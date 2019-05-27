Топ-5 лучших гибридных авто

В наши дни те, кто беспокоится об окружающей среде, могут проявить свою заботу в том числе и приобретением гибридного автомобиля. Это несколько уменьшит выбросы в атмосферу и позволит считать себя хоть в незначительной мере, но противостоящим изменениям климата, таянию полярных льдов и парниковому эффекту. Гибридные автомобили представляют собой образец современных высоких технологий и выглядят соответствующе.
Обтекаемые плавные обводы корпуса и изящные очертания привлекают взор и делают поездку на таких машинах еще более приятной. От гибридных автомобилей можно ожидать тихой и мягкой поездки, чем они славятся и что является одной из их привлекательных особенностей. В 2019 году у желающего приобрести гибридный автомобиль есть множество вариантов, и вот некоторые из них.
Toyota Prius V
Не будучи предназначенной для перевозок большого количества пассажиров или внушительного груза, Prius V все же предлагает достаточно места для того, чтобы служить в качестве семейного автомобиля. И делает он это весьма стильно. Обладая просторными сиденьями в обоих рядах, этот гибрид имеет и достаточно места в багажнике, чтобы сложить туда детский или спортивный инвентарь, все необходимое для семейного отдыха или результат похода в продуктовый магазин.
Toyota Prius V 2016 года может предложить владельцам множество приятных деталей, среди которых кожаные сиденья, система навигации, люк на крыше и камера заднего вида.
Hyundai Sonata Hybrid
Эта машина выглядит длинной и низкой. Hyundai Sonata Hybrid это великолепный седан, который вмещает пять человек, позволяя им путешествовать в комфорте и со стилем. Hyundai Sonata Hybrid 2015 года имеет много приятного в стандартном наборе, включая подогрев передних сидений, открытие дверей без физического ключа и камеру заднего вида. Hyundai Sonata Hybrid Limited 2016 года позволяет получить кожаный салон, а также подогрев и охлаждение передних сидений.
Toyota Camry
Если вы хотите, чтобы ваш гибридный автомобиль был более мощным и дарил больше впечатлений от вождения, обратите внимание на Toyota Camry SE Hybrid. Она демонстрирует впечатляющий разгон и позволяет почувствовать себя за рулем обычного мощного автомобиля. При этом не следует забывать и о преимуществах гибрида, таких как экономичность. Эта машина достаточно большая для того, чтобы сидящие как спереди, так и сзади имели достаточно места для ног, и предлагает вместительный багажник, куда поместится все необходимое для семейного путешествия.
Lincoln МКЗ Hybrid
Появившись на дороге, Lincoln MKZ Hybrid 2016 всегда привлекает к себе взгляды. При создании этой машины немало внимания было уделено стилю, и в результате получился роскошный среднеразмерный седан. В стандартном варианте он имеет регулируемые посредством электроприводов передние сиденья и их подогрев, адаптивные светодиодные фары, задние парковочные датчики и многое другое. Дополнительно машина может получить кожаный салон и электропривод боковых зеркал.
Ford Fusion Energi
Если говорить о роскошных гибридных автомобилях, то прежде всего следует упомянуть Ford Fusion Energi. Ford Fusion Energi Titanium 2016 года восхищает как внешним видом, так и дизайном, призванным порадовать борцов за чистоту окружающей среды. Машина имеет хромированную отделку, светодиодные противотуманные фары и 17-дюймовые колеса.
Фото: wroom.ru
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