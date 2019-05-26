Известные итальянские автобренды: Fiat и Lamborghini

Fiat



Fiat Panda @ Frankfurt 2011

Компания Fiat была основана в 1899 году группой инвесторов, среди которых был Джованни Аньелли. Фирма быстро развивалась и через 25 лет стала одним из ведущих итальянских производителей автомобилей. Она выпускает самые различные машины, от маленьких городских до спорткаров, микроавтобусов и грузовиков. Различные модели Fiat двенадцать раз получали звание «Европейский автомобиль года».

С 1950-х годов компания занималась развитием своего присутствия в различных странах. Автомобили, основанные на разработках Fiat, производились или производятся в Болгарии, России, Польше, Испании, Сербии, Турции, Эфиопии, Египте, Аргентине, Бразилии, Южной Африке, Индии, Пакистане, Шри-Ланке и Корее. Fiat известен своей привычкой покупать конкурентов среди итальянских компаний.

В 1967 году компания приобрела Autobianchi, а через два года выкупила контрольные пакеты в Ferrari и Lancia. В 1986 году Fiat купил Alfa Romeo, а в 1993 году - Maserati. В настоящее время Fiat является самым крупным итальянским автопроизводителем и шестым по объемам в мире. В 1979 году компания расширила свой бизнес по многим направлениям и стала крупным холдингом. В настоящее время она является конгломератом, занимающимся самыми разными отраслями, и крупнейшим промышленным предприятием Италии.

Lamborghini

Automobili Lamborghini была основана в 1963 промышленным магнатом Ферруччо Ламборгини. Бывший механиком во Вторую мировую, Ферруччо занимался созданием тракторов из военной техники. К 1955 году его тракторная компания была одной из крупнейших в Италии среди занимавшихся такого рода техникой.

Тогда Ферруччо почувствовал, что у него есть возможность обратиться к его главной страсти - роскошным автомобилям. Он начал покупать машины Alfa Romeo, Lancia, Maserati и Ferarri. Но очевидно они не полностью устраивали его, и он решил самостоятельно создать идеальный по его представлениям автомобиль. В результате нескольких лет работы на свет появился Lamborghini 350GTV, который был впервые показан в 1963 году на автомобильной выставке в Турине. Ламборгини мгновенно стал значимым игроком в индустрии. За многие годы его компания приобрела заслуженную славу благодаря стильным, изящным, быстрым и роскошным автомобилям, в числе которых были модели 400GT, Miura, Espada, Islero, Jarama, Urraco и Countach.

Но после невероятного взлета компания столкнулась с проблемами в 1973 году, когда грянул нефтяной кризис и продажи автомобилей резко упали. В 1972 году Ферруччо продал свой тракторный бизнес конкурентам и половину автомобильной компании вместе с ним. Несмотря на это он продолжал работать на фабрике. Но в 1974 году он избавился от своей оставшейся доли в Automobili Lamborghini и покинул созданную им компанию. Банкротство в 1978 году привело к тому, что у компании стали сменяться владельцы. В период с 1987 по 1994 годы она даже принадлежала корпорации Chrysler.

В 1998 году Lamborghini стала частью Volkswagen Group. Компания продолжала нанимать итальянских дизайнеров и выпустила модели Silhouette, Jalpa, LM002, Diablo, Murciélago, Gallardo и Reventón. Фабрика Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе до сих пор производит лучшие в мире спортивные автомобили.

Фото: fiat-500l.infocar.ua

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