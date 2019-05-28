Топ-5 лучших спортивных машин на 2019 год

Владельцы спорткаров выбирают свои машины по большому количеству разнообразных причин. Некоторых хотят ощутить мощь могучего двигателя, другим нравятся скорость и послушность в управлении, которые предлагают машины такого класса. В 2019 году на выбор любителей спорткаров предлагается немало великолепных машин: от маленького Mini Cooper Countryman до американской классики в виде Ford Mustang.



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BMW M3

Эту линейку называют «3-ей серией на стероидах». Четырехдверный спортивный седан, который восхищает любителей быстрой езды и мощных двигателей с 1980-х. На современных моделях BMW M3 устанавливается шестицилиндровый турбированный двигатель мощностью 425 лошадиных силы. Машина может быть оснащена шестиступенчатой механической или семиступенчатой автоматической коробкой передач.

Mini Cooper Countryman

Данная машина делает пребывание за рулем приятным даже для тех, кому оно не очень по душе. Маленькая, быстрая, юркая, она имеет незабываемый стиль и множество приятных опций. Модель 2018 года прячет под капотом четырехцилиндровый двигатель объемом в 2 литра и мощностью в 189 лошадиных сил. Кажется, что это не такие уж и значительные параметры, но следует помнить о том, что машина маленькая и легкая, и ей вполне достаточно такого двигателя, чтобы быть быстрой и маневренной.

Subaru BRZ

Модель Subaru BRZ 2017 и более поздние модели получили новую подвеску для улучшения сцепления с дорогой. Покупатель может выбрать между вариантами Premium, Limited и Series. Если вы хотите иметь тормоза Brembo®, которые, как утверждают, останавливают машину почти мгновенно, вкусить удовольствие от шестиступенчатой механической коробки передач или просто иметь быструю и надежную машину, эта модель будет для вас прекрасным решением.

Mazda MX-5 Miata

В 2017 году эта модель получила вариант «убирающийся фастбэк», то есть хардтоп-кабриолет с жесткой крышей, убираемой посредством автоматической системы. Изящные стремительные очертания этой прижимающейся к дороге машины остаются неизменно стильными и притягивающими взор. Mazda MX-5 Miata доступна в трех различных вариантах. Стандартным для нее является четырехцилиндровый двигатель объемом 2 литра и мощностью 155 лошадиных сил. Вариант Sport поставляется со спортивными сиденьями, а версия Club имеет красные элементы декора. В варианте Grand Touring покупателю будут предложены кожаные сиденья.

Nissan 370Z

Для тех, кто предпочитает классический стиль спортивных машин, эта модель будет идеальной находкой. Модели купе и кабриолет имеют шестицилиндровый двигатель заднего расположения. Превосходная балансировка веса позволяет машине быть удивительно отзывчивой и управляемой. Имеется возможность получить машину как с шестиступенчатой механической, так и с семиступенчатой автоматической коробкой передач. На вариант купе может быть установлен двигатель с мощностью в 350 лошадиных сил.

Фото: motorpage.ru

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