Нет гаража - нет машины: водителям могут запретить покупать авто без наличия гаража

Источник в Государственной думе РФ сообщил, что ведомство рассматривает инициативу об ограничении покупки автомобиля для тех граждан, которые не имеют в распоряжении гаража или парковочного места.
Источник отметил, что инициатива поступила в ГД из регионов. Региональные власти наблюдают, как жилые дворы и детские площадки превращаются в массовые парковочные стоянки. Некоторые региональные депутаты отмечают множество конфликтов автомобилистов с пешеходами.
Член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Старовойтов подтвердил, что проблема действительно имеет место быть. По мнению Старовойтова, решение проблемы потребует серьезных экономических усилий.
"На данный момент мы не можем обязать россиян в обязательном порядке покупать или арендовать парковочное место для своего автомобиля, потому как все упирается в экономическую составляющую. Помимо этого, самих парковочных мест на всех не хватает, поэтому нам предстоит совершенствовать инфраструктуру", — рассказал Старовойтов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для тех, кто занимает "высшее положение в преступной иерархии". Другими словами, президент выступил с инициативой посадить всех "воров в законе".
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