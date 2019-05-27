Легендарные автомобили в истории автомобилестроения

С момента появления автомобиль оказывает существенное влияние на культуру и цивилизацию. Он изменил представление о движении, скорости, путешествии, отдыхе, игре и проник во все области жизни и искусства. Некоторые автомобили являют собой истинные произведения искусства, гармоничное сочетание эстетической и механической составляющих. Другие же могут выглядеть не самым впечатляющим образом, но при этом оказали такое влияние на автомобильную индустрию, а значит - и весь мир, что отрицать это было бы глупо.



Первый российский автомобиль. История создания...

Benz Patent-Motorwagen, 1886

С этой машины все началось. Она обладала множеством тех особенностей, которые вскоре станут обычными для автомобилей. Начать можно с того, что она действительно была «автомобилем», то есть самодвижущимся экипажем, что в те времена казалось почти невероятным, воплощенной фантастикой. У нее было два сиденья, дифференциал, трубчатая стальная рама, деревянный корпус и одноцилиндровый четырехтактный двигатель, горизонтально расположенный в задней части. Жена Карла Бенца, Марта, совершила на ней путешествие длиной почти 200 километров из Мангейма в Пфорцхайм вместе со своими двумя сыновьями. По пути Марте пришлось самостоятельно устранять возникшие механические неполадки. Вернуться домой она смогла через три дня. Когда стало известно, что новая машина не только безопасна, но и позволила женщине совершить самостоятельную длительную поездку, сомнения в будущем автомобиля растворились.

Ford Model T, 1908

Генри Форд не был изобретателем конвейера. Впервые конвейерный метод сборки был использован компанией Ransom Olds в 1901 году. Когда Форд решил в 1908 году приступить к производству «Модели Т», он решил использовать для этого конвейер и тем самым совершил маленькую революцию в автомобилестроении. Ранее автомобили даже одной модели могли существенно различаться друг от друга. Использование сборочной линии избавляло от этой проблемы, так как все детали были заведомо стандартизированы. Конвейер ускорил производство автомобиля и уменьшил его стоимость. В результате «Модель Т» стала доступна среднему классу, тогда как ранее автомобиль могли позволить себе только богатые люди. Эта машина стала известна по всему миру, и ее популярность вынудила Форда открыть сборочные цеха в других странах, помимо США. Все эти достижения делают «Модель Т» значимой не только для истории индустрии, но и для мировой культуры.

The Cadillac Touring, 1912

Эта машина принесла в автомобильный мир существенное нововведение: электрический стартер. В наши дни стартером никого не удивить, мы привыкли включать машину если не прикосновением к сенсору или нажатием кнопки, то поворотом ключа. Но в ранние дни автомобильной истории водителям приходилось заводить двигатель собственными руками, раскручивая его при помощи специальной ручки или рычага. Двигатели становились все больше и мощнее, заводить их таким образом становилось травмоопасно и нередко заканчивалось сломанными пальцами и руками. Появление электрического стартера спасло немало пальцев и позволило стать автолюбителями многим женщинам, которые ранее опасались сложной процедуры запуска двигателя.

Фото: rmsothebys.com

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