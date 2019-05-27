Четырехколесные творения дизайнера Стефана Силафа

Стефан Силаф является одним из самых знаменитых дизайнеров в автомобильной индустрии. Он работал с такими престижными производителями автомобилей, как Bentley Motors, Volkswagen и Audi. Карьера Силафа - это многие годы создания дизайна внешнего вида и интерьера автомобилей. Стефан разработал несколько автомобилей, ставших настоящими легендами промышленности.



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Будучи студентом, Стефан начал работать на Audi в 1984 году и приобрел таким образом некоторый опыт. Затем он отправился учиться в Королевский колледж искусств в Лондоне, а получив диплом, снова вернулся в Audi, где занялся созданием интерьеров машин, а в 1997 году стал управляющим дизайнерского центра. Несколько лет Стефан работал на конкурента Audi - компанию Mercedes. Сотрудничество с ней он начал в 2003 году, но уже через три года снова вернулся в Audi. В настоящее время он является главным дизайнером компании Bentley Motors. Работы Стефана привели к созданию автомобилей, которые стали востребованы по всему миру. Достаточно посмотреть на его портфолио за несколько последних десятилетий, чтобы понять, какое влияние он произвел на автомобильную индустрию.

Audi A1

Силаф был ответственным за дизайн этой экономичной машины с весьма примечательным внешним видом. Автомобиль был представлен в 2010 году, и уже на следующий год появилась его спортивная версия. На выбор покупателя предлагается три различных двигателя, а салон автомобиля был создан с намерением выглядеть и чувствоваться приятно без высокой цены за это. Машина является конкурентом Mini Cooper в стиле и экономичности, предлагает множество вариантов и опций, позволяющих адаптировать ее под нужды владельца. Даже базовая модель SE имеет множество приятных деталей, таких как спортивный руль. Силафу удалось создать роскошную и одновременно практичную машину, которая выглядит более чем привлекательно и которую принято считать массовой при цене ниже, чем у конкурентов.

Audi A7

Для тех, кто ищет красивую и изящную машину, одинаково надежную при любой погоде, подойдет именно эта модель. Ее шестицилиндровый двигатель имеет объем в 3 литра и мощность в 333 лошадиных силы, что, в совокупности с полным приводом и восьмиступенчатой коробкой передач, вполне достаточно для того, чтобы чувствовать себя уверенно на дороге. Изготовленный с величайшим вкусом из материалов первого сорта, салон автомобиля признан одним из лучших среди всех производимых автомобилей. Машина отличается отзывчивым управлением и мощными тормозами. Все это, конечно же, приводит к высокой цене автомобиля.

Mercedes-Benz CLS

The Mercedes-Benz CLS был представлен в 2004 году и представляет собой среднеразмерное роскошное купе. Силаф был ответственен за дизайн автомобиля, но не раскрывал никаких деталей во время работы. Появившись перед покупателями, эта роскошная машина немедленно стала хитом и не в последнюю очередь благодаря своим мужественным очертаниям. Купе разрабатывалось Силафом для того, чтобы быть мощным и практичным. Турбированный двигатель придает машине достаточно мощности, чтобы чувствовать себя уверенно на дороге, и при этом является экономичным и приносящим минимум вреда экологии выхлопами. Машина имеет все, что может потребоваться: от систем безопасности до навигационных и развлекательных возможностей.

Фото: drive.ru

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