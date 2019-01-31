Руль автомобиля грязнее, чем сиденье унитаза общественного туалета

На разных поверхностях салонов автомобилей обитает огромное количество бактерий. Ученые из США, проводившие специальное исследование, обнаружили, что, например, автомобильный руль в четыре раза грязнее, чем сиденье унитаза в общественном туалете, сообщает Pora.ru.

Специалистами установлено, что стафилококки — самые распространенные типы бактерий, обитающих на руле автомобиля и других поверхностях в салоне. Они вызывают многие заболевания, связанные с пищевыми отравлениями и кожными инфекциями. Пропионовокислые бактерии, которых также много в салоне авто, провоцируют различные воспаления и инфекции.

Эксперты заявляют, что в автомобиле живут 700 различных штаммов бактерий, способных заразить и пищу, которую человек употребляет в своей машине, и его организм.

Исследователи при измерении среднего количества бактерий использовали индекс колониеобразующих единиц (КОЕ). Средний индекс КОЕ для руля равен 629, а этот же показатель для унитазов в туалетах общего пользования — около 172. По результатам получилось, что руль в автомобиле грязнее унитазного сиденья в четыре раза. Ученые провели опрос среди одной тысячи автовладельцев и выяснили, что 32 процента автовладельцев убираются в салоне один раз в год. Вообще никогда его не чистили 12 процентов респондентов. Тех, кто регулярно поддерживает чистоту в салоне автомобиля, эксперты предупреждают: пистолет заправочной станции, ежедневно используемый сотнями человек, обладает индексом КОЕ в 2 миллиона единиц.

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