Россияне смогут жаловаться о любых нарушениях ПДД со смартфона

Законопроект о "народных автоинспекторах" прошел первое чтение в Государственной думе. Документ наделяет активистов возможностью самостоятельно фиксировать нарушения правил дорожного движения при помощи смартфона, передавая видеозаписи в ГИБДД при помощи специального мобильного приложения. Штрафы по таким нарушениям будут выписываться автоматически, без оформления протоколов.

Разработчики подготовленного правительством документа полагают, что новшество позволит обнаруживать нарушения там, куда инспекторы ГИБДД не имеют времени и возможности добраться — в дачных поселках, деревнях, на небольших дорогах.

Стать "народным автоинспектором" может любой гражданин, зарегистрированный на портале госуслуг. Реализация проекта по предварительной оценке обойдется бюджету в 2,7 млрд рублей. Средства потребуются для разработки приложения, закупки необходимого оборудования и оплаты услуг связи.

Ранее "Правда.Ру" выяснила отношение к данному законопроекту председателя "Движения автомобилистов России" Виктора Похмелкина. Он считает, что инициатива правительства "грубейшим образом нарушает конституционные права граждан, в том числе, право на защиту от необоснованного обвинения в совершении правонарушений".

Источник фото: "Правда.Ру"

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