Известные итальянские автобренды: Alfa Romeo и Ferrari

Alfa Romeo



ТОП 5 Самых Дорогих и Роскошных Автомобилей Ferrari в Мире

Компанию основали в 1910 году в Милане. Изначально она называлась просто ALFA. Первый автомобиль ALFA, модель 24НР, увидел свет в 1910 году, а через год две машины уже участвовали в гонках Targa Florio. В 1915 директором компании стал Никола Ромео, и вместо производства машин компания занялась выполнением военных заказов. В 1920 название сменилось на Alfa Romeo. В 1941 году Муссолини приказал компании заниматься производством авто для богатых, но после окончания войны компания была реорганизована и начала массовое производство маленьких машин. В 1954 году появился двигатель Alfa Romeo Twin Cam, который производился на протяжении следующих сорока лет, а компания постепенно стала приобретать репутацию производителя высококачественных и очень дорогих спортивных автомобилей. Машины этой компании успешно выступали в различных соревнованиях, включая «Формулу 1», Grand Prix и ралли. Первая гоночная машина была произведена Alfa Romeo в 1913 году, а в 1925 фирма выиграла всемирный чемпионат Grand Prix. В 60-70-е годы Alfa Romeo производила спорткары, а в 1986 году ее приобрел концерн Fiat.

Ferrari

Ferrari была основана в 1929 году Энцо Феррари. Сначала компания носила наименование Scuderia Ferrari и была гоночной командой Alfa Romeo. В 1933 году из-за финансовых трудностей Alfa была вынуждена отказаться от сотрудничества. Феррари производил гоночные машины и спонсировал гонщиков, а в 1947 году начал производство и обычных автомобилей для езды на дорогах. Это позволило ему финансировать его гоночные предприятия, включая участие в «Формуле 1», где Ferrari оказалась невероятно успешной. Первая гоночная машина Ferrari была заявлена на гонках Mille Miglia 1940 года.

Ferrari является единственной командой, которая постоянно участвует в «Формуле 1» с момента ее создания в 1950 году. В 1973 Ferrari ушла из гонок спорткаров, чтобы сосредоточиться на «Формуле 1». Имея в команде Михаэля Шумахера, Ferrari доминировала в «Формуле 1» с 2000 по 2004 годы. Scuderia Ferrari принадлежит большинство рекордов «Формулы 1».

После своего появления на рынке дорожных автомобилей в 1947 году в 1962 Ferrari начала производство суперкаров и с тех пор выпустила одни из самых лучших машин для богатых клиентов. Под брендом Ferrari производится много различных товаров, включая одежду, парфюмерные изделия, велосипеды и часы. Энцо Феррари скончался в 1988 году, заняв достойное место в истории автомобильной индустрии в качестве одного из тех, кто повлиял на ее становление.

Фото: kavkazavtogaz.ru

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