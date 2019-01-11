Прощай, "площадка" и "город": новые правила экзаменов по вождению

Официальный федеральный портал нормативных актов Российской Федерации опубликовал новые правила практического экзамена на вождение в стране.
Примечательно, что о таких понятиях, как "площадка" и "город" теперь россиянам можно забыть. Отныне, говорится в опубликованном в открытом доступе документе, подобного разделения при сдаче экзамена на автомобильные права больше не будет. Также, что любопытно, отныне инструкторам автошколы будет запрещено присутствовать в автомобиле по ходу экзамена.
В числе прочего в перечень обязательных элементов для сдачи на права отныне будут включены навыки опережения или обгона автомобиля. Проезд перекрестка неравнозначных дорог, левый и правый повороты, остановка и начало движения автоинспекторы будут проверять так, как и раньше — этих элементов изменения не коснулись.
Судя по всему, на этом нововведения в сфере работы автошкол и правил сдачи практического экзамена на автомобильные права не закончатся. Так, Министерство транспорта Российской Федерации отметило, что в ГИБДД не учли всех замечаний и нормативный акт необходимо доработать.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что отечественные мошенники изобрели новый хитрый способ для обмана российских автовладельцев. Креативности и изворотливости злоумышленников можно позавидовать — водителей теперь поджидает опасность буквально на каждом углу.
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