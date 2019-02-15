Минтранс предложил ввести штраф за превышение скорости на 10 км/ч

Министерство транспорта России предлагает штрафовать водителей, которые превышают скорость более чем на 10 км/ч. Сумма нового штрафа составит 500 рублей.
Минтранс также выступает за ужесточение остальных санкционных мер по отношению к нарушителями скоростного режима. Но пока ведомство не привело конкретных цифр.
На данный момент превышение предельно допустимой скорости на 20 км/ч не облагается штрафом, однако чиновники хотят это исправить. По их мнению, это создает дополнительную опасность для участников дорожного движения.
В МВД отметили, что поддерживают такую инициативу, и сами предлагали ввести подобные ограничения еще с 2015 года, но только в населенных пунктах.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о нововведении ГИБДД, которое позволяет жаловаться на любые нарушения ПДД с помощью смартфона. Теперь россияне смогут записывать дорожные происшествия на видео с помощью специального приложения, и передавать их в Госавтоинспекцию.
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