая система в качестве стандартного оборудования (1913 год), первый автомобильный корпус, являющийся самостоятельной конструкцией (1922), первая независимая передняя подвеска (1922), первая пятиступенчатая коробка передач на неспортивной машине (1948), первые четырехцилиндровый и шестицилиндровый двигатели и многое другое. Lancia справедливо заслужила репутацию производителя роскошных высокотехнологичных автомобилей, но именно это и привело компанию к финансовым проблемам. В 1969 году она была куплена концерном Fiat, но сохранила свое название.

Maserati

Эта компания появилась на свет в 1914 году в Болонье, создали ее братья Мазерати: Альфьери, Биндо, Карло, Этторе и Эрнесто. Трое из братьев создавали гоночные автомобили класса Grand Prix для Diatto, а в 1926 году они сделали первую машину под маркой Maserati. Одна из ранних моделей, за рулем которой был Альфьери Мазерати, выиграла в том же году гонку Targa Florio. В 1937 году братья продали свои доли в компании Адольфо Орси, но продолжили работать в компании как инженеры. Через десять лет они все же покинули Maserati и создали ее конкурента, компанию OSCA. После 1957 года Maserati сфокусировались на производстве обычных дорожных автомобилей.

Подобно некоторым другим итальянским производителям Maserati имеет долгую историю приобретений и возрождений. В 1968 году компанию купил французский автогигант Citroën, но в 1974 году он обанкротился. Только вмешательство итальянского правительства помогло Maserati удержаться на плаву. В 1975 году аргентинский магнат Алессандро де Томазо стал владельцем компании. Затем часть ее купил Chrysler, а в 1993 Maserati перешла к Fiat. С тех пор Maserati вернула себе свою популярность. В 2005 году Fiat провела слияние Maserati с Alfa Romeo. Автомобили Maserati прекрасно показывали себя в гонках в 1940-1950-е годы. В 1939 и 1940 годах они выигрывали Indianapolis 500. Ни одному другому итальянскому автопроизводителю не удалось повторить этого.

Фото: en.wikipedia.org

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