Женевский автосалон 2019: любопытные новинки

Каждый год Женевский международный автосалон предлагает новейшие и самые лучшие суперкары и гиперкары, а также эксклюзивные, роскошные автомобили, внедорожники и концептуальные автомобили высшего класса. В этом году на шоу было и много дебютов, в том числе кроссоверы Mazda CX-30 и Alfa Romeo Tonale, а также Volkswagen ID Buggy. Предлагаем вашему вниманию несколько любопытных открытий.



Главные тренды Женевского автосалона—2019 / Новости от 12.03.2019 17:44

Pininfarina Battista

На женевском шоу всеобщее внимание было направлено на Pininfarina Battista, которая, возможно, является будущим автомобильной отрасли. Battista сочетает в себе классические черты легендарной автомобильной марки с современной технологией электромобилей от малоизвестного хорватского автопроизводителя (Rimac Automobili отвечает за батареи). Основанное Баттистой "Пинин" Фариной в Италии в 1930 году, легендарное кузовное и дизайнерское ателье Pininfarina разработало десятки Ferrari, а также автомобили для таких автопроизводителей, как Alfa Romeo, Peugeot и даже Cadillac. Rimac Automobili, которая не только проектирует и производит двигатели и аккумуляторные системы, но и разрабатывает собственный гиперкар C_Two, едва исполнилось десять лет. Но компания 31-летнего Матэ Римака уже привлекла серьезное внимание промышленных тяжеловесов, а Porsche недавно приобрела 10-процентную долю.

Battista сочетает в себе классический, элегантный дизайн Pininfarina с потрясающими характеристиками оборудования Rimac, четыре электродвигателя дарят машине 1874 л.с., а крутящего момента достаточно, чтобы разогнать Battista до 96 км в час за 9,9 секунды, машина может развивать максимальную скорость в 350 км в час. Все это финансируется индийским автопроизводителем Mahindra, которому принадлежит контрольный пакет акций Pininfarina SpA и 100 процентов недавно основанной Automobili Pininfarina, целью которой является производство и продажа 150 машин Battista, причем одна треть из них предназначена для США. Первые автомобили появятся в продаже в 2020 году. Итальянский гиперкар с технологией электромобилей из Хорватии, сделанный индийской компанией!

Aston Martin Vanquish

Aston Martin показал не одну, а три машины со средним расположением двигателя в Женеве. Впечатляющий выход для компании. Вершина модельного ряда Aston со средним расположением двигателя - это, конечно же, потрясающая Valkyrie, созданная Эдрианом Ньюи. Далее идет AM-RB 003, дебютант в Женеве, в которой будет много технологий от Valkyrie, но они не будут такими дорогими. Новый Aston Martin Vanquish будет не таким быстрым, как Valkyrie или RB 003, но во многих отношениях это самый важный автомобиль из трех с точки зрения обеспечения будущего Aston Martin. Vanquish Vision станет передовым оружием Aston в битве с Ferrari F8 Tributo, McLaren 720S и Lamborghini Huraćan в жестком конкурентном сегменте суперкаров со средним расположением двигателя.

Vanquish будет оснащаться тем же двигателем V-6 с двойным турбонаддувом, что и в RB 003, но настроен так, чтобы обеспечивать немного меньшую мощность и производительность (будет около 700 лошадиных сил). V-6 - это новый двигатель, разработанный и спроектированный компанией Aston Martin, тут стоит вспомнить легендарный V-8 Тадека Марека, который дебютировал в Aston Martin DBS в 1969 году и оставался в производстве в течение 32 лет. Ожидается, что серийная версия Vanquish появится в конце 2021 года.

Фото: esquire.kz

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