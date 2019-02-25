Водительские права станут электронными

Начальник Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что в следующем году вступят в силу нормативные акты, позволяющие перевести водительские удостоверения в электронную форму. Технические условия для такого нововведения в ведомстве уже созданы.

В интервью РИА Новости Михаил Черников также сообщил о завершении оцифровки всей базы данных регистрации транспортных средств. Из-за этого утрачивают актуальность бумажные свидетельства о регистрации, которые автовладельцам приходится постоянно иметь при себе.

Электронные права помогут ведомтству в борьбе с подделкой удостоверений. Кроме того, водители не смогут незаконно передавать их лицам "с похожей внешностью".

Введение электронных документов не потребует от обладателей старых водительских удостоверений их перерегистрации. Глава Госавтоинспекции заверил, что они также будут действительны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве автоинспекция выдает водительские права "неустановленного образца", использование которых может создать проблемы для владельцев.

Источник фото: архив "Правды.Ру"

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