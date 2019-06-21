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Автор Ирина Гусакова

Впечатляющая коллекция машин основателя WhatsApp Яна Коума

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Когда в 2014 году приложение Whatsapp было продано компании Facebook за 19 миллиардов долларов, Ян Коум разбогател на 7,5 млрд долларов. Конечно же, среди множества приобретений новоявленного миллиардера было и множество автомобилей.


Спорткар

На протяжении нескольких лет он собирал автомобильную коллекцию, но даже в его гараже место ограничено, поэтому он решил избавиться от некоторых экземпляров. Десять его автомобилей Porsche были выставлены на аукционе. Но его коллекция может предложить и много других автомобилей, некоторые из которых вызывают восхищение у любого ценителя. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми экземплярами из его коллекции.

Porsche 964 Carrera RS 3.8

В числе указанных автомобилей Porsche была модель 964 Carrera RS 3.8. Таких машин было построено всего 55, а эта конкретная была одной из 12 изготовленных в желтой схеме Speed Yellow. Считающаяся едва ли не лучшей из 964-х, эта машина была куплена Коумом в Японии, и он редко водил ее. Примерная стоимость такой машины составляет около миллиона долларов.

Porsche 964 Carrera RS

Другой редкостью из коллекции миллиардера является Porsche 964 Carrera RS 1992 года. Было выпущено всего две тысячи таких автомобилей. За ее рулем Коум также бывал достаточно редко, и пробег у нее совсем небольшой.

Porsche 993 Carrera RS 3.8

Данная машина была создана специально для того, чтобы соответствовать требованиям гонок GT4 и BPR GT3. Она производилась в ограниченном количестве и никогда официально не продавалась в США. Тем не менее нескольким машинам удалось перебраться через океан. Этот экземпляр, в частности, приехал из Германии, имеет цветовую схему Speed Yellow и представляет собой редкий и драгоценный пример механического совершенства.

Porsche 997 GT3 RS 3.6

На этой машине Коум проехал всего менее 20 тысяч километров. Она является одной из 53 имеющихся в Северной Америке автомобилей этой модели, выполненных в зеленой цветовой схеме RS Green.

Porsche 997 GT3 RS 3.8

Этот автомобиль являет собой великолепный пример продукции Porsche во всей ее красоте и совершенстве. Машинка оснащена углеродно-керамическими тормозами. Коум сохранил оригинальную расцветку автомобиля, что только придает ей дополнительную ценность.

Porsche 997 GT3 RS 4.0

Один из 600 изготовленных автомобилей этой модели, один из 158, сделанных для североамериканского рынка, этот экземпляр представляет собой не только редкую, но и чрезвычайно эффектную модель. У нее адаптивные спортивные сиденья в красно-черной цветовой схеме, углеродно-керамические тормоза, что превращает ее в вожделенную добычу для любого богатого коллекционера.

Фото: rmsothebys.com

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Впечатляющая коллекция машин основателя WhatsApp Яна Коума
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