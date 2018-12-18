Михаэль Шумахер: Никогда нельзя сдаваться

29 декабря 2018 года исполнится пять лет со времени трагического инцидента, который произошел с самым известным гонщиком мира Михаэлем Шумахером. А 3 января 2019 года наступит его пятидесятый день рождения.

Пять лет назад гонщик упал и сильно ударился головой о камни во время катания на лыжах во французских Альпах.

Жена Михаэля — Коринна настояла на том, чтобы информация о состоянии здоровья ее мужа оставалась закрытой. Отец гонщика — Рольф Шумахер ранее сообщал прессе, что Михаэль находится в своем доме в городке Гланд, что между Женевой и Лозанной.

Несмотря на это, ходят слухи и о том, что жена Шумахера перевезла его в недавно приобретенный дом на Майорке. Также сообщалось, что Шумахера могут госпитализировать в американскую клинику, специализирующуюся на травмах головного мозга, но эта информация остается неподтвержденной.

Сегодня лучшим гонщиком "Формулы-1" считается британец Льюис Хэмилтон, но даже он на настоящий момент не смог побить все рекорды Шумахера.

По стопам своего отца идет и сын Михаэля Шумахера — Мик. Он был рядом в тот момент, когда Михаэль врезался в скалу и получил серьезную черепно-мозговую травму. На тот момент мальчику было 14 лет. Сегодня он участвует в профессиональных гонках и может многого достичь в этом виде спорта.

Сам Михаэль Шумахер по-прежнему пребывает в коме, и прогресса в его состоянии не наблюдается. При этом, как сообщает Daily Mail, гонщик не прикован к постели, и его жизнь не зависит от множества подсоединенных к его телу трубочек.

Лечение самого выдающегося гонщика мира обходится примерно в 56 тысяч евро в месяц. Спортсмен находится в своем доме со своей семьей, причем его комната расположена непосредственно внутри основного строения, а не в отдельной пристройке, как об этом сообщалось ранее.

Адвокат Шумахера Феликс Дамм сообщил в 2016 году, что Михаэль "не может ходить". С тех пор никаких подробностей о состоянии первого в мире спортсмена-миллиардера не сообщалось.

В 2014 году Шумахера перевезли в больницу Университета Лозанны. До этого гонщик находился на лечении в больнице Университета Гренобля, где ему были было сделаны две операции, благодаря которым он остался жив.

Один из работников выкрал записи о состоянии здоровья Шумахера с намерением продать их прессе за почти 45 тысяч евро. Его арестовали, но несколько дней спустя предприимчивый сотрудник был найден повешенным в тюремной камере, где ожидал допроса.

Георг Гансвайн, префект папской семьи Папы Франциска и секретарь отставного Папы Бенедикта XVI, посетил дом Шумахера в 2016 году.

Недавно Гансвайн сообщил в интервью немецкому изданию Bild, что во время своего визита он "пожал" руку Михаэлю и выразил ему свое восхищение. Он пояснил, что просто взял руку Шумахера в свои и почувствовал, что рука Михаэля была теплой.

Немецкое издание Bravo сообщило, что семья Шумахера готовится перевезти его в клинику в Далласе (США), которая специализируется на лечении травм головного мозга. Никаких официальных комментариев по этому поводу сделано не было.

"Я всегда верил в то, что никогда нельзя сдаваться. Нужно продолжать сражаться, даже если есть малейший шанс," — говорил сам Михаэль Шумахер.

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