Топ-5 лучших среднеразмерных седанов

Лучшими среднеразмерными седанами можно назвать те, которые будут сочетать в себе достаточно просторные объемы салона и багажника, экономичность и хорошие технические характеристики. Некоторые из представленных ниже машин отличаются именно просторными салонами и багажником, другие же представляют собой автомобили более мощные. Третьим все же удается с различным успехом сочетать эти параметры.
Nissan Maxima
Вместительный седан с просторным роскошным салоном и вполне спортивным внешним видом, Maxima имеет все основные информационно-развлекательные системы и техническое оснащение, которыми располагает фирма Nissan, также у машины мощный шестицилиндровый двигатель в 300 лошадей. Каждая машина этой модели с середины 2017 года имеет возможность установки системы предупреждения лобового столкновения и автоматического торможения. В 2018 году вариант SV также получил передние и задние парковочные сенсоры, улучшенное водительское сиденье и 8-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
Chrysler 200
Chrysler выпускал этот седан в период с 2010 по 2017 годы. Машина предлагала просторный и комфортный салон, в котором с удобством разместятся пять человек. Также к ней прилагаются различные приятные мелочи, включающие в себя доступ к машине без ключа, сенсорный экран информационно-развлекательной системы и различные устройства помощи водителю. На выбор предлагались либо четырехцилиндровый двигатель объемом 2,4 литра, либо шестицилиндровый с объемом 3,6 литра и мощностью в 295 лошадиных сил. Также среди опций имелась возможность получить полный привод и режим спортивного вождения.
Volkswagen Passat
Четырехдверные седаны от Volkswagen славятся тем, что у них очень просторный салон, и Passat не является исключением. Это один из самых больших седанов этой марки. В нем достаточно места, чтобы пять человек не вдавливались друг в друга, а потолок на актуальных моделях был приподнят, делая машину более комфортной для высоких людей. Модель Passat S 2016 года имеет в качестве стандартной комплектации регулируемые по высоте передние сиденья, камеру заднего вида, пятидюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
Chevrolet Malibu
Chevrolet Malibu стоит особняком в ряду среднеразмерных седанов благодаря высокой технологичности и большому выбору двигателей. Версия Chevrolet Malibu Premier 2016 поставляется с турбированным четырехцилиндровым двигателем объемом 2 литра и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Kia Optima
Kia представила новое поколение Optima в 2016 году. Машина получила такие системы помощи водителю как предупреждение лобового столкновения и покидания полосы. Также был улучшен салон, стали больше сиденья, упрощено управление информационно-развлекательной системой, добавлены задние парковочные сенсоры и мониторинг слепых зон.
Фото: drive.ru
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